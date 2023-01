Vittorie per Bergamo, Chieri, Casalmaggiore e Firenze

ROMA- Quattro le partite giocate per la 3a giornata di ritorno del campionato di A1 Femminile. Due tie break hanno decretato le vittorie della Volley Bergamo, sulla Vero Volley Milano, che con i due punti lascia anche il terzo posto in solitaria, e de Il Bisonte Firenze, al termine di un’imperiosa rimonta dal 2-0 al 2-3 sul campo della Wash4green Pinerolo. Netto successo in trasferta della Reale Mutua Fenera Chieri in casa della Balducci Macerata, sempre più ultima in classifica da sola. Bella prestazione e successo in quattro set per la Trasporti Pesanti Casalmaggiore contro la Cuneo Granda S.Bernardo che incassa la terza sconfitta consecutiva.

TUTTE LE SFIDE-

VOLLEY BERGAMO 1991 – VERO VOLLEY MILANO-

Bella vittoria del Volley Bergamo 1991 strappa con forza due punti alla Vero Volley Milano, terza forza del Campionato, e regala allo splendido pubblico rossoblù una serata di grande volley.

Bergamo comincia con Butigan e Stufi al centro, Lanier e Cagnin ai lati, Gennari e Lorrayna in diagonale e con il libero Cecchetto. Milano schiera Orro e Thompson, Stevanovic e Folie, Sylla e Larson con il libero Negretti.

E’ un avvio di partita che rispecchia le attese: Bergamo insegue, aggancia, sorpassa e fa break con Lanier e Stufi, Vero Volley dà battaglia, insegue a sua volta e controsorpassa. Fino a che le ospiti riescono a scappare con Sylla, Thompson e Larson e ad arrivare a +7. Milano si rivela più continua e si porta avanti di un set con il punteggio di 14-25.

L’inerzia della sfida, però, cambia subito in direzione Bergamo e si vola a +7 (12-5), complici i muri di Butigan (2) e gli attacchi di Frosini (5 più 1 muro punto) e Lanier (4 più un ace). Le rossoblù gestiscono al meglio il gioco, spingono in attacco e controllano forzando fino all’ace di Cagnin per il 22-13. Milano prova l’ultima reazione, ma Frosini va a chiudere per il 25-17 che riporta la gara in parità.

E’ ancora Bergamo a condurre in avvio di terzo set. Milano, con un nuovo assetto e una nuova diagonale (Camera-Stysiak), trova l’aggancio con un ace di Stysiak (11-11), prova a scappare, ma un muro di Butigan la riprende (14-14) e Frosini (5) riporta avanti le rossoblù. Poi è il turno di Cagnin (4) che porta il break del 17-15 e infiamma la sfida, con Cecchetto a volare in difesa e i millecinque spettatori del Pala Intred a rendere il clima incandescente. Sul filo dell’equilibrio, Cagnin riagguanta il 23-23, le rispondono Stysiak (6) e Davyskiva (4) e chiudono 23-25.

Bergamo, spinta dal suo pubblico, non vuole arrendersi e con rabbia risponde punto a punto agli attacchi delle ospiti fino all’urlo di Butigan per il 15-13 seguito da quello di Frosini. Milano mischia le carte, ma Bergamo si spinge ancora più avanti (20-16 con Cagnin). Frosini fa 21 e 22. L’ace di Cagnin per il 24-17 e il tocco di Gennari per il 25-19 spalancano le porte al porte al tie break.

Battaglia nella battaglia, il quinto set rispecchia le emozioni dell’intero match e al cambio di campo è 7-8. Ma il sorpasso arriva subito con Lanier (9-8). Complici due errori di Milano, si vola a 11-8, eppure ancora le ospiti si rialzano e con Folie fanno 11-11. L’ace di capitan Stufi vale il 13-12, le risponde Thompson, si finisce ai vantaggi con il colpo di Lanier che scatena la festa: 16-14 e vittoria da due punti.

