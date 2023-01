Casalmaggiore ferma Milano, Conegliano e Scandicci ok

ROMA- Nelle quattro gare giocate stasera per la 3a di ritorno si conferma la Prosecco Doc Conegliano, non brillantissima nell’occasione ma comunque vittoriosa sull’ e-Work Busto Arsizio pur perdendo un set. Vittoria in trasferta e secondo posto consolidato per la Savino Del Bene Scandicci che espugna il campo della Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Bella vittoria de Il Bisonte Firenze di Carlo Parisi che doma al tie break, dopo doppia rimonta, il Volley Bergamo 1991.

TUTTE LE SFIDE-

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA – SAVINO DEL BENE SCANDICCI-

Prova del nove, prova di forza! La Savino Del Bene Volley si impone 3-1 in casa della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia e si aggiudica il nono successo consecutivo tra campionato e coppa, trionfando in una trasferta insidiosa, in casa di una Vallefoglia che ha messo in difficoltà le ragazze di coach Barbolini.

Sconfitte 25-21 al termine del primo set, le atlete della Savino Del Bene Volley ha ribaltato la sfida a partire dal secondo set, imponendosi 19-25. Vinta la seconda frazione la squadra di Barbolini si è presa i tre punti in classifica grazie al 18-25 del terzo set e al 19-25 ottenuto nel quarto set.

Coach Mafrici parte schierando la sua Megabox Vallefoglia con il 6+1 composto da Hancock al palleggio, Drews da opposto, D’Odorico e Papa in banda, con Mancini ed Aleksic al centro e Sirressi come libero.

Le ragazze di coach Barbolini scendono in campo con Di Iulio al palleggio, Antropova come opposto, Alberti e Washington come centrali, Zhu e Pietrini in banda, con Castillo come libero.

Partita godibile sin dai primi scambi, con le due formazioni che si sfidano punto a punto. Il primo break lo trova Vallefoglia, che si porta avanti 9-7 con un murone su Pietrini. La Savino Del Bene Volley acciuffa il pari sul 10-10 con un mani out di Antropova. La formazione marchigiana, con una Drews in grande spolvero, torna avanti fino al 16-13 che obbliga Barbolini al primo time out della gara. La fuga della formazione di coach Manfrici non si arresta e anzi Vallefoglia va sul 18-13 costringendo Barbolini a chimare un nuovo “tempo”. Il vantaggio della formazione di casa rimane inalterato e anzi si amplia fino al 20-14, ma nel finale di set la Savino Del Bene Volley imbastisce la rimonta portandosi fino al 23-21. La rimonta però non si completa e Vallefoglia si prende il primo set per 25-21.

Come la prima frazione anche il secondo set vede le due formazioni rispondersi colpo su colpo. Il primo tentativo di fuga stavolta è però della Savino Del Bene Volley, che con il muro vincente di Antropova (8-11) porta Vallefoglia a spendere un time out. Al ritorno in campo Di Iulio va a segnare l’ace dell’8-12 ed Antropova firma il 9-14 e il 10-15, ma Vallefoglia con due attacchi vincenti consecutivi, messi a segno Papa e Drews, si porta sul -3 (13-16). Barbolini ferma la gara e subito dopo il “tempo” la sua squadra produce un controparziale di due punti. Sul 13-18 tocca a Vallefoglia spendere il secondo time out del set. La partita è combattuta e Vallefoglia, con Hancock al servizio, si riavvicina fino al 19-21. La Savino Del Bene Volley ferma il turno di battuta della pallegiatrice statunitense con un time out di Barbolini e con un muro vincente di Antropova (19-22), seguito poco dopo dall’ace con cui Pietrini chiude il set (19-25).

La Savino Del Bene Volley parte bene in avvio di terzo set, portandosi subito sull’1-4, ma Vallefolgia risponde riavvicinandosi sul -2 (3-5). Un muro vincente di Zhu Ting vale per il +4 della Savino Del Bene Volley, che trova il +5 sempre a muro, stavolta grazie a Washington. Tre punti consecutivi, di cui due concessi su errore dalla Savino Del Bene Volley, consentono a Vallefoglia di tornare sul -3 e per Barbolini diventa fondamentale spendere un time out. Dopo il “tempo” segna Castillo per il +4, mentre un errore al servizio di Vallefoglia porta la Savino Del Bene Volley avanti sul 10-15. Antropova mette il suo marchio sul set con alcuni ottimi attacchi che tengono Vallefoglia a distanza di sicurezza (13-17). La formazione marchigiana chiama un time out sul 13-18, ma non riesce più a rientrare. Di Iulio in palleggio realizza il 16-22, Antropova affonda il colpo del 18-24 e nello scambio successivo la Savino Del Bene Volley si aggiudica il set per 18-25.

