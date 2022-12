Nel giorno di Santo Stefano si chiude l'andata

ROMA- L'A1 Femminile, come tutti gli altri campionati, sarà in campo lunedì 26 dicembre per l'ultimo turno di andata che deciderà qualificazione e griglia dei Quarti di Finale di Coppa Italia. Nel turno di Santo Stefano tanti derby e partite tutte da seguire.

L’ultima giornata prevede diversi derby in programma, con sei partite in contemporanea alle 17. Pinerolo sogna un’altra grande notte dopo il monday night di settimana scorsa in trasferta a Chieri, mentre Casalmaggiore proverà a rifarsi nella sfida tra due delle squadre più migliorate rispetto all’anno scorso con Bergamo. Scontri a distanza per la coppa tra Busto, ospite di Milano, Cuneo, che accoglie Novara, e Firenze, che nel posticipo in onda su Rai Sport si gioca la stracittadina con Scandicci. A chiudere il programma, Conegliano torna dal tour mondiale e apre il Palaverde a Perugia mentre, su Sky Sport Arena, match tutto marchigiano tra Vallefoglia e Macerata.

Finalmente a casa: la Prosecco Doc Imoco Conegliano, dopo un tour de force che ha fatto macinare alla squadra gialloblù migliaia di chilometri e centinaia di minuti in campo, con in mezzo la conquista del titolo Mondiale ad Antalya e la vittoria di mercoledì in Champions a Mulhouse, torna tra le mura del Palaverde per la consueta partita di Santo Stefano. Avversaria dell’ultima giornata del girone d’andata la Bartoccini-Fortinfissi Perugia. Le pantere sono già certe del primo posto e del titolo di campione d’inverno (che vale anche la testa di serie n°1 nella griglia dei quarti di finale di Coppa Italia) grazie a 32 punti (11 vinte, 1 persa), mentre Perugia è 12° con 7 punti (2 vinte, 10 perse) e deve guardarsi dall’assalto di Macerata e di Pinerolo, per una lotta salvezza sempre più avvincente.

Il commento di coach Santarelli:

« Sono state settimane massacranti, siamo tornati ieri da Mulhouse stanchi, ma felici perchè abbiamo fatto finora un percorso incredibile che ci ha portato a vincere il Mondiale e a dimostrare di che pasta è fatta questa squadra. Sono orgoglioso delle ragazze, adesso, dopo un po’ di meritato riposo, ci concentreremo su questa partita che ci vede finalmente di nuovo a casa nostra, al Palaverde, che so sarà pieno di gente desiderosa di salutare la squadra dopo aver tifato da lontano. Vogliamo chiudere in bellezza il girone d’andata e soprattutto congedarci con una vittoria da questo 2022 ricco di successi, e poi festeggiare il Mondiale tutti assieme. Farlo di fronte ai nostri tifosi sarà bellissimo, queste giocatrici e questo staff si meritano l’abbraccio del nostro fantastico pubblico, sarà davvero il modo migliore per chiudere l’anno e augurarci buone feste ».

Queste le paole del vice allenatore di Perugia Andrea Giovi:

« Abbiamo lavorato bene questa settimana ponendo l’attenzione su di noi e su gli aspetti che dobbiamo migliorare. Contro Conegliano sarà una partita dove non avremo nulla da perdere, quindi avremo la tranquillità di poter osare senza aver poi timori, andremo per cercare di fare il nostro gioco sapendo che saremo liberi di poter osare. Sicuramente dovremo andare concentrate su di noi dato che il valore dell’avversario è d’indubbio spessore, dovremo vedere noi cosa saremo in grado di fare rispetto a loro ».