I PROTAGONISTI-

Giorgia Frosini (Volley Bergamo 1991)- « Non potevamo chiedere un finale migliore. Abbiamo sofferto, anche alla fine, ma siamo state brave, più di altre volte, a restare concentrate e a sfruttare le occasioni. Credo che oggi abbiamo dato tutto ».

Beatrice Negretti (Vero Volley Milano)- « Difficile dire cosa non ha funzionato oggi. Sicuramente possiamo fare molto meglio, spingendo di più. Ci sono momenti in cui il nostro gioco è impeccabile, altri in cui ci perdiamo: la chiave sarà trovare equilibrio in queste due fasi, perché quando facciamo il nostro gioco diventa difficile per gli altri. Dobbiamo resettare questo stop e ripartire subito: ci aspetta una settimana di fuoco e dobbiamo concentrarci su di noi e andare avanti ».

IL TABELLINO-

VOLLEY BERGAMO 1991 – VERO VOLLEY MILANO 3-2 (14-25 25-17 23-25 25-19 16-14)

VOLLEY BERGAMO 1991: Lanier 16, Butigan 12, Da Silva, Cagnin 9, Stufi 10, Gennari 3, Cecchetto (L), Frosini 18, May. Non entrate: Turla’, Cicola (L), Partenio, Bovo. All. Micoli.

VERO VOLLEY MILANO: Larson 10, Folie 11, Thompson 10, Sylla 10, Stevanovic 3, Orro 3, Negretti (L), Stysiak 12, Rettke 8, Davyskiba 5, Camera, Parrocchiale (L). Non entrate: Begic, Candi. All. Gaspari. ARBITRI: Giardini, Pristera’.

NOTE –Durata set: 25′, 24′, 31′, 26′, 18′; Tot: 124′.

MVP: Giorgia Frosini (Volley Bergamo 1991)

CBF BALDUCCI HR MACERATA – REALE MUTUA FENERA CHIERI-

Un’altra vittoria per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, la quinta consecutiva in campionato, la nona di fila considerando anche la CEV Challenge Cup.

Lo 0-3 ottenuto a Macerata poggia su una prestazione aggressiva, solida e attenta, in una partita quasi sempre condotta e dall’esito quasi mai in discussione. Netta in particolare la superiorità biancoblù in attacco, certificata dalle statistiche di fine gara: 48% di positività contro il 32% delle padrone di casa.

Bregoli lancia in palleggio Morello (per lei debutto da titolare in campionato) e conferma in banda Rozanski, stavolta in coppia con Cazaute. Il resto del sestetto è composto da Grobelna, dalla coppia centrale Mazzaro-Weitzel e dal libero Spirito.

Senza storia il primo set che vede Chieri partire fortissimo, e coach Paniconi che esaurisce i suoi time-out già sul 4-12. Toccati i 10 punti di distacco sul 6-16 (ace di Cazaute), le chieresi incrementano ulteriormente il vantaggio raggiungendo il massimo di +14 sul 10-24, per chiudere 12-25 al terzo set point su attacco fuori di Malik.

Nel secondo set dopo una buona partenza ospite (3-6) si lotta punto a punto fino al 12-12. Qui il punteggio gira decisamente a favore di Chieri che strappa a 14-22 su servizio di Morello. Ottenuta la prima palla set sul 17-24, Grobelna e compagne si impongono 18-25 grazie a un’invasione marchigiana.

Nel terzo set Chieri prende quasi subito qualche punto di vantaggio che mantiene fino al 13-16. quando Macerata recupera a 16-16 (Fiesoli). Dopo l’ingresso di Bosio e il time-out di Bregoli il punteggio resta in bilico fino al 20-20. Cazaute e Grobelna danno alla loro squadra quattro palle match (21-24). Fiesoli annulla la prima, quindi Cazaute mette a terra il 22-25.

Il premio di MVP va a Grobelna, anche miglior realizzatrice con 18 punti, seguita da Cazaute (16) e Rozanski (10).

I PROTAGONISTI-

Silvia Fiori (Balducci Macerata)- « Chieri è una delle squadre che esprime il miglior gioco in campionato, complimenti a loro. Avevo però aspettative diverse per questa partita, non riusciamo mai ad essere aggressive e comandare il gioco. Le sconfitte iniziano ad essere tante, dobbiamo mettere in campo qualcosa in più per ottenere il risultato ».

