Vero Volley, la prima volta a Milano

TORINO - Milano gioca a Milano. Non è un gioco di parole anche se se potrebbe sembrarlo. Questa sera, alle 20, il Vero Volley giocherà per la prima volta una partita a Milano. La società è stata fondata a Monza, si allena a Monza e continua a giocare a Monza, ma quest’anno si è ribattezzata Milano e prepara lo sbarco nel capoluogo lombardo. Questa sera per la prima volta giocherà una partita all’Allianz Cloud, contro l’Alba Blaj, per la quarta giornata della fase a girone di Champions League. La città ha risposto bene perché l’impianto è quasi esaurito e anche il rapporto con la tifoseria monzese si sta rasserenando. Era inevitabile che ci fosse un contraccolpo nei rapporti con i tifosi che perdono un elemento identitario forte e a cui viene chiesto di fare uno spostamento di 20 minuti per raggiungere l’impianto milanese. Per questo la società ha messo a disposizione dei tifosi un servizio di pullman per ovviare all’inconveniente. Per il Vero Volley, che ha anche una formazione maschile che mantiene il nome Monza, Milano rappresenta un’opportunità di crescita che va colta al volo. La prossima stagione porterà altre novità, ma è chiaro che la partita si gioca sulla disponibilità degli spazi per allenarsi e per giocare. Un problema non da poco perché c’è già ora una congestione di eventi che gravitano sugli impianti cittadini che rende più difficile lo sbarco. Trovare la quadra su questo aspetto sarà la vera sfida della dirigenza nei mesi che porteranno alla prossima stagione.