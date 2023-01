I dolori del giovane Pinerolo

TORINO - Pinerolo è un po’ più ultima dopo gli anticipi di ieri sera . Ma si sapeva che sarebbe stato così. Contro l’Igor Novara, in casa delle azzurre, non era immaginabile che si potesse ripetere la prova di inizio anno e strappare al meno un punto. L’Igor Gorgonzola ha messo in campo la sua maggiore tecnica e sicurezza e ha portato a casa il 3-0 pronosticato. Il tecnico di Pinerolo, Michele Marchiaro, ha approfittato del match segnato per far esordire anche l’ultimo acquisto, la centrale Reinelle Jones , che non ha certo potuto cambiare verso alla partita. Resta la soddisfazione personale per aver potuto entrare nel vivo di una partita del campionato italiano: «Sono molto eccitata per l’esordio, ho aspettato tutta la vita questa partita, non ero nervosa e tesa ero solo molto emozionata e lo sono ancora nonostante il risultato contro una squadra fortissima. Noi possiamo fare meglio di così e sono certa che lavorando arriveremo ai nostri obiettivi». Pinerolo guardava soprattutto al derby salvezza tra Perugia e Macerata per capire che avversarie l’aspettano in questa corsa. Nessun risultato avrebbe cambiato la condizione della Wash4green. Un 3-0 dell’una o dell’altra avrebbe potuto schiantare la compagine soccombente. Il 3-2 finale a favore di Perugia die qualcosa a Pinerolo perché le umbre erano avanti di due set e hanno subito la rimonta da una squadra che si sta rinnovando per affrontare il rush finale di questa stagione.

IL MESSAGGIO

Il messaggio che arriva è che Macerata ha uno spirito da lottatrice mentre Perugia è una squadra soggetta ad alti e bassi. Pinerolo giocherà in casa con entrambe le sue rivali il ritorno, ma per salvarsi deve mettersele alle spalle tutte e due. Macerata è ad un punto, Perugia ne ha tre di più. Per realizzare questo aggancio Pinerolo deve trovare altri punti per strada e in questa ottica diventa fondamentale la prossima sfida con Firenze, sempre in casa. Il Bisonte, nonostante un gruppo di giocatrici di buona qualità, sta vivendo un passaggio difficile. Ha esonerato il tecnico Bellano, ha perso la palleggiatrice Carlotta Cambi andata a Novara e ha inserito, in arrivo da Scandicci, in regia Ofelia Malinov. La palleggiatrice della Nazionale sta vivendo una periodo difficile e cerca a Firenze gli stimoli giusti per uscirne. Una situazione non facile in cui Pinerolo deve avere la lucidità e il carattere necessario per approfittarne. Un match, quello del prossimo weekend, che assumere l’aspetto di una tappa fondamentale che l’Union Volley non può sbagliare.