Kaja Grobelna (Reale Mutua Fenera ’76 Chieri)- «Oggi era una partita importante, anche per trovare il ritmo in vista della partita di Coppa Italia di mercoledì. Siamo molto contente, perché si gioca tanto ma stiamo giocando bene. Non ci fermiamo e andiamo avanti così».

IL TABELLINO-

CBF BALDUCCI HR MACERATA – REALE MUTUA FENERA CHIERI 0-3 (12-25 18-25 22-25)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Fiesoli 5, Molinaro 7, Malik 6, Abbott 3, Aelbrecht 4, Dijkema 1, Fiori (L), Chaussee 7, Ricci, Cosi, Okenwa, Napodano (L). Non entrate: Quarchioni, Poli. All. Paniconi.

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Cazaute 16, Mazzaro 3, Grobelna 18, Rozanski 10, Weitzel 7, Morello, Spirito (L), Bosio, Storck. Non entrate: Butler, Villani, Kone, Nervini, Fini (L). All. Bregoli.

ARBITRI: Zavater, Verrascina.

NOTE –Durata set: 20′, 24′, 25′; Tot: 69′.

MVP: Kaja Grobelna (Reale Mutua Fenera Chieri)

Spettatori: 705

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE – CUNEO GRANDA S.BERNARDO-

E’ una Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore solida quella che esce dal PalaRadi contro Cuneo con il bottino pieno. La formazione di coach Pistola si impone per tre set a uno su la Cuneo Granda S. Bernardo con una Frantti da 26 punti e una De Bortoli granitica in fase difensiva, premiate entrambe con il titolo di Mvp. Ben sei i muri personali per Melandri, Lohuis esce per un fastidio al polpaccio sinistro ma sembra essere tutto ok, sostituita da una Sartori che mette a referto sei punti di cui due muri. Le rosa portano la loro serie positiva a dieci gare sempre a punti. Ora il focus è puntato al quarto di Coppa Italia a Monza contro Milano.

La prima frazione è aperta da un errore delle ospiti, la battuta a rete di Malual poi pareggia i conti, Hall poi mura la fast di Lohuis e porta le sue sul 2-1. Franti sale in cielo e trova il pareggio. Frantti conclude un’azione complessa e lunga, mani out e 3-3. Piva è attenta sotto rete a col suo tocco trova la parità 6-6, sostanziale equilibrio. Bel tocco morbido e piazzato di Malual che mette il pallone a terra e pareggia 7-7, il muro di Lohuis poi porta le sue avanti 8-7. Frantti trova il tocco del muro in pipe e fa 9-7. Carlini imbecca alla perfezione Piva che trova l’11-10, la palla poi di Cuneo è out, 12-10 Vbc Trasporti Pesanti. Altro bel touch out di Frantti che costringe il muro all’asta e fa 13-12, il muro di Melandri poi allunga nuovamente, 14-12, time out per coach Zanini. Si torna in campo con un ace di Lohuis, 15-12, Frantti poi a tutto braccio spara sul muro e fa 16-12. Il muro ospite blocca Melandri, 16-17 e primo time out per coach Pistola. Tutto braccio per il mani out di Malual che ritrova il vantaggio per le rosa, 18-17. Il muro di Piva su Diop costringe all’errata difesa Szakmary, 19-18. Monster block di Lohuis che costringe al time out coach Zanini, 20-18 Vbc. Cuneo si rifa sotto ma Piva scaccia le gatte, diagonale e 21-20. Diop riporta le sue in vantaggio, si lotta sulla linea dell’equilibrio punto a punto, 22-21 Cuneo, time out per Casalmaggiore. Si torna in campo e la battuta di Cecconello finisce a rete, 22-22, l’errore in impostazione di Cuneo poi regala il vantaggio alla Vbc, 23-22. Malual mette il pallone tra muro e rete e porta le sue sul 24-23, ma Szakmary annulla, 24-24. Frantti slega il braccio e trova il 25-24, il monster block di Melandri poi chiude 26-24. Top scorer: Frantti 7, Szakmary 10

