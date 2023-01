Parte il girone di ritorno: Casalmaggiore-Chieri in anticipo

CASALMAGGIORE (CREMONA) - Dieci giorni di stop hanno permesso ai club di A1 Femminile di ritrovare le energie per affrontare nel migliore dei modi il girone di ritorno che prende il via nel week end. Domani ghiotto anticipo della 1a giornata con la sfida del PalaRadi che opporrà la Trasporti Pesanti Casalmaggiore e la Reale Mutua Fenera Chieri che andrà in scena alle 20.30 con diretta su Rai Sport + HD.

Il nuovo anno del Campionato di Serie A1 si apre con una delle più belle partite della prima giornata di ritorno: la TrasportiPesanti Casalmaggiore ospita al PalaRadi la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Separate da cinque punti, con le piemontesi che occupano il quinto posto e le casalasche subito dietro, le due squadre hanno chiuso il 2022 nel migliore dei modi: Casalmaggiore ha superato 3-0 Bergamo, guadagnando così la sesta posizione in classifica, mentre Chieri ha vinto il derby contro Pinerolo 3-1. All’andata, non ci fu storia: la squadra di coach Pistola, con molte assenze causa mondiale, cedette con un netto 3-0 al Palafenera. Diversi gli ex della partita: Perinelli, Frantti e De Bortoli hanno cambiato casacca la scorsa estate per vestire il rosa, percorso opposto per il vice allenatore Christian Piazzese e Ilaria Spirito.

« Iniziamo questo girone di ritorno cariche visto la bella vittoria con Bergamo – dice Chiara De Bortoli – ma anche grazie al sesto posto in classifica che ci siamo guadagnate, un sesto posto che ci dà fiducia e margini per poterci migliorare ancora. Sono molto positiva per il girone di ritorno!” L’head coach Andrea Pistola sa già che dovrà preparare al meglio questa gara visto il livello dell’avversario ».

« Dal punto di vista tattico – conclude Chiara – dovremo essere molto brave a spingere in battuta, perchè Chieri è una squadra che ha un gioco molto veloce e bisognerà così mandare Bosio staccata da rete il più possibile. Ma dovremo essere anche brave noi in attacco a scegliere i colpi giusti perchè sappiamo che il muro delle piemontesi è importante…queste saranno un po’ le chiavi della partita ».

« Veniamo da un piccolo periodo di pausa, qualche giorno di stacco preziosissimo per ricaricare le batterie dopo due mesi e mezzo belli tosti. A gennaio ci attende un altro mese tirato con obiettivi importanti, già la Challenge Cup la settimana prossima, oltre al campionato e alla Coppa Italia – sottolinea il vice di Giulio Cesare Bregoli, Cristian Piazzese –. Sicuramente non ci aspettiamo la Casalmaggiore dell’andata, non solo per le assenze che avevano a ottobre ma perché sta uscendo il lavoro dell’allenatore. È una squadra in salute che ha recuperato anche Dimitrova. Mi auguro ovviamente che sia una bella partita, di sicuro non sarà una partita semplice. A livello tattico anche loro giocano veloce, dovremo cercare di metterle in difficoltà in battuta per tenere la palla un po’ più lontana da rete. Il ritorno da ex? Purtroppo avevo saltato la gara d’andata, mi era dispiaciuto un sacco non poter rivedere gli amici. A Casalmaggiore ho vissuto un anno intenso che mi ha fatto conoscere tante brave persone. Sono contento di ritrovarli, anche se ora lavoro per Chieri e chiaramente tiferò Chieri ».

1° GIORNATA DI RITORNO-



Venerdì 6 gennaio ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

Trasportipesanti Casalmaggiore – Reale Mutua Fenera Chieri Arbitri: Luciani-Frapiccini