La Vero Volley Milano va a caccia del sesto successo casalingo (una sola sconfitta finora rimediata in casa, contro Novara) e punti importantissimi, non solo utili a blindare il miglior posizionamento possibile in chiave Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa, ma anche per dare continuità alla striscia positiva di risultati. Solida correlazione muro-difesa, servizio efficace e continuità in attacco: Milano punta ad esprimere tutte le sue qualità per regalare al suo pubblico un bel sorriso nell’ultima partita del 2022. Ottenere punti per chiudere al meglio l’anno e per blindare l’ottavo posto e dunque la partecipazione ai quarti di Coppa Italia: è questo invece l’obiettivo dell’e-work Busto Arsizio, che metterà sul campo tutta la grinta di cui è in possesso in una trasferta davvero difficile contro una delle maggiori pretendenti al titolo.

Presenta la sfida coach Gaspari:

« Sarà un match importantissimo, visto che il secondo o terzo posto dipende da noi, anche in relazione al risultato di Scandicci. Di fronte troveremo una Busto Arsizio che ha iniziato male la stagione ma è cresciuta tanto, trovando risultati, continuità e un posto tra le prime otto della classifica. In campo ci saranno giocatrici di qualità e sarà una sfida particolare, dovremo essere attente e brave a fare una bella gara ».

Dall’altro lato, c’è Giorgia Zannoni:

«Ci teniamo a chiudere al meglio questa prima parte di stagione iniziata in grande salita, ma che ora è sulla strada giusta. Siamo orgogliose della nostra rinascita e giocare su un campo difficile come quello di Monza sarà anche un test per vedere a che punto siamo davvero rispetto agli attuali top-team. Sappiamo che l’ottavo posto per accedere alla Coppa Italia non è ancora matematico, per cui andiamo per dare tutto e per far punti: non sarà facile ma ci proviamo di certo ».

Santo Stefano in campo per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, attesa lunedì dall’ormai tradizionale “boxing day” del 26 dicembre. Una giornata che quest’anno ha un sapore speciale perché a distanza di sette anni segna il ritorno del derby con la Wash4Green Pinerolo. Questo primo confronto nella massima categoria fra Chieri e Pinerolo è in realtà il derby numero diciassette fra i due club, che si sono affrontati per la prima volta in B2 il 5 dicembre 2009 e l’ultima in B1 il 5 maggio 2015, per un bilancio complessivo di otto affermazioni per parte fra campionato e Coppa Italia. Le ragazze di Giulio Cesare Bregoli, reduci dal successo per 0-3 a Perugia, arrivano al match dopo una delle loro rare settimane piene di allenamento senza turni infrasettimanali. La squadra di Michele Marchiaro, da parte sua, si presenta al PalaFenera in serie positiva da due giornate, avendo conquistato a Macerata e contro Casalmaggiore le sue due prime vittorie in A1. Aggiunge aggiungere ulteriore sapore al derby la presenza due ex, una per parte. Da un lato Yasmina Akrari, per tre stagioni centrale biancoblù, indimenticata protagonista della vittoria dei play-off dell’A2 nel 2018 e delle prime due stagioni in A1. Dall’altro Valentina Torrese, dall’anno scorso team manager della Reale Mutua Fenera Chieri ’76, ma giocatrice di Pinerolo in B1 nel 2017/2018 quando da libero raccolse il testimone di Maurizia Borri contribuendo alla promozione in A2 dell’Union Volley.

A fare il punto e presentare la sfida è proprio Valentina Torrese:

« Ci aspettiamo che con Pinerolo sia una partita molto intensa. Intanto è un derby, un derby storico e molto sentito negli anni della B1. Anche da parte di Pinerolo ci sarà la volontà di fare la miglior prestazione possibile. Loro arrivano da un periodo duro e di assestamento nel primo anno in A1, ma anche nell’ultima partita hanno dato prova di essere una squadra che non molla mai, fino all’ultimo ci prova e se la gioca contro tutti. Sicuramente ci daranno filo da torcere. Le ragazze sono pienamente consapevoli che qualsiasi partita dev’essere giocata al 100% per essere vinta ».