Nel secondo parziale si parte con Sartori per Lohuis, scesa nel primo set per un fastidio al polpaccio sinistro. La seconda frazione è aperta da una pipe di Frantti, il murone di Melandri fa 2-0, l’errore di Diop manda Casalmaggiore sul 3-0. Il muro di Cuneo ferma Malual e completa la rimonta, 4-4, l’infrazione a rete fischiata alle rosa poi manda avanti le ospiti, ci pensa poi Frantti a rimettere tutto in parità 5-5. Le piemontesi si portano sul 7-5, coach Pistola chiama time out. Si torna in campo e il gioco d’astuzia di Carlini beffa tutti, 6-7. Diop trova l’ace dell’11-6, coach Pistola inserisce Perinelli per Malual. Gran pipe di Frantti che trova l’8-12. Cuneo si porta sul 16-9 e la panchina rosa deve chiamare time out. Sul 18-9 per Cuneo, dentro Scola per Carlini e Mangani per Piva. Bel pallonetto di Mangani che manda le sue in doppia cifra, 10-19, Perinelli poi accorcia. Touch out di Frantti che fa 12-19, time out per coach Zanini. Ottima la fast di Melandi che fende il campo e sigla il 13-20. Sartori sale in primo tempo e fa 15-22. Cuneo trova la palla del set ma il primo tempo di Melandri annulla, 17-24. La battuta out delle rosa chiude 25-17. Top scorer: Frantti 4, Szakmary 7

Si riparte nel con Perinelli dentro per Piva. Cuneo manda out il primo pallone, Frantti poi sigla l’ace del 2-0. Diop impatta due volte contro il muro di Perinelli e la seconda volta è quella buona per la banda rosa, 3-0, Cecconello poi trova il primo punto per le ospiti. Gran botta di Malual che lascia tutte impietrite, 4-1, poi è la stessa opposta che allunga, 5-1 Vbc e time out Cuneo. Super pipe per Frannti che beffa la centrale ospite e fa 6-2. Tocco magico di Carlini che all’indietro e si va sul 7-3. Frantti in rincorsa sale in cielo e trova l’8-5, Sartori poi blocca magistralmente Kuznetsova e fa 9-5. Frantti sembra inarrestabile, mani out a tutto braccio e 11-6. Arriva un altro ace di Frantti, 13-7, time out per coach Zanini. Altro primo tempo di Sartori che mette il pallone al centro del campo e fa 14-8. Il muro ospite ferma Perinelli e coach Pistola chiama time out, 11-14. Ace di Adhu Malual che lascia di pietra la difesa ospite e fa 17-12. Bel tocco piazzato di Perinelli che mette il pallone al centro del campo e fa 18-13. Il monster block di Frantti manda Casalmaggiore sul 20-14. Melandri in primo tempo trova la palla del set, 24-19, ma la battuta di Malual è out. La stessa Malual si fa perdonare e chiude 25-20. Top scorer: Frantti 7, Szakmary 4

Nel quarto set Kuznetsova manda out la sua battuta, Sartori però fa lo stesso, 1-1. Malual sale letteralmente con l’ascensore e chiude il suo colpo, 2-1, Frantti poi allunga con una pipe, ma che salvataggio De Bortoli! 4-1. Melandri mette il suo murone e costringe Cuneo al time out, 5-1. Malual piazza il suo missile e non ce n’è per nessuno, 6-2, Perinelli poi sigla un ace, 7-2. Missile Patriot di Frantti che fa 9-2 e time out per Cuneo. Si torna in campo e Melandri manda le sue in doppia cifra, l’errore di Cuneo poi manda Casalmaggiore sull’11-2. Super diago di Frantti, 13-5. Bello e positivo il tentativo di Malual che fa 15-8. Palla laser di Carlini e Perinelli non sbaglia, 16-10. Gran primo tempo di Melandri che sale altissima e sigla il 17-11. Altra magia di Carlini che all’indietro di seconda fa 19-12, l’errore di Hall manda Casalmaggiore sul 20-12. Ancora Frantti mette a terra il suo tentativo, 21-14, Sartori poi mura Kuznetsova e si va sul 22-14. E’ ancora Frantti a mettere a terra il pallone, 23-15. Diop porta le sue sul 18-23, time out per coach Pistola. Malual trova la palla del match con un grandissimo colpo, ma la palla di Perinelli è out, 19-24. Malual chiude tutto, 25-22 e 3-1.