La quarta frazione si apre con uno scambio lungo ed entusiasmante chiuso da Zhu Ting (0-1). La Savino Del Bene Volley cerca l’allungo con una Pietrini che, prima con un mani out e poi con un muro vincente, segna due punti consecutivi (3-7). Vallefoglia colma il gap e si mette in scia alla Savino Del Bene Volley (6-7), così Barbolini si vede obbligato a chiamare un time out. Vallefoglia arriva fino al pari sull’8-8, ma la Savino Del Bene Volley reagisce con Antropova e Alberti (8-10) e si porta avanti fino al 9-13. Coach Mafrici ricorre ad un time out e Vallefoglia cerca la rimonta, portandosi sul -2 grazie ad un ace di Barbero (14-16). Vallefoglia resiste sul -2 per alcuni scambi, poi però la Savino Del Bene Volley ritrova il +4 con Antropova (16-20). Il set si chiude 19-25 e la gara con il 3-1 in favore della formazione di Barbolini.

I PROTAGONISTI-

Annie Drews (Megabox Vallefoglia)- « Abbiamo commesso troppi errori in battuta. Quando siamo state efficaci al servizio siamo riuscite a bloccare gli attacchi di Zhu. I nostri errori pero? ci consentono di lavorare in maniera piu? efficace per preparare i prossimi incontri. Soprattutto, possiamo aumentare ancora di piu? la velocita? del nostro gioco ».

Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Vittoria importantissima. Successo da tre punti, raccolti contro una squadra che ha giocato molto bene. Noi dobbiamo sempre guardare a quanto facciamo, ma penso che per la prima ora di gioco siano superiori i loro meriti rispetto ai nostri demeriti. Sono state brave le ragazze a uscire dal momento difficile. Lo hanno fatto con pazienza, ottenendo una di quelle vittorie che mi fanno particolarmente piacere, perchè ottenuta soffrendo, facendo bene le cose umili: come non rischiare la ricezione quando si è in difficoltà, come difendere una palla in più, oppure come vincere uno scambio lungo. Trasferta difficilissima, tra tre settimane ne avremo un’altra con Casalmaggiore, due partite fondamentali per la classifica finale. Oggi comunque abbiamo ottenuto tre punti pesanti ».

IL TABELLINO-

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 1-3 (25-21 19-25 18-25 19-25)

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Hancock 4, D’odorico 10, Mancini 11, Drews 14, Papa 10, Aleksic 8, Sirressi (L), Piani 1, Barbero 1, Laza’ro Castellanos, Furlan. Non entrate: Patrignani (L), Kosheleva, Berti. All. Mafrici.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Pietrini 13, Alberti 3, Antropova 26, Ting 12, Washington 11, Di Iulio 3, Castillo (L), Mingardi 1, Di. Non entrate: Angeloni, Gamba (L), Shcherban, Belien, Sorokaite. All. Barbolini.

ARBITRI: Rolla, Mattei.

NOTE – Spettatori: 635, Durata set: 29′, 30′, 27′, 26′; Tot: 112′.

MVP: Isabella Di Iulio (Savino Del Bene Scandicci)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – E-WORK BUSTO ARSIZIO-

La Prosecco DOC Imoco prosegue la sua marcia vincente in campionato nella classica con Busto Arsizio in un Palaverde ancora una volta esaurito e traboccante di entusiasmo per le Pantere campioni del Mondo.

Giornata dedicata ad AVIS con 800 donatori al Palaverde e nel pregara attività di sensibilizzazione alla donazione del sangue all’interno del tradizionale weeked “Dono&Sport”.

Turno di riposo per Lubian e Pericati, in tribuna per qualche acciacco insieme alla nuova arrivata Samedy, coach Santarelli schiera dall’inizio Wolosz-Haak, Squarcini-Fahr, Robinson Cook-Plummer, libero De Gennaro. Risponde coach Musso per l’E-Work con Lloyd-Montibeller, Zakchaiou-Olivotto, Degradi-Omoruyi, libero Zannoni.