Queste invece le parole di coach Marchiaro:

« Lunedì gran derby e grande spettacolo. Chieri, soprattutto in casa ha fatto dei risultati incredibili, sgretolando i suoi avversari. Ha tante qualità, in primis l’attacco. Noi andiamo con un carico importante di fiducia e di aspettative ma siamo consapevoli di quel che ci troveremo di fronte. Daremo battaglia per cercare di portare a casa qualcosa ».

Invertire la rotta dopo un mese difficile è la parola d’ordine della Cuneo Granda S.Bernardo. Se nelle due sconfitte con Milano e Scandicci la superiorità delle avversarie era sembrata netta, nel k.o. di domenica scorsa a Busto le gatte hanno dato l’impressione di potersela giocare fino alla fine. Ancora tanti errori (quattordici in battuta) e scelte sbagliate in attacco, hanno permesso al muro bustocco di vincere il duello a distanza con quello cuneese (diciassette a undici). Una partita che ha parzialmente condizionato l’approdo in Coppa Italia delle ragazze di coach Zanini: ora, per raggiungere i quarti, servirà vincere e sperare in risultati favorevoli da Milano e Firenze. Nel derby con l’Igor Gorgonzola Novara, squadra di livello assoluto e in ottima forma, con cinque vittorie in altrettante partite nel mese di dicembre e una McKenzie Adams in più, non saranno ammessi quei passaggi a vuoto che nelle ultime gare hanno reso quasi tutti i parziali delle cuneesi un continuo inseguire, spesso vano. Anche perché le zanzare hanno dimostrato di aver superato l’infortunio di Poulter, giocando alla grande con Battistoni in cabina di regia.

Capitan Signorile suona la carica:

« In questa settimana abbiamo lavorato per sistemare le cose che nelle sconfitte con Milano, Scandicci e Busto hanno funzionato meno. Per noi è una partita molto importante, anche in chiave Coppa Italia. Novara sta giocando bene, è una squadra forte con giocatrici di livello internazionale, ma noi di solito in queste gare ci esprimiamo al meglio e cercheremo di sovvertire il pronostico. Ai nostri tifosi, che spero di vedere numerosi sugli spalti del palazzetto, prometto che ce la metteremo tutta ».

Queste le parole di Gaia Giovannini, ex dell’incontro:

« Tornare a Cuneo per me sarà stupendo, sicuramente vivrò una grande emozione perché è stata la squadra che mi ha fatto esordire in Serie A1 e dove ho vissuto un biennio importante. Sono contenta anche di poter giocare in quel palazzetto, anche se sarà strano farlo da avversaria, e ritrovare tante persone per me importanti, incluse la mie ex compagne di squadra. Cuneo è una squadra completa, insidiosa, che può vantare in organico giovani talentuose e atlete più di esperienza. Dovremo dare il massimo, anche offrendo continuità al buon periodo che stiamo vivendo, per riuscire ad avere la meglio, perché da parte loro so che faranno di tutto per metterci in difficoltà è conquistare un risultato di prestigio ».

Si prospetta come una delle sfide più avvincenti del weekend quella tra la TrasportiPesanti Casalmaggiore e la Volley Bergamo 1991. Dopo la non esaltante scorsa stagione, con i due team a rischio retrocessione fino alle ultime settimane, le società sono riuscite a rinforzarsi grazie ad un mercato mirato, fatto di giocatrici d’esperienza e grandi scoperte subito pronte per entrare in sestetto, come Carlini, Frantti, De Bortoli e Lohuis da un lato e Gennari, Lorrayna, Butigan e Frosini dall’altro. I risultati si sono visti in questa prima parte di stagione: sia le rosa che le orobiche hanno fatto un balzo in classifica rispetto allo stesso periodo del 2021, con la squadra di Mafrici che in particolare ha guadagnato ben 11 punti. L’ultima gara a Pinerolo ha interrotto si il trend vittorioso della Vbc, lasciando anche un po’ di rammarico, ma ha portato comunque un punto e la possibilità di lottare proprio contro Bergamo per il sesto posto in classifica.

