Riflettori sul Piemonte: sarà un sabato di derby

ROMA- Archiviato la tre giorni dedicata alle Coppe Europee le squadre femminili si rituffano in campionato. Si parte già domani, sabato 14 gennaio, con tre anticipi, due dei quali parlano decisamente piemontese. Sono infatti in programma i derby Chieri-Cuneo e Novara-Pinerolo, due sfide che promettono spettacolo e che mettono a disposizione punti pesantissimi. A seguire un match cruciale per la salvezza, in diretta Rai Sport + HD alle 20.30: Perugia-Macerata.

La domenica si apre con il turno delle 17, che vedrà Vallefoglia ospitare Scandicci, Bergamo in casa di Firenze e un incontro sempre interessante come Conegliano-Busto Arsizio. Si chiude su Sky Sport Arena alle 18.30 con il posticipo tra Milano e Casalmaggiore, una sfida che si riproporrà in Coppa Italia Frecciarossa mercoledì 25 gennaio.

Il primo derby del 2023 porta sulla strada della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 la Cuneo Granda S. Bernardo. Questo quindicesimo confronto fra i due club, che fra A2 e A1 si affrontano ininterrottamente dalla stagione 2017/2018 (il bilancio è di sette vittorie per parte), arriva a due mesi e mezzo dall’ultimo precedente, che lo scorso 27 ottobre vide le biancoblù imporsi 0-3 in trasferta. Entrambe le squadre sono reduci in campionato da un tie-break, Chieri vittorioso a Casalmaggiore, Cuneo di segno opposto in casa contro Vallefoglia: risultati che fanno sì che ora Chieri occupi il quinto posto in classifica con 29 punti, Cuneo il decimo a quota 16. Due le ex, entrambe da parte chierese: la palleggiatrice Francesca Bosio e il libero Ilaria Spirito. Al suo primo anno stabilmente in prima squadra, Alessia Fini ha già vissuto diversi derby Chieri-Cuneo nelle giovanili e in B2. E’ lei a fare il punto alla vigilia della gara:

« Siamo ripartite vincenti ma consapevoli di dover dare sempre il massimo per cercare di rimanere in corsa sia nel campionato sia in Challenge Cup. A Casalmaggiore abbiamo incontrato una squadra molto forte che fin da subito ha cercato di metterci in difficoltà soprattutto con un buon servizio. Il derby contro Cuneo non sarà sicuramente facile, la squadra avversaria arriverà al PalaFenera in cerca di riscatto vista l’ultima sconfitta al tie-break contro Vallefoglia, e noi con la voglia di continuare a dimostrare il nostro miglior gioco. I derby sono sempre insidiosi ma contiamo sulle nostre capacità e sulla nostra tifoseria sempre pronta a supportarci ».

Così invece Lara Caravello:

« C’è tanta voglia di riscattare la sconfitta con Vallefoglia, e anche quella del derby di andata. Conosciamo bene il valore di Chieri, una squadra collaudata con un gioco veloce, attaccanti forti e muri importanti. Il derby è sempre una partita a sé e cercheremo di giocare la nostra miglior pallavolo. Dovremo partire da subito convinte e con il giusto piglio, limitando i blackout che finora purtroppo ci hanno penalizzato. Confidiamo molto nel supporto dei nostri tifosi, che speriamo di vedere numerosi al PalaFenera ».

L’anticipo della seconda giornata di ritorno porta la Wash4Green Pinerolo sul campo della Igor Gorgonzola Novara. Sarà un sabato sera all’insegna dei derby piemontesi con Chieri e Cuneo ad aprire le danze alle ore 19, mentre Zago e compagne affronteranno la formazione di coach Lavarini alle ore 19:30. Per la Wash4Green, dopo Milano, un altro impegno di altissimo livello. Novara, big indiscussa di questo campionato, è reduce da una sconfitta nel match di CEV Champions League con il Vakifbank mentre in Reagular Season ha aperto il 2023 con una vittoria piena su Macerata. Nella gara di andata Pinerolo era riuscita a sfruttare al massimo il fattore campo strappando un punto alla corazzata novarese, il primo in serie A1, dopo un 2-3 emozionante che ha fatto gioire i tifosi di casa. Per le pinerolesi sarà un’altra sfida per misurare la crescita e la continuità dimostrata fino ad ora, sostenute sempre dai numerosi tifosi presenti anche in trasferta. Per le zanzare, un’occasione per mettere da parte la caduta europea e mantenere contatto con il trenino di testa.