Il primo minibreak è di Conegliano (9-7), ma la squadra ospite conferma il suo ottimo momento e approfitta di un paio di errori gialloblù per involarsi con i colpi di Montibeller e le battute di Zakchaiou, break 5-0 di Busto e coach Santarelli chiede time out sul 9-12. La squadra ospite continua a viaggiare spedita, muro di Olivotto per l’11-14. Entrano in un paio di rotazioni Robin De Kruijf e Alessia Gennari per provare ad invertire il trend, ma il muro di Busto e i troppi errori delle schiacciatrici di casa lanciano l’E-Work al +4 (14-18).

Pantere in difficoltà e provvidenziale time out di coach Santarelli. Al rientro in campo la capitana Joanna Wolosz suona la carica, un suo turno di battuta accende le polveri e in un battibaleno le campionesse d’Italia tornano a -1 (17-18). La squadra ospite però non molla, ritorna a +3 (18-21), poi a +4 (19-23) con l’ace di Omoruyi che parte bene con le sue ex compagne (5 punti nel set). Robinson Cook (la più efficace in attacco per Conegliano con 5 punti) con un paio di colpi vincenti usando il muro riavvicina le Pantere (21-23). L’E-Work trova il vincente del 21-24 con Degradi, De Gennaro e compagne annullano due set point (c’è in campo anche la giovane Bardaro in seconda linea), ma Montibeller con il suo quinto punto chiude 23-25.

La Prosecco DOC Imoco nel secondo set cerca di partire bene per riscattarsi con Haak e Plummer che iniziano a carburare (10-7), ma oggi l’E-Work è in vena e pareggia con Omoruyi (6 punti nel set) e Zakchaiou. Nuovo allungo firmato Cook e (con il muro) Haak, Pantere di nuovo avanti, 13-10 e time out di coach Musso. Con il passare dei minuti il braccio di Isabelle Haak si scalda sempre più (6 punti nel set), e con la svedese Kelsey Robinson Cook continua la sua serata prolifica in attacco, suo il 16-12.

La qualità del gioco gialloblù cresce, il muro tocca più palloni e la difesa fa il resto così Wolosz si può sbizzarrire in contrattacco: Plummer (5 nel set) e De Kruijf (entrata per il doppio cambio assieme a Gennari) siglano i punti del +5, 19-14. Sarah Fahr è rientrata e il suo peso a muro si fa sentire, la centrale azzurra stampa il 23-18, poi anche Gennari alza la saracinesca per il 24-18. Il terzo muro in fila, stavolta di Haak (6° punto nel set per “Bella”) , sigla il 25-18, pareggio.

Terzo set in equilibrio nella fase iniziale (10-10). Coach Santarelli tiene in campo De Kruijf (per Squarcini) e Gennari (per Plummer). Primo break della squadra di casa sul 14-11, poi 16-12. Le Pantere vanno un po’ a corrente alternata, grazie anche all’ottima resistenza dell’E-Work che gioca con ordine e approfitta di un paio di errori della squadra di casa per rientrare a -1 (17-16). Time out “taumaturgico” di coach Santarelli e al rientro la Prosecco DOC Imoco si scatena: De Kruijf attacca e mura, Haak spara due ace impressionanti ed è 22-16. E’ la spallata decisiva che spiana la strada alla conquista del parziale: 25-18 con il punto finale di “The Queen” De Kruijf.

Kelsey Robinson Cook, MVP del match, detta legge in avvio di quarto set, suo il punto del primo allungo (4-2), al suo fianco Isabelle Haak continua a martellare, mentre dall’altra parte una ritrovata Montibeller tiene a portata di mano la squadra di casa (6-4). Nello scacchiere gialloblù ora c’è Squarcini al centro con De Kruijf. Degradi e compagne non mollano e continuano a difendere e contrattaccare con coraggio, un errore in attacco di Conegliano permette alle lombarde si sorpassare, poi Zakchaiou sempre pericolosa al servizio piazza anche l’ace del +2 (8-10).

I PROTAGONISTI-

Sara Fahr (Prosecco Doc Conegliano)- « Sto completando il percorso di recupero fisico. Sono contenta di essere tornata. Oggi ci ho messo un pochino a carburare, ho preso qualche murata ma poi ho preso ritmo e tutto è andato bene. Oggi siamo state brave a riprenderci e a ritrovare il feeling giusto dopo un avvio difficile. Devo fare un applauso al nostro pubblico, è bellissimo giocare con un tifo così ».