I PROTAGONISTI-

Ali Frantti (Trasportipesanti Casalmaggiore)- « E’ stata una gara un po’ inaspettata perchè non ci aspettavamo l’uscita di Iuli, ma tutte quelle che sono entrate sono state brave a dare il massimo. Abbiamo lottato da vera squadra e siamo riuscite a portarla a casa ».

Lara Caravello (Cuneo Granda S. Bernardo)- «Ancora una volta abbiamo avuto momenti in cui gira tutto bene e riusciamo a prendere il largo e momenti in cui cala l’ombra e non riusciamo a fare le cose più semplici, incartandoci su noi stesse. Anche nel quarto set abbiamo dimostrato, seppure troppo tardi, che sappiamo giocarcela con tutte le squadre, ma ci serve stabilità ».

IL TABELLINO-

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE – CUNEO GRANDA S.BERNARDO 3-1 (26-24 17-25 25-20 25-22)

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE: Malual 13, Piva 4, Lohuis 2, Carlini 3, Frantti 26, Melandri 11, De Bortoli (L), Sartori 6, Perinelli 6, Mangani 2, Scola. Non entrate: Nikolova Dimitrova. All. Pistola.

CUNEO GRANDA S.BERNARDO: Kuznetsova 10, Cecconello 6, Gicquel 1, Szakmary 27, Hall 5, Signorile, Caravello (L), Diop 11, Caruso 1, Magazza 1, Drews, Klein Lankhorst. Non entrate: Gay (L). All. Zanini. ARBITRI: Caretti, Grassia.

NOTE –Durata set: 32′, 25′, 27′, 26′; Tot: 110′.

MVP: Ali Frantti ( Trasportipesanti Casalmaggiore)

Spettatori: 1609

WASH4GREEN PINEROLO – IL BISONTE FIRENZE-

Il Bisonte Firenze allunga la sua striscia positiva e conquista la seconda vittoria di fila al tie break, ma che fatica contro una Pinerolo che ha dimostrato di non meritare l’ultimo posto in classifica: caricate dallo splendido pubblico di casa, le piemontesi sono salite due set a zero, ma le bisontine hanno trovato la forza di reagire e di portare la partita al tie break, dove dopo due match point sprecati e uno annullato alle avversarie hanno chiuso con due monster block di Alhassan. Il muro è sicuramente stato un fondamentale decisivo (16 di squadra con 5 a testa per la stessa Alhassan e Graziani), mentre MVP del match è stata eletta per la seconda volta consecutiva Sylvia Nwakalor, che ha chiuso con 27 punti di cui 4 a muro.

Mister Marchiaro, privo dell’ultima arrivata Jones per un problema fisico, risponde con Prandi-Zago, Grajber-Ungureanu, Akrari-Gray e Moro libero.

Coach Parisi deve fare a meno di Panetoni, ancora indisponibile dopo l’infortunio patito contro Scandicci, e schiera Guiducci-Nwakalor, Van Gestel-Herbots, Sylves-Graziani e Lapini libero,

La partenza è da dimenticare (8-3) e Parisi chiama subito time out, con le sue ragazze che rispondono rientrando fino al 13-12 di Herbots, per poi commettere altri errori banali permettendo a Pinerolo di risalire sul 18-13: altro time out e altra rimonta col muro del 18-16 di Nwakalor (otto punti nel set), poi l’invasione delle pinelle vale il 20-19 ma qui Zago (sette punti nel set) mette il turbo e a nulla valgono i cambi di Parisi (dentro Malinov, Adelusi e Alhassan) per evitare il 25-20 sancito dall’errore di Adelusi.

