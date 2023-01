Si separano le strade di Cuneo ed Emanuele Zanini

Il tecnico, arrivato in settembre per sostituire il dimissionario Pedullà, esonerato dopo gli ultimi deludenti risultati in campionato e Coppa Italia

28 . 01 . 2023 21:21 1 min ZaniniCuneo Granda

© Legavolley Femminile

CUNEO-La Cuneo Granda San Bernardo, nel tentativo di cambiare rotta dopo i recenti deludenti risultati, ha deciso di rimuovere dal suo incarico il tecnico Emanuele Zanini che era giunto in estate alla guida del club piemontese in sostituzione del dimissionario Luciano Pedullà. Il club ha temporaneamente affidato la squadra al tecnico in seconda Simone Gandini.