Marco Musso (Allenatore e-Work Busto Arsizio)- « E’ stata una bella partita, intensa: abbiamo cercato di stare in campo più possibile, mettendo in campo il meglio di noi in tutti i fondamentali: non sempre ci siamo riusciti e con squadre forti come l’Imoco non te lo puoi concedere. Dobbiamo essere contenti di essere venuti qui a giocare la partita a viso aperto. Ripartiamo per la prossima settimana con fiducia e certezze che questa partita ci può dare: non possiamo mollare o fare meno di quanto fatto oggi perchè rischia di diventare insufficiente. Complimenti a Conegliano perchè per vincere ha dovuto giocare la sua partita con qualità e da grande squadra lo ha fatto. Quindi riteniamoci parzialmente soddisfatti e andiamo avanti ».

IL TABELLINO-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – E-WORK BUSTO ARSIZIO 3-1 (23-25 25-18 25-18 25-21)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 5, Plummer 7, Fahr 6, Haak 25, Robinson-Cook 15, Squarcini 4, De Gennaro (L), De Kruijf 6, Gennari 5, Bardaro, Carraro. Non entrate: Gray. All. Santarelli.

E-WORK BUSTO ARSIZIO: Degradi 8, Zakchaiou 8, Lloyd 3, Omoruyi 18, Olivotto 6, Montibeller 14, Zannoni (L), Stigrot 2. Non entrate: Battista, Colombo, Monza, Bressan, Lualdi (L). All. Musso.

ARBITRI: Cerra, Gaetano.

NOTE –Durata set: 27′, 26′, 23′, 30′; Tot: 106′.

MVP: Kelsey Robinson-Cook (Prosecco Doc Conegliano)

IL BISONTE FIRENZE – VOLLEY BERGAMO 1991-

Il Bisonte Firenze torna al successo al termine di una grandissima battaglia, battendo in rimonta al tie break il Volley Bergamo 1991 davanti ai 1300 rumorosi tifosi di Palazzo Wanny: si tratta della prima vittoria della nuova gestione Parisi, e la speranza è che possa essere anche da stimolo per un 2023 ricco di soddisfazioni. Mvp del match Sylvia Nwakalor, top scorer con 25 punti e protagonista della rimonta con undici punti messi a segno fra quarto e quinto set, ma tutta la squadra ha dato segnali incoraggianti sotto la regia ispirata di Gaia Guiducci, registrando anche il debutto di Ofelia Malinov che ha dato un contributo importante nella conquista del secondo parziale.

Coach Parisi deve ancora fare a meno di Panetoni e schiera Guiducci in palleggio, Nwakalor opposto, Van Gestel e Herbots in banda, Graziani e Sylves al centro e Lapini libero, mentre Micoli, privo di Turlà, risponde con Gennari in regia, Lorrayna opposto, Lanier e May in posto quattro, Butigan e Stufi al centro e Cecchetto libero.

Dopo un inizio equilibrato, il primo break è di Bergamo che approfitta di un muro di Butigan e due attacchi out di Nwakalor per salire 5-9, poi Il Bisonte si riavvicina con Nwakalor (8-10), ma sul nuovo – 4 (8-12) Parisi chiama time out: sull’11-15, con il doppio cambio, arriva il debutto da bisontina di Malinov (dentro con Adelusi per Nwakalor e Guiducci), e Adelusi ci mette subito tre punti, che permettono a Firenze di riportarsi sul 14-16, con Malinov che poi piazza il muro del 16-17, seguito da quello di Graziani che sul 17-18 consiglia a Micoli di chiamare time out. Lorrayna trova subito il modo di allungare di nuovo (17-20), sul 18-21 si chiude il doppio cambio e poi l’errore in attacco di Stufi vale il 20-21: qui però il videocheck giudica out l’attacco della possibile parità di Nwakalor e Bergamo ne approfitta per salire 20-23, con Butigan che alla fine chiude 21-25.

Nel secondo set c’è Malinov per Guiducci, ma Bergamo parte di nuovo meglio (3-6 con il primo tempo rallentato di Stufi), anche se Il Bisonte reagisce subito e impatta col contrasto a muro vinto da Van Gestel (7-7): sul 9-9 entra Cagnin per May, poi Sylves stampa il muro del primo vantaggio (10-9) e Micoli chiama time out, ma al rientro Herbots attacca l’11-9 e allora Micoli inserisce Frosini per Lorrayna, con Lanier che però attacca out (12-9). Sul 14-10 rientra May per Cagnin, adesso però Firenze è incontenibile e sul 16-11 di Nwakalor Micoli chiama un altro time out, poi sul 18-15 Parisi vede un piccolo calo e decide di fermare il gioco: al rientro Nwakalor e Van Gestel ricreano il + 5 (20-15), poi l’ace di Gennari vale il 20-17, ma Il Bisonte riparte con Herbots e Nwakalor (24-19) e poi la stessa belga chiude 25-20.

