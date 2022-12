Il Canto di Natale di Pinerolo

TORINO. Due vittorie posson bastare per cambiare completamente clima all’interno di una squadra. Pinerolo ha conquistato due successi di fila in campionato e ha rilanciato la corsa per la salvezza. Quindi per la Wash4Green sarà un Natale sereno dopo una prima parte di stagione da dimenticare. Le piemontesi hanno ritrovato anche la loro capitana Valentina Zago, MVP dell’ultimo match. Si trovano ancora nella zona rovente della classifica, con 6 punti, in compagnia di Macerata, ma Perugia, terzultima ha solo un punto in più. Per segnare il cambio di clima è arrivato l’inno della squadra, il brano “Pinerolo pallavolo”, scritto ed interpretato dai BNB Music MMXX per Union Volley Pinerolo.