« A Pinerolo abbiamo iniziato bene, abbiamo giocato bene i primi due set – dice Linda Mangani – poi c’è stato un calo di attenzione. Abbiamo iniziato a fare tanti errori, siamo calate sia in attacco che in difesa e forse anche l’ingresso di Zago ci ha un po’ spiazzato. Questa gara ci servirà da lezione per affrontare al meglio la difficile sfida di lunedì. Contro Bergamo sarà una partita importante ed insidiosa: importante perchè ci giochiamo il sesto posto che vuol dire un’ottima posizione per la Coppa Italia ed insidiosa perchè davanti troveremo una squadra che sta facendo molto bene. Dovremo giocare al meglio le nostre carte ».

Non sarà della partita Emma Cagnin, vittima di una distorsione alla caviglia sinistra che l’aveva costretta a lasciare il campo nel corso del primo set del match con Scandicci.

« Mi spiace per lo spavento che credo di aver fatto prendere a tutti. In quel momento, viste la dinamica e anche la mia estrema sensibilità per queste cose, ha prevalso un attimo di panico. Casalmaggiore arriva da un’amara sconfitta, quindi di certo avranno voglia di riscattarsi e come noi daranno il tutto per tutto per conquistare il sesto posto. Finora hanno fatto un buon campionato, grazie al mix tra esperte e giovani di cui dispongono. Non ci faranno uscire dal campo senza sudare, anzi, prevedo una gran battaglia che vedrà prevalere chi gestirà meglio anche le situazioni più difficili e si dimostrerà più determinato a raggiungere l’obiettivo ».

« Ogni giorno stiamo lavorando per essere più forti, per diventare squadra. È vero: nel nostro gruppo ci sono ancora aspetti su quali lavorare e migliorare, ma una crisi, una sconfitta, porta sempre a qualcosa di positivo e credo proprio che siamo molto vicini a questo obiettivo, per arrivare in alto, come squadra ».

Parla da capitana Tatiana Kosheleva alla vigilia del derby della Megabox Ond. Savio Vallefoglia con la CBF Balducci HR Macerata. Una partita speciale, l’ultima del girone d’andata, che coach Mafrici ha preparato con cura perché rappresenta un tassello importante nella stagione delle tigri, il cui obiettivo, sfumata la Coppa Italia, rimane quello di entrare nella griglia dei playoff.

« Sono sicura che alla fine metteremo in mostra il nostro vero valore, la nostra forza – dice ancora Kosheleva -. Dobbiamo guardare con positività alla partita con Macerata, che rappresenta una nuova opportunità per tornare in corsa, per lasciarci alle spalle una prima parte di stagione che non soddisfa nessuna di noi. Più lucide e meno frenetiche: guardiamo avanti con fiducia per costruire i nostri progressi ».

Muovere la classifica, sganciarsi dall’ultimo posto condiviso con Pinerolo: è questo invece l’obiettivo di Macerata, che arriva a Urbino con una nuova regista, la 32enne olandese Laura Dijkema, oltre 400 partite con la maglia delle oranje, e con l’annuncio della nuova schiacciatrice americana Claire Chaussee, miglior giocatrice dell’anno in NCAA.

Il pensiero di coach Paniconi:

« È arrivato il momento di questo derby per chiudere il girone di andata, sicuramente sempre un momento affascinante visto che è la prima volta che lo viviamo in A1, un motivo di grande attesa. Noi veniamo da una sconfitta abbastanza pesante, non tanto per il risultato in sé, ma per come è avvenuta e per l’importanza che aveva per noi quella partita. Quindi abbiamo sicuramente tanta voglia di fornire una prestazione importante: ovviamente siamo pienamente consapevoli e rispettosi del valore del nostro avversario, che ha qualità da vendere. L’augurio è quello che venga fuori innanzitutto una partita combattuta e poi di riuscire a muovere la classifica, un aspetto fondamentale per noi ».