Nel terzo Micoli lascia in campo Frosini per Lorrayna e le bisontine cercano subito di spingere (5-3), ma Bergamo reagisce col muro di Butigan (5-6), e poi allunga con due attacchi di Frosini (7-9): Il Bisonte si riorganizza e controsorpassa con due magie di Herbots e una bomba di Nwakalor (10-9), le ospiti rispondono (10-12) e Parisi inserisce Guiducci per Malinov, poi May trova l’ace con l’aiuto del nastro e allora Parisi chiama time out (10-13). Adesso Bergamo vola in difesa e contrattacco (12-18), Parisi spende l’altro time out e poi inserisce Adelusi per Nwakalor e Alhassan per Sylves, ma il gap è troppo ampio e nonostante la bella rimonta finale Frosini chiude 22-25.

Nel quarto c’è ancora Guiducci in regia e Firenze prova di nuovo a partire forte con Van Gestel (4-1), adesso funziona di nuovo tutto e quando Graziani mette giù il primo tempo del 9-4 Micoli deve chiamare time out: il dominio continua con muro e attacco di Nwakalor (14-4), Bergamo nonostante i cambi di Micoli (dentro Lorrayna, Bovo e Cagnin) non riesce a reagire e le bisontine allungano inesorabilmente (21-8), per poi chiudere con Herbots (25-19) nonostante un black out prolungato.

Nwakalor inizia alla grande il tie break con attacco e muro (2-0), poi un paio di errori in attacco di Bergamo e il mani-out di Van Gestel valgono il 5-1, con Micoli che ferma subito il gioco: sul 6-1 entra Lorrayna per Frosini, Nwakalor ne mette un altro per il 7-1 e poi Herbots fissa l’8-3 con cui si cambia campo. Bergamo prova a reagire con la difesa e con due attacchi di fila di Lanier (9-7), Parisi chiama time out e Stufi sbaglia il servizio (10-7), poi dal 10-8 Herbots e l’errore di Butigan ricreano il + 4 (12-8) e stavolta è Micoli a fermare il gioco: Herbots trova l’ace rallentato del 13-8, Graziani mura Lanier (14-8) e al terzo match point Nwakalor chiude i giochi (15-10).

I PROTAGONISTI-

Carlo Parisi (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Per noi era fondamentale fare punti per ritornare in palestra con uno spirito giusto e più propositivo: non è stata una bella partita, con tanti errori e anche tante situazioni che si possono migliorare, ma ciò che mi è piaciuto di più è stato l’atteggiamento della squadra, e come ha superato i momenti di difficoltà. Complimenti a Bergamo che ha sofferto ma ha giocato fino alla fine, per noi è un piccolo passo: sono qui da poco ma le ragazze lavorano bene in allenamento. In settimana non abbiamo proposto tante variazioni, abbiamo apportato solo qualche piccola modifica che la squadra ha recepito e questo mi fa piacere: ora con calma abbiamo un’altra settimana per lavorare ».

Giada Cecchetto (Volley Bdergamo 1991)– « C’è molto rammarico a caldo. Ora mi brucia, perché era una partita fondamentale per entrambe e volevamo fare più punti possibili. Dobbiamo lavorare sui nostri alti e bassi: abbiamo dei momenti di alto livello e altri in cui ci spegniamo, ma non possiamo permettercelo. Abbiamo fatto una buona andata, ma il ritorno è tutto da scrivere, quindi dobbiamo ripartire da quanto di buono abbiamo fatto e lavorare su quello che è venuto meglio oggi. Dobbiamo metterci qualcosa in più nelle prossime partite. Nel quarto set abbiamo spento la luce, poi ci siamo un po’ riprese, ma non si può partire con uno svantaggio così netto. C’era tanta stanchezza fisica, ma questo non deve essere un alibi. Dobbiamo ripartire con più consapevolezza e spinger e di più, perché non possiamo permetterci di regalare punti. Brava Firenze che ce l’ha messa tutta fino alla fine ».

IL TABELLINO-

IL BISONTE FIRENZE – VOLLEY BERGAMO 1991 3-2 (21-25 25-20 22-25 25-19 15-10)

IL BISONTE FIRENZE: Herbots 19, Graziani 4, Nwakalor 25, Van Gestel 11, Sylves 7, Guiducci, Lapini (L), Adelusi 5, Malinov 3, Alhassan. Non entrate: Panetoni, Kosareva, Lotti (L), Knollema. All. Parisi.

