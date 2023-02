Massimo Bellano è il nuovo tecnico di Cuneo

CUNEO- È Massimo Bellano il nuovo allenatore di Cuneo Granda Volley: la società di via Bassignano e il quarantanovenne allenatore molisano hanno raggiunto l'accordo per la guida tecnica della prima squadra per la stagione in corso. Il nuovo allenatore biancorosso, che ha raggiunto Cuneo nella giornata di lunedì 6 e dirigerà i primi allenamenti martedì 7, debutterà in panchina domenica 12 al Palaverde contro le campionesse del mondo della Prosecco DOC Imoco Conegliano. Per l'esordio casalingo bisognerà attendere fino a martedì 21 febbraio, quando al palazzetto dello sport di Cuneo arriverà Il Bisonte Firenze, la formazione allenata da Bellano fino al 30 dicembre scorso. Bellano si insedierà sulla panchina cuneese dopo la transizione guidata da Simone Gandini.

LA CARRIERA-

Massimo Bellano nasce il 15 maggio 1973 a Termoli e comincia la sua carriera da tecnico a metà degli anni ‘90, nella Pgs Ardor Legnaro, formazione padovana con la quale matura le sue prime esperienze nel settore giovanile per poi contribuire alla crescita del club dalla seconda divisione alla serie C. All’inizio degli anni 2000 passa al Riviera Volley in B1, poi vive una parentesi nel maschile con la Pool Volley Piovese, mentre nel 2005 assume la guida del Gaiga Verona, società di B1 nella quale rimane per quattro stagioni. Nel 2009 approda a Ornavasso, in B1, e in cinque stagioni conduce la squadra alla conquista di due Coppa Italia di B1 (2010 e 2011), una promozione in A2 (2012) una storica promozione in A1 del 2013 e della salvezza nell'annata successiva. Nel 2014 il passaggio alla Savino Del Bene Scandicci, dove rimane fino al febbraio del 2016, poi il ritorno in Serie A2 con la Lardini Filottrano, che guida al trionfo nella Coppa Italia di categoria e alla promozione nella massima serie.



Nel 2017 approda al Club Italia, che allena per quattro stagioni (tre in A2 e una in A1) prima del trasferimento a Firenze. Contestualmente viene nominato commissario tecnico della Nazionale Juniores, con cui vince un oro agli Europei Under 19 del 2018, un argento ai Mondiali Under 20 del 2019 e un oro ai Mondiali Under 20 del 2021. Con Il Bisonte Firenze nella stagione 2021/2022 stabilisce il nuovo record societario di vittorie in regular season, mentre nella stagione in corso viene sollevato dall'incarico il 30 dicembre del 2022.

LE PAROLE DI MASSIMO BELLANO-



«Quando si subentra in corsa ci sono sempre sensazioni ambivalenti, da un lato il dispiacere per qualcosa che non ha funzionato, dall'altro la gioia per il ritorno in panchina. Sono molto contento e carico; Cuneo, oltre alla lunga tradizione pallavolistica di alto livello nel maschile, negli ultimi anni si è fatta valere nel femminile grazie a un progetto interessante che mi attira molto. Da fuori il punto di forza di questa squadra mi è sempre sembrata l'intercambiabilità di molte giocatrici: Cuneo è una squadra che ha tante frecce al proprio arco. Ritrovo con piacere alcune giocatrici che ho allenato in passato come Signorile e Diop, e non vedo l'ora di conoscere l'intera rosa e lo staff. Arrivo in un momento in cui la squadra è reduce da una serie di sconfitte che ha minato le sicurezze acquisite nella fase centrale del girone di andata: la cosa più importante sarà incanalare tutte le energie verso il positivo e ritrovare tranquillità. Non sono qui per stravolgere, ma per aggiungere qualcosa che deriva dalla mia esperienza. L'obiettivo è fare tre mesi di qualità per permettere alla società di ripartire con slancio nella prossima stagione. La classifica è fluida, con i discorsi play-off e salvezza ancora aperti: concentriamoci sul lavoro in palestra, il resto sarà una conseguenza».