Il Bisonte, con Alhassan che rimane in campo al centro al posto di Sylves, comincia malissimo anche il secondo set (6-1 con tre punti di una scatenata Akrari), poi sull’8-2 entra Malinov per Guiducci e sul quarto muro del match di Akrari (9-2) arriva anche il momento di Kosareva per Van Gestel: Firenze comincia ad entrare in partita, l’ace di Malinov vale il 12-7 e sul muro di Alhassan (15-11) è Marchiaro a fermare il gioco. Herbots con un mani-out complicatissimo accorcia ancora (17-14), poi è il muro di Graziani a sancire il 19-17 su cui arriva il secondo time out ospite, anche se Pinerolo risale subito sul 21-17 costringendo Parisi a fermare il gioco: Zago e Akrari tornano a martellare (23-18), Alhassan e Kosareva fanno la voce grossa a muro e rilanciano le bisontine (23-21), ma Kosareva manca per pochi millimetri il mani out e la Wash4Green ne approfitta per chiudere con l’ace di Ungureanu (25-21).

Nel terzo Malinov rimane in regia e torna Van Gestel in posto quattro, e Il Bisonte guadagna per la prima volta un break di vantaggio col muro di Graziani (4-6), poi un altro monster block di Alhassan vale il 6-9 e il conseguente time out di Marchiaro: il turno al servizio di Graziani fa male (6-11) e Marchiaro spende il suo secondo time out, Firenze pur non entusiasmando allunga grazie a un altro muro di Graziani (11-17), poi Marchiaro inserisce Tosini, Bortoli e Carletti ma le bisontine gestiscono bene e chiudono grazie a un errore di Ungureanu (16-25).

Nel quarto Il Bisonte prova a mantenere l’inerzia col pallonetto di Van Gestel (3-5), ma Ungureanu si presenta in battuta e ribalta con due ace (7-5), trovando poi la risposta di Alhassan (7-8): si gioca punto a punto fino a quando Zago prova a sparigliare le carte (16-14), con Parisi che ferma subito il gioco e Herbots e Nwakalor che lo premiano pareggiando i conti sul 16-16. L’ace di Graziani permette alle bisontine di risalire sul + 2 (17-19), Marchiaro chiama time out e Zago ritrova la parità sul 20-20, con Pinerolo che rimane attaccata fino al 22-22 grazie alle grandi difese: qui però Malinov trova il tocco di seconda del 22-23, seguito da un super muro di Nwakalor (22-24), e dopo il punto di Ungureanu è Zago a sbagliare l’attacco per il 23-25.

Al tie break Il Bisonte parte male in ricezione e Pinerolo ne approfitta (4-1), poi arriva la reazione immediata (4-3) e Nwakalor impatta sul 5-5: mattoncino dopo mattoncino Van Gestel firma il 6-8 con cui si cambia campo, poi Graziani mette in difficoltà la ricezione delle locali e l’invasione di Prandi vale il 6-9. Entra Carletti per Grajber, Zago (28 punti totali con il 45% in attacco) accorcia sull’8-9 e sul lungolinea di Nwakalor del 9-11 Marchiaro chiama time out: Firenze tiene il cambio palla (11-13), Marchiaro spende un altro time out ma Herbots mette giù il side-out del 12-14, poi Nwakalor chiude ma il videocheck chiama un’invasione aerea veramente al limite (13-14), e la stessa Nwakalor non trova il mani-out (14-14). Parisi prova a riorganizzare le sue ragazze col time out, ma il muro di Akrari (super prestazione con 20 punti, il 66% in attacco e 6 muri) vale il match point per la Wash4Green, poi entra Guiducci per Malinov e Van Gestel lo annulla (15-15), e alla fine sono due muri consecutivi di Alhassan a regalare la meritata vittoria a Firenze (15-17).