VOLLEY BERGAMO 1991: Lanier 19, Butigan 11, Da Silva 10, May 6, Stufi 5, Gennari 5, Cecchetto (L), Frosini 11, Cagnin 3, Bovo 3, Partenio, Cicola. Non entrate: Turla’ (L). All. Micoli.

ARBITRI: Verrascina, Vagni.

NOTE – Durata set: 32′, 26′, 27′, 29′, 22′; Tot: 136′.

MVP: Sylvia Nwakalor (Il Bisonte Firenze)

Spettatori: 1272

VERO VOLLEY MILANO – TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE-

La Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore esce dall’Arena di Monza con una bella vittoria per 3-2 contro la Vero Volley Monza portando a nove la striscia di partite consecutive a punti! Malual chiude con il premio da Mvp della gara con 24 punti segnati di cui 5 muri, Lohuis mette in cascina 6 muri personali e Frantti sigla 17 punti di cui 3 muri. “Solita” partita solida e estremamente positiva di De Bortoli che chiude con il 62% di rice positiva.

Nel primo set Juliet Lohuis in seconda battuta ad aprire il match, l’errore di Stysiak poi fa 2-0 Casalmaggiore, la successiva battuta di Piva poi è out. Il muro rosa formato da Carlini e Lohuis ferma l’attacco di Davyskiba e fa 3-1, l’invasione fischiata alle brianzole poi porta la Vbc Trasporti Pesanti sul 4-1. Folie prova a passare ma Melandri lo vieta, muro e 6-3 Vbc. Buco per terra di Malual che si alza e piazza il suo passante, 8-4. Primo tempo morbido di Melandri ma efficace, 9-5. Malual sale e tira la sua diagonale, 10-6, doppia cifra per le rosa, di bianco vestite. Piva finalizza la sua parallela e così coach Gaspari chiama time out, 11-6 Vbc. Ottima la fast di Lohuis, alzata ad una mano da Carlini, che fa 13-8. Altra fast efficace, stavolta di Melandri, che taglia il campo ed è 14-9, Malual poi, attenta sotto rete, allunga. E’ ancora l’opposta rosa a siglare il punto, stavolta con un tocco morbido, 16-9 Casalmaggiore e time out per Milano. Altro gran attacco di Malual che sale in cielo e tira il suo fulmine, 17-10. La palla di Piva carambola tra le mani del muro di Milano e sigla il 18-11, il muro di Lohuis su Larson poi fa 19-11. Piva trova il tocco del muro e manda le sue sul 20-12, la stessa schiacciatrice poi allunga con un bel mani out. It’s Piva Time! Altro mani out della schiacciatrice rosa che conclude un’azione emozionante con grandi salvataggi. Mani out anche per la fast di Lohuis che sigla il 23-15, l’attacco di Stysiak poi è lungo e regala il set point a Casalmaggiore. La battuta a rete di Larson chiude 25-17. Top scorer: Stysiak 8, Piva, Lohuis e Malual 5

. Questa volta è Larson ad aprire la seconda frazione, l’attacco di Stysiak poi è out e pareggia i conti 1-1. Le padrone di casa si portano sul 3-1 ma la fast di Lohuis è positiva, 2-3. Davyskiba fa 5-2 così coach Pistola chiama il suo primo time out. Al ritorno in campo la battuta di Folie finisce a rete e fa 3-5. Ali Frantti salta dalla seconda linea e la sua pipe fa 5-6. Le rosa iniziano a sbagliare di più e le padrone di casa si fanno più concrete, 11-5 Milano e time out per Casalmaggiore. Gran botta di Malual che trova la traiettoria giusta e sigla il 6-13 interrompendo l’inerzia di Milano. La battuta di Rettke finisce a rete, 7-16. Perinelli entra per Piva e il suo attacco costringe Davyskiba alla doppia, 8-19. Folie sigla il suo primo tempo, poi sigla l’ace del 23-8, Melandri poi porta in doppia cifra le sue sul 10-23. Frantti sfrutta il piano di rimbalzo del muro avversario e fa 11-24. Milano chiude 25-10. Top scorer: Stysiak 5, Frantti 2

