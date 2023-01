Pinerolo, non esistono pasti gratis

TORINO - Pinerolo spreca un’occasione, ma sa anche di avere dalla sua una Zago e un’Akrari in più. La sconfitta al tie-break, in casa, contro Firenze ha due chiavi possibili di lettura. Sul 2-0 era lecito pensare di intascare tre punti. Quello che è avvenuto dal terzo set è un’altra dura lezione a cui va incontro la squadra neopromossa. Non esisto pasti gratis direbbero gli economisti statunitensi. La seconda chiave di lettura è che per cercare la salvezza sarà fondamentale poter disporre fino alla fine della generosità e solidità in campo dell’opposta e della centrale. La Wash4Green Pinerolo, al Pala Bus Company, ha dimostrato di non meritare l’ultimo posto in classifica con una prestazione a cui è mancata solo la vittoria. Caricate dallo splendido pubblico di casa, le piemontesi si portano avanti due set a zero, sorprendendo e mettendo sotto le bisontine inizialmente impreparate per arginare le avversarie. Al ritorno in campo nel terzo set, la squadra di coach Parisi trova la forza di reagire e di portare la partita al tie-break. Alla quinta frazione, dopo due match point sprecati e uno annullato alle avversarie, le bisontine chiudono con due muri di Alhassan. Il muro è stato un fondamentale decisivo (16 di squadra con 5 a testa per la stessa Alhassan e Graziani), mentre MVP del match è stata eletta per la seconda volta consecutiva Sylvia Nwakalor, che ha chiuso con 27 punti di cui 4 a muro.