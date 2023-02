Chieri, l'estasi dell'Europa

TORINO - Chieri e l’ebbrezza dell’Europa. Ieri sera la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si è aggiudicata l’andata dei quarti di Challenge Cup, in Olanda, contro lo Sliedrecht per 3-0. Un risultato netto che nasconde una prova un po’ svagata con tanti errori al servizio e un po’ di leggerezza in difesa. Eppure la sensazione che la squadra avanzi con il vento in poppa in questo trofeo è forte. E si respirava oggi alla presentazione della gara di ritorno in Casa Reale Mutua. Il prossimo mercoledì la squadra giocherà a Torino e la volontà è quella di portare al Pala Gianni Asti il pubblico delle grandi occasioni. Presenti alla conferenza Lucio Zanon di Valgiurata, presidente e amministratore delegato del Gruppo Fenera, oltre che dirigente del Chieri ’76; Luca Filippone, direttore generale Reale Mutua; e Stefano Lo Russo, sindaco di Torino. La scelta della location per il grande evento di coppa europea è stata proprio l’ex Ruffini, la cui capienza notevole permetterà di ospitare numerosi tifosi. Oltre ai sostenitori chieresi ci sarà spazio anche per le società sportive del volley di Torino e provincia. A tal proposito, lo staff del Chieri ’76 ha proposto una formula speciale, consentendo l’ingresso gratuito per atlete e atleti tesserati e un ingresso con prezzo simbolico a 5 euro per gli accompagnatori. Attraverso il comitato provinciale della Fipav sono già arrivate numerose adesioni da parte di club sia maschili sia femminili.