Nel terzo set la palla di Piva è out, il muro di Davyskiba poi fa 2-0 Milano. Piva piazza il suo attacco e sigla il primo punto rosa, 1-3. Malual costringe all’errore la difesa di casa e fa 2-4, il muro di Lohuis su Davyskiba accorcia nuovamente, 3-4. Super tocco morbido di Frantti che spiazza la difesa milanese, 5-6. Larson ci prova ma Malual non ci sta, muro e 7-7, parità, Frantti poi fende il campo e porta le sue avanti, 8-7. Salvataggio volante di De Bortoli, attacco di Frantti e 9-7, time out Milano. Malual usa il mani out e manda Casalmaggiore in doppia cifra, 10-8. Monster block di Malual su Davyskiba, 12-9 Vbc. E’ ancora Malual, questa volta con un mani out e si va sul 13-11. Bella la pipe di Frantti che rispedisce indietro le avversarie, 14-13, l’americana poi allunga con un mani out, 15-13. Frantti is on fire! Ancora la schiacciatrice americana sigla il suo tentativo, 16-13, poi mura Stysiak e fa 17-13, time out per coach Gaspari. Tocco d’astuzia di Carlini, 18-14. Bomba di Frantti, ben imbeccata da De Bortoli, 19-15, poi l’americana mura ancora Stysiak e fa 20-15. Folie infila due punti consecutivi e così coach Pistola preferisce chiamare time out, 17-20. Davyskiba ci prova ma con Malual non si passa, 23-20. La fast di Lohuis trova il set point 24-21, ma Stysiak annulla la prima palla set. E’ ancora Lohuis a siglare il punto e a chiudere 25-22. Top scorer: Davyskiba 5, Frantti 9, Malual 8

Si riparte. Piva costringe all’errore in difesa Stysiak e apre le danze, Folie pareggia i conti, 1-1, ma la battuta della stessa centrale finisce out, 2-1 Vbc. Mani out potente di Frantti, 4-5. Pipe di Malual a tutto braccio, 5-6, poi il murone di Melandri blocca la pipe di Stysiak e pareggia i conti, 6-6. E’ ancora Malual a mettere il pallone a terra e questa volta il suo attacco vale il sorpasso 7-6, Larson pareggia. Ottimo il primo tempo di Melandri che lascia impietrita la difesa e fa 9-8. L’attacco di Piva mette in confusione la difesa di Milano e le costringe al quarto tocco, 10-9. Mamma che muro Lohuis!!!! L’olandese murante blocca Stysiak e costringe al time out Milano, 13-10 Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore. Milano completa il break con un’invasione fischiata a Piva, 13 pari e time out Casalmaggiore. Si torna in campo e Piva si fa subito perdonare, 14-13. Gran botta di Frantti che porta la Vbc sul 16-13, time out per coach Gaspari. Davyskiba manda out il suo tentativo tornati in campo, 17-13. Larson cerca di piazzare il suo colpo ma Lohuis è ben posizionata, 18-15, il monster block di Frantti poi manda le sue sul 19-15. Carlini è attenta sotto rete e sigla il 20-17. Malual trova il vertice lunghissimo e fa 21-18, poi allunga nuovamente con un mani out, 22-18. E’ Malual Time! Monster block e 23-19. Frantti in pipe trova il match point, 24-20, Thompson annulla, 21-24. Stevanovic annulla la seconda palla match, time out per coach Pistola, 22-24. Davyskiba trova il 24 pari in diagonale. Casalmaggiore butta alle ortiche l’occasione di chiudere la gara, 26-24 Milano. Top scorer: Folie, Orro, Thompso, Stevanovic, Davyskiba e Larson 3, Malual 5

Il tie break si apre un errore di Piva, poi Malual pareggia con un mani out, 1-1. Milano si porta sul 4-1, time out per coach Pistola. Si torna in campo e Piva trova il tocco sulla sua parallela, 2-4, l’infrazione a rete di Orro poi manda la Vbc sul 3-4. Monster block di Lohuis e parità, 4-4. Frantti sfrutta le mani avversarie e sigla il 5-6, Melandri con un bel muro pareggia i conti, 6-6. Arriva poi l’ace di Lohuis, 7-6 Vbc time out Milano. Malual manda tutti al cambio di campo sull’8-7 Casalmaggiore. Viene fischiata un’invasione a rete a Milano, 9-7 Casalmaggiore, il tocco a muro di Malual poi manda le rosa sul 10-7, time out per coach Gaspari. Salvataggio strepitoso di De Bortoli, Malual piazza il pallonetto, 11-7, Stevanovic poi manda out, 12-7. Malual con un mani out trova la palla del match 14-9, Larson annulla la prima. La battuta a rete di Orro chiude 15-10 e 3-2 per la Vbc!