Il posticipo di Santo Stefano sarà dedicato alla stracittadina di Firenze: a Palazzo Wanny, chiuderanno il proprio girone d’andata la Savino Del Bene Scandicci e Il Bisonte Firenze per un derby sentitissimo e pronto a regalare emozioni anche vista la posta in palio. Da un lato, le ragazze di coach Barbolini hanno tutte le intenzioni di confermare il secondo posto in classifica, a chiusura di un ottimo girone d’andata con diverse soddisfazioni sulle spalle, come i tre punti contro Conegliano. Dall’altro, le bisontine sperano ancora in un posto in Coppa Italia, che potrà arrivare solo con una vittoria nel derby: Busto Arsizio infatti è avanti di un punto ma anche nel numero di successi. Diversi gli ex da un lato e dall’altro, da Sorokaite, Alberti e Belien fino a coach Bellano, Kosareva e Lotti. Considerando le sole gare di Serie A1, Serie A2 e Coppa Italia, quello di questo lunedì sarà il 25esimo confronto ufficiale. Il bilancio dei precedenti è tutto favorevole a Scandicci, che si è aggiudicata il derby fiorentino in 17 occasioni.

Così coach Barbolini:

« So che la prevendita dei biglietti sta andando molto bene, quindi sarà sicuramente una bellissima occasione. Giocare nei palazzetti pieni da sempre una grande soddisfazione. Pensiamo a prepararci bene per la gara ed a dare una soddisfazione ai nostri tifosi ».

Le parole di coach Bellano:

« È una partita speciale in un giorno sempre particolare: la forza dell’avversario la conosciamo, ma sappiamo anche che questi match seguono una traiettoria un po’ a parte. Per noi è un’occasione per dare un significato diverso al nostro girone d’andata, per cui dobbiamo gettare il cuore oltre l’ostacolo giocando una partita importante: la chiave sarà riuscire a rimanere attaccati il più possibile e poi andare a giocarci i punti decisivi al meglio. Loro sono sicuramente favoriti, ma noi scenderemo in campo per dargli più filo da torcere possibile: se non dovessero interpretare alcuni momenti della partita nel modo giusto, noi dovremo essere pronti ad approfittarne ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 13a GIORNATA-



Lunedì 26 dicembre ore 17.00

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Bartoccini-Fortinfissi Perugia Arbitri: Clemente-Papadopol

Vero Volley Milano – E-Work Busto Arsizio Arbitri: Piperata-Florian

Reale Mutua Fenera Chieri – Wash4green Pinerolo Arbitri: Boris-Marconi

Cuneo Granda S.Bernardo – Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Braico-Scotti

Trasportipesanti Casalmaggiore – Volley Bergamo 1991 Arbitri: Saltalippi-Mattei

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Frapiccini-Luciani

Lunedì 26 dicembre ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

Savino Del Bene Scandicci – Il Bisonte Firenze Arbitri: Cerra-Puecher

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 32 (11 – 1); Savino Del Bene Scandicci 29 (9 – 3); Vero Volley Milano 28 (10 – 2); Igor Gorgonzola Novara 27 (10 – 2); Reale Mutua Fenera Chieri 24 (8 – 4); Volley Bergamo 1991 20 (6 – 6); Trasportipesanti Casalmaggiore 19 (6 – 6); E-Work Busto Arsizio 15 (5 – 7); Il Bisonte Firenze 14 (4 – 8); Cuneo Granda S.Bernardo 13 (5 – 7); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 12 (4 – 8); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 7 (2 – 10); Wash4green Pinerolo 6 (2 – 10); Cbf Balducci Hr Macerata 6 (2 – 10).