Le parole di Cristina Chirichella:

« Dobbiamo subito voltare pagina dopo la sconfitta con il Vakifbank, ripartendo da quanto di buono visto sul campo e aggiungendo voglia di rivalsa e ulteriore attenzione ai dettagli. Non possiamo perdere terreno in classifica e Pinerolo farà di tutto per conquistare punti, vista la situazione della graduatoria, per cui servirà una partita di grande lucidità e attenzione, senza cali di concentrazione. In tre giorni ci sono due partite importanti, in cui ci serve conquistare la posta piena ».

Così invece coach Marchiaro:

« Sabato con Novara ci aspettiamo una partita davvero molto dura. Evidentemente un altro tipo di solidità e condizione rispetto all’ andata e ci stiamo preparando a questo. Noi siamo in un buon percorso di consolidamento di aspetti positivi del nostro gioco quindi dovremo essere pronti, compatti e organizzati come abbiamo fatto con il Vero volley cercando sempre quel qualcosa in più ».

Una sfida dalla posta in palio enorme quella che al PalaBarton metterà di fronte la Bartoccini-Fortinfissi Perugia e la CBF Balducci HR Macerata. Le due formazioni sono separate da un punto in fondo alla classifica, con le umbre a 7 e le arancionere a 6, come Pinerolo. Un successo darebbe una spinta importante per ottenere la salvezza ed entrambe le squadre ne sono ben consapevoli. All’andata, in terra marchigiana, arrivò la prima vittoria della storia della squadra di casa in Serie A1, con una Malik sugli scudi autrice di 23 punti. La squadra di coach Paniconi ha sfruttato al meglio la finestra di mercato, assicurandosi le prestazioni della regista Dijkema, della centrale Aelbrecht e della giovanissima schiacciatrice Chaussee, tutte disponibili per la partita. Anche Perugia potrà contare sulla nuova palleggiatrice, Raymariely Santos, che ha preso il posto dell’infortunata Dilfer. Coach Bertini è concentrato per il delicatissimo match:

« Sarà una gara molto importante visto che a tutti gli effetti sarà uno scontro diretto per la salvezza, giochiamo in casa e questo per noi è un vantaggio, quindi spero che ci siano più persone possibili a darci una mano. Ovviamente mi aspetto una gara nervosa dove il muro-difesa farà la differenza, siamo due squadre con buone soluzioni di attacco e quidi sarà importante per togliere qualche soluzione all’avversario. Sarà una gara tesa perchè ci si gioca la salvezza e quindi conterà più il cuore che la tecnica e dovremo essere pronte a metterne in campo tantissimo. Dovremo mostrare la nostra voglia di vincere e di stare in partita ».

Per le ospiti c’è Silvia Fiori:

« Sabato andiamo a Perugia con la consapevolezza che è per noi una partita importantissima, sia per la classifica sia perché vogliamo dimostrare che stiamo crescendo come squadra e come gruppo, dopo l’arrivo delle nuove giocatrici. Sarà una partita ovviamente tosta anche per loro, penso che si possa definire quasi una finale. Sono convinta che la affronteremo nel migliore dei modi, stiamo lavorando bene nella settimana che prevede la gara, stiamo salendo di livello e dobbiamo aspettarci chiaramente che Perugia ci darà del filo da torcere ma sono molto ottimista ».

La Megabox Ond. Savio Vallefoglia si prepara per accogliere la Savino Del Bene Scandicci, rientrata nella notte di martedì dall’incontro di CEV Cup disputato a Zagabria. Le toscane arrivano ad Urbino dopo otto vittorie consecutive tra campionato e coppa e con un’attaccante, la cinese Zhu Ting, premiata con il Frecciarossa MVP Of The Month di dicembre grazie ad un mese con 63 punti, 5 muri, il 46% di percentuale offensiva e 1 premio MVP.

Coach Mafrici fa il resoconto del lavoro settimanale dopo la vittoria meritatamente guadagnata a Cuneo:

« Ci stiamo preparando alla partita con la giusta attenzione, con la consapevolezza che incontreremo un squadra molto forte e organizzate, con a disposizione un roster molto ampio e soluzioni tutte di altissimo valore. Siamo consapevoli che non sarà semplice giocare contro di loro, ma dal canto nostro ce la metteremo tutta per cercare di esprimere al meglio il nostro gioco ».

Il tecnico biancoverde è perfettamente a conoscenza del valore delle avversarie, ma sa che le sue atlete hanno dimostrato di saper sfoderare le unghie al momento giusto, soprattutto con il nuovo acquisto Drews subito protagonista la scorsa settimana con 19 punti. Lato Scandicci, la formazione toscana ha annunciato l’acquisto della regista cinese Yao Di, lasciando Lia Malinov a Firenze.

