Lavarini, avanti con l'Igor Novara

PROGETTO FUTURO

Soddisfatto il dg dell’Igor Gorgonzola Enrico Marchioni: «Siamo felici che Stefano abbia deciso di proseguire con noi, nonostante avesse delle offerte davvero importanti, mantenendo fede al contratto sottoscritto nel 2022 e che pure gli avrebbe dato modo di liberarsi in questa fase. Ha scelto di dare continuità al nostro progetto un po’ come era nei nostri desideri, in quanto siamo consapevoli di quanto sia positivo il percorso fin qui compiuto e di quanto ancora di buono si possa costruire assieme. Stefano ha preso una decisione importante, per niente scontata, e che denota anche il suo legame con il club e con la piazza di Novara. Da parte nostra, come comitato tecnico, siamo felicissimi: riteniamo che questo sia il primo e fondamentale tassello per cominciare a costruire il futuro mentre viviamo un presente che ci vedrà affrontare tante sfide importanti da qui a fine stagione».