I PROTAGONISTI-

Jordan Larson (Vero Volley Milano)- « Abbiamo fatto fatica nel muro-difesa, cosa Casalmaggiore ha espresso molto bene, e a volte ci siamo complicate la vita da sole. Possiamo fare molto meglio di così, anche se a volte le sconfitte possono dipendere da come gioca il tuo avversario; e stasera loro hanno giocato una ottima pallavolo. Dobbiamo pensare a lavorare e a migliorare sulle cose che non hanno funzionato. Non è una questione di troppe gare giocate, visto che abbiamo avuto una lunga pausa. E’ una questione di tornare a spingere come sappiamo. Loro sono una ottima squadra, hanno lavorato bene insieme e hanno ottime giocatrici. Spero che questo stop ci faccia risvegliare da questo momento e tornare a giocare come sappiamo ».

Adhuoljok Malual (Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore)- « Siamo molto contente del risultato anche se c’è un po’ di rammarico per il quarto set dove potevamo chiudere la gara da tre, ma Milano si è dimostrata la squadra forte che sapevamo che fosse ed è stata brava a portare a casa il set. Dovremo tornare qui per la gara di Coppa Italia e lo faremo davvero agguerrite spingendo in allenamento come stiamo facendo finora ».

IL TABELLINO-

VERO VOLLEY MILANO – TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE 2-3 (17-25 25-11 22-25 26-24 10-15)

VERO VOLLEY MILANO: Stevanovic 3, Orro 6, Larson 8, Folie 13, Stysiak 17, Davyskiba 12, Parrocchiale (L), Thompson 6, Rettke 3, Negretti (L), Begic, Candi. Non entrate: Camera, Martin. All. Gaspari.

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE: Piva 11, Lohuis 13, Carlini 2, Frantti 17, Melandri 6, Malual 24, De Bortoli (L), Perinelli, Mangani. Non entrate: Sartori, Scola, Nikolova Dimitrova. All. Pistola.

ARBITRI: Piana, Simbari.

NOTE –Durata set: 25′, 23′, 28′, 31′, 16′; Tot: 123′.

MVP: Adhuoljok Malual (Trasportipesanti Casalmaggiore)

I RISULTATI-

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Savino Del Bene Scandicci 1-3 (25-21, 19-25, 18-25, 19-25)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-e-Work Busto Arsizio 3-1 (23-25, 25-18, 25-18, 25-21)

Reale Mutua Fenera Chieri-Cuneo Granda S.Bernardo 3-1 (25-21, 25-20, 22-25, 25-22) Giocata ieri

Vero Volley Milano-Trasportipesanti Casalmaggiore 2-3 (17-25, 25-11, 22-25, 26-24, 10-15)

Il Bisonte Firenze-Volley Bergamo 1991 3-2 (21-25, 25-20, 22-25, 25-19, 15-10)

Igor Gorgonzola Novara-Wash4green Pinerolo 3-0 (25-12, 25-17, 25-22) Giocata ieri

Bartoccini-Fortinfissi Perugia-Cbf Balducci Hr Macerata 3-2 (25-16, 25-18, 23-25, 24-26, 15-9) Giocata ieri

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 41 (14 – 1); Savino Del Bene Scandicci 38 (12 – 3); Vero Volley Milano 35 (12 – 3); Igor Gorgonzola Novara 34 (12 – 3); Reale Mutua Fenera Chieri 32 (11 – 4); Trasportipesanti Casalmaggiore 25 (8 – 7); Volley Bergamo 1991 21 (6 – 9); E-Work Busto Arsizio 18 (6 – 9); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 17 (6 – 9); Cuneo Granda S.Bernardo 16 (6 – 9); Il Bisonte Firenze 16 (5 – 10); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 9 (3 – 12); Cbf Balducci Hr Macerata 7 (2 – 13); Wash4green Pinerolo 6 (2 – 13).

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Megabox Ond. Savio Vallefoglia, 21-01-2023 20:00, 3a Giornata

Savino Del Bene Scandicci – Igor Gorgonzola Novara, 21-01-2023 20:30, 3a Giornata

E-Work Busto Arsizio – Bartoccini-Fortinfissi Perugia, 21-01-2023 20:30, 3a Giornata

Volley Bergamo 1991 – Vero Volley Milano, 22-01-2023 17:00, 3a Giornata

Cbf Balducci Hr Macerata – Reale Mutua Fenera Chieri, 22-01-2023 17:00, 3a Giornata

Trasportipesanti Casalmaggiore – Cuneo Granda S.Bernardo, 22-01-2023 17:00, 3a Giornata

Wash4green Pinerolo – Il Bisonte Firenze, 22-01-2023 19:30, 3a Giornata