Coach Barbolini mette però in guardia le sue:

« Partita difficilissima. Vallefoglia con l’arrivo di Drews è una squadra che si piazza immediatamente dopo le prime della classe. Sono una formazione che può sconfiggere le migliori del campionato, per cui ci dobbiamo concentrarci su questa sfida. Sarà sicuramente una delle trasferte più difficile del nostro girone di ritorno ».

Grande attesa per il ritorno della Prosecco Doc Imoco Conegliano al Palaverde domenica pomeriggio nella “classica” con l’E-Work Busto Arsizio. Dopo le due vittorie in trasferta nelle prime due gare del nuovo anno, sabato a Bergamo per il campionato e martedì in Polonia a Resovia per la Champions, le pantere inaugurano un poker di gare casalinghe contro le farfalle. Ben 35 le sfide nel passato tra i due club, con 25 vittorie di Conegliano e 10 delle lombarde, e tante ex: in casa Conegliano Alexa Gray, Alessia Gennari e Joanna Wolosz, per Busto c’è la schiacciatrice Loveth Omoruyi, fino allo scorso anno giocatrice gialloblù e Carly Lloyd, pantera nel 2013/14. Per Conegliano, sarà sugli spalti Stephanie Samedy, nuovo acquisto direttamente da Perugia.

Questo il pensiero di coach Santarelli sul nuovo arrivo e la prossima gara:

« Siamo contenti, è una ragazza che con noi potrà fare bene. Cercavamo una giocatrice che potesse dare una mano, un’alternativa valida per far tirare il fiato ad Haak all’occorrenza e abbiamo individuato il profilo di Samedy per completare l’organico. Verso un altro sold-out? Che il Palaverde sia di nuovo pieno è una bellissima notizia, anche perchè ci aspetta un gennaio con tante partite in casa e l’appoggio del nostro pubblico sarà come sempre fondamentale. Giochiamo con Busto che è una squadra molto temibile, nell’andata ci mise in difficoltà e il fatto che ci sarà un Palaverde pieno a spingerci ci dà ancora più carica per fare un’ottima partita, per noi è importante proseguire il cammino contro un’avversaria che ci darà filo da torcere. La squadra sta bene, adesso abbiamo anche Fahr che è un’importante addizione, continuerò a ruotare le giocatrici e fare turnover perchè ora il focus è sulla Coppa Italia di fine mese e lì avremo bisogno di tutta la squadra pronta ad un livello generale alto ».

Questo il pensiero di Giorgia Zannoni:

« Sappiamo della difficoltà dell’impegno, ma come all’andata dovremo scendere in campo senza paura e rischiare tutto, giocando in maniera aggressiva dal primo minuto e cercando di divertirci. All’andata ce l’eravamo giocata e vogliamo farlo anche a Treviso ».

Oltre un mese senza vittoria per Il Bisonte Firenze, che arriva da ben cinque partite senza successi e con l’ultimo, pesante, 3-0 subito in casa di Busto Arsizio. A Palazzo Wanny arriva domenica un altro avversario complicato da affrontare, la Volley Bergamo 1991 attualmente settima in classifica, che nell’ultima giornata ha perso 0-3 contro Conegliano ma mettendo in difficoltà le pantere in più di un momento.

Il match dell’andata fu uno dei momenti più esaltanti della prima parte della stagione, secondo Giulia Gennari « perché è stata la prima a Bergamo e con un tre a zero netto ».

Ma coach Micoli avverte:

« Ci troveremo di fronte alla tipica reazione della squadra che arriva dal cambio di allenatore. Hanno perso la scorsa gara contro Busto e hanno avuto problemi con il libero, ma l’effetto del cambio tecnico si farà sentire. Anche la novità che riguarda la palleggiatrice contribuirà a farci vedere una squadra diversa ».

In panchina, per le toscane, ci sarà infatti il tecnico Carlo Parisi, che ha da poco sostituito Massimo Bellano, mentre l’alzatrice Cambi si è congedata da Firenze per traferirsi a Novara lasciando la cabina di regia a Gaia Guiducci e alla nuova arrivata da Scandicci, Ofelia Malinov. Proprio il nuovo allenatore ha commentato la sfida:

« Bergamo è un’ottima squadra, l’ho seguita anche dalla Romania e credo che esprimano un buon gioco: il loro punto di riferimento è Lanier, ma è un sestetto completo con tante alternative, quindi sarà una partita molto difficile per noi. Sono fiducioso sul fatto che la squadra arriverà carica e motivata, visto il lavoro che abbiamo svolto in settimana: ci stiamo allenando bene e l’approccio delle ragazze è buono, purtroppo abbiamo ancora qualche problema col libero ma l’arrivo di Malinov sicuramente ci darà una mano. In allenamento abbiamo visto che Lia è in buone condizioni, ovviamente se ci sarà l’opportunità andrà testata anche in partita sotto pressione, ma credo sia positivo sia per noi che per lei cominciare in un altro ambiente. In generale credo che stiamo facendo dei passi avanti: è vero che l’allenamento è una cosa e la partita un’altra, e conosciamo le difficoltà del match contro Bergamo, ma al tempo stesso siamo consapevoli che stiamo facendo un buon lavoro ».