I PROTAGONISTI-

Valentina Zago (Wash4green Pinerolo)- « Credo che abbiamo fatto una gran partita soprattutto in risposta alla gara della scorsa settimana. Dobbiamo fare i complimenti a loro perché nel terzo set hanno avuto una grande reazione. Noi abbiamo combattuto fino alla fine poi è mancato forse qualche momento di lucidità. Ripartiremo da qua, in settimana lavoreremo per fare una partita ancora migliore e sono convinta che lavorando i risultati arriveranno ».

Sylvia Nwakalor (Il Bisonte Firenze)- « Oggi è stata una partita davvero difficile, questo non è un campo semplice. È stata tosta ma la squadra è uscita fuori, brava a reagire in questo modo dimostrando che non molliamo. Faccio i complimenti alle mie compagne. Puntiamo a crescere e ad arrivare il più in alto possibile perché la nostra squadra può farlo ».

IL TABELLINO-

WASH4GREEN PINEROLO – IL BISONTE FIRENZE 2-3 (25-20 25-21 16-25 23-25 15-17)

WASH4GREEN PINEROLO: Ungureanu 16, Gray 8, Zago 28, Grajber 8, Akrari 20, Prandi 1, Moro (L), Carletti 2, Bortoli, Tosini, Bussoli. Non entrate: Renieri, Gueli (L). All. Marchiaro.

IL BISONTE FIRENZE: Herbots 16, Graziani 11, Nwakalor 27, Van Gestel 9, Sylves, Guiducci, Lapini (L), Alhassan 13, Malinov 4, Kosareva 1, Adelusi, Knollema. Non entrate: Lotti (L), Panetoni. All. Parisi. ARBITRI: Papadopol, Rossi.

NOTE –Durata set: 25′, 29′, 23′, 31′, 26′; Tot: 134′.

MVP: Sylvia Nwakalor (Il Bisonte Firenze)

Spettatori: 980

I RISULTATI-

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-1 (25-27, 25-18, 25-17, 25-20) Giocata ieri

Savino Del Bene Scandicci-Igor Gorgonzola Novara 2-3 (32-30, 25-27, 22-25, 25-18, 8-15) Giocata ieri

E-Work Busto Arsizio-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3-0 (25-17, 25-14, 25-19) Giocata ieri

Volley Bergamo 1991 – Vero Volley Milano 3-2 (14-25 25-17 23-25 25-19 16-14)

Cbf Balducci Hr Macerata – Reale Mutua Fenera Chieri 0-3 (12-25 18-25 22-25)

Trasportipesanti Casalmaggiore – Cuneo Granda S.Bernardo 3-1 (26-24 17-25 25-20 25-22)

Wash4green Pinerolo – Il Bisonte Firenze 2-3 (25-20 25-21 16-25 23-25 15-17)

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 44 (15 – 1); Savino Del Bene Scandicci 39 (12 – 4); Igor Gorgonzola Novara 36 (13 – 3); Vero Volley Milano 36 (12 – 4); Reale Mutua Fenera Chieri 35 (12 – 4); Trasportipesanti Casalmaggiore 28 (9 – 7); Volley Bergamo 1991 23 (7 – 9); E-Work Busto Arsizio 21 (7 – 9); Il Bisonte Firenze 18 (6 – 10); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 17 (6 – 10); Cuneo Granda S.Bernardo 16 (6 – 10); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 9 (3 – 13); Wash4green Pinerolo 7 (2 – 14); Cbf Balducci Hr Macerata 7 (2 – 14).

IL PROSSIMO TURNO-5/2/2023 Ore 17.00-

Vero Volley Milano-Bartoccini Fortinfissi Perugia Si gioca il 4/02/ 2023 Ore 18.00

Igor Gorgonzola Novara-e-Work Busto Arsizio Si gioca il 4/02/ 2023 Ore 19.30

Trasporti Pesanti Casalmaggiore-Savino Del Bene Scandicci Si gioca il 4/02/ 2023 Ore 20.30

Cuneo Granda S.Bernardo-Volley Bergamo 1991

Megabox Ond. Savio Vallefoglia- Wash4green Pinerolo

Il Bisonte Firenze- Cbf Balducci Hr Macerata

Reale Mutua Fenera Chieri-Prosecco Doc Imoco Conegliano ore 19.30