Dopo la caduta di Champions, la Vero Volley Milano torna in campo davanti al pubblico dell’Arena di Monza per la sfida alla TrasportiPesanti Casalmaggiore. Una gara interessante non solo per i valori in campo: le due formazioni saranno anche le protagoniste di uno dei Quarti di Finale di Coppa Italia Frecciarossa mercoledì 25 gennaio.

All’andata, al PalaRadi, lo scontro fu molto combattutto, con le rosa che riuscirono a trascinare le avversarie al tie-break, prima della zampata della squadra di coach Gaspari. Che commenta così:

« Contro Casalmaggiore ci aspetta una gara importante sotto due punti di vista: dare continuità alle vittorie in campionato per rimanere tra le posizioni di testa e prepararci allo scontro diretto dei Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa che verrà dopo, sempre contro le casalasche. Arriviamo da una brutta sconfitta in Champions League e dobbiamo risollevarci subito. Questo mese va così: si gioca tanto e dobbiamo resettare le vittorie e imparare dalle sconfitte per migliorare. Casalmaggiore ha un roster di tutto rispetto: giocano bene a pallavolo e Carlini in regia sta velocizzando il gioco. Avendo perso contro una squadra fisica come Le Cannet dovremo essere più abili nella gestione dei colpi e dai nove metri, così da impedire a Carlini di sviluppare le trame con facilità ».

Le rosa arrivano alla gara contro la Vero Volley reduci da un altro tie-break, questa volta ad appannaggio di Chieri.

«Dalla gara contro Chieri – dice Elena Perinelli – dobbiamo portarci sicuramente dietro tutto quello che ben abbiamo fatto in battuta, oltre sicuramente al buon atteggiamento che abbiamo avuto nel primo, nel quarto e nel quinto set, dando anche l’idea di essere una squadra che non molla mai, visto come sono terminati il secondo e il terzo set. Sicuramente dobbiamo lasciare alle spalle l’atteggiamento che abbiamo avuto nel secondo e nel terzo set, ma sono molto contenta di come abbiamo reagito. Milano è una squadra che sarà da affrontare nello stesso modo essendo forti, complete e con un organico molto ampio. Dovremo far bene sin da subito con la battuta per limitare il loro gioco veloce mettendo in difficoltà qualche attaccante, ma credo che soprattutto dovremo guardare dalla nostra parte migliorando alcuni aspetti e lottando sin dal primo minuto ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2a GIORNATA DI RITORNO-



Sabato 14 gennaio ore 19.00

Reale Mutua Fenera Chieri – Cuneo Granda S.Bernardo Arbitri: Florian-Cappello



Sabato 14 gennaio ore 19.30

Igor Gorgonzola Novara – Wash4green Pinerolo Arbitri: Giardini-Ciaccio



Sabato 14 gennaio ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Cesare-Salvati



Domenica 15 gennaio ore 17.00

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Rolla-Mattei

Prosecco Doc Imoco Conegliano – E-Work Busto Arsizio Arbitri: Cerra-Gaetano

Il Bisonte Firenze – Volley Bergamo 1991 Arbitri: Verrascina-Vagni



Domenica 15 gennaio ore 18.30 diretta Sky Sport Arena

Vero Volley Milano – Trasportipesanti Casalmaggiore Arbitri: Piana-Simbari

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 38 (13 – 1); Savino Del Bene Scandicci 35 (11 – 3); Vero Volley Milano 34 (12 – 2); Igor Gorgonzola Novara 31 (11 – 3); Reale Mutua Fenera Chieri 29 (10 – 4); Trasportipesanti Casalmaggiore 23 (7 – 7); Volley Bergamo 1991 20 (6 – 8); E-Work Busto Arsizio 18 (6 – 8); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 17 (6 – 8); Cuneo Granda S.Bernardo 16 (6 – 8); Il Bisonte Firenze 14 (4 – 10); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 7 (2 – 12); Wash4green Pinerolo 6 (2 – 12); Cbf Balducci Hr Macerata 6 (2 – 12).