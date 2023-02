Milano travolge Macerata a domicilio

MACERATA – La CBF Balducci HR Macerata non regge alla forza d’urto del Vero Volley Milano che passa al Banca Macerata Forum in tre set nell’anticipo della quinta giornata di ritorno di Serie A1 femminile . Dopo un inizio dominato dalle ragazze di Gaspari, c’è partita vera soltanto nel secondo set, quando le arancio-nere sembrano avviarsi al successo del parziale prima di subire la veemente rimonta delle lombarde guidate dalla neo entrata Begic, e nella seconda parte del terzo set con Fiesoli e compagne che provano a resistere ma non riescono nell’impresa di prolungare la gara e devono cedere alla voglia di tre punti del Vero Volley. MVP di giornata la regista Alessia Orro (anche 7 punti a segno per lei, con 3 muri e 2 ace), top scorer delle maceratesi Symone Abbott con 9 punti. A fare la differenza anche i 9 ace di Milano e i 10 muri messi a segno dalle lombarde, oltre che le prove di Davyskiba (10 con 2 muri e 2 ace) e Stevanovic (12 con 4 muri e 2 ace).

La gara è iniziata con un minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Turchia e Siria e l’appello delle due squadre per la raccolta fondi a favore della popolazioni.

Paniconi parte con Dijkema al palleggio e Okenwa opposta, Cosi e Aelbrecht centrali, Fiesoli e Chaussee schiacciatrici, Fiori libero.

Gaspari schiera in avvio Orro in regia e Stysiak opposta, Stevanovic e Candi al centro, Davyskiba e Larson schiacciatrici, Parrocchiale libero.

Inizia bene Milano con un ace di Candi e i muri di Davyskiba e Stevanovic per l’1-4, errore di Davyskiba (3-4), doppio errore Aelbrecht e Okenwa, 3-7 e Macerata chiede tempo. Pipe di Davyskiba, muri di Stevanovic e Orro e ace di Davyskiba, 4-12 e Paniconi chiama il secondo timeout. Fast di Stevanovic e ace di Davyskiba (4-16), muro di Cosi (6-14), Orro di prima intenzione (6-16), Larson e ace di Orro (7-19), ace di Cosi (10-20), ace di Stysiak e fast di Stevanovic (11-24), errore di Davyskiba e contrattacco di Aelbrecht e il set si chiude sul 14-25.

Nel secondo set Macerata conferma Abbott, ace di Fiesoli (1-0), Stysiak (1-2), muro di Okenwa (3-2), Aelbrecht (5-3), errore di Stysiak e pipe di Abbott, 9-5 e Gaspari chiama tempo. Contrattacco di Stysiak (10-8), primo tempo di Cosi ed errore di Davyskiba (13-8), contrattacco di Abbott, 15-9 e Milano ferma il gioco. Errore di Stevanovic (17-10), sul 18-11 dentro Begic e Thompson da una parte e Molinaro dall’altra, muro di Orro, 18-13 e Macerata chiama timeout. Doppio ace di Stevanovic, contrattacco di Larson (18-16), muro di Cosi (20-16), contrattacco di Thompson (20-18), fallo di piede di Okenwa, muro di Candi e ace di Orro (20-21), dentro la diagonale Ricci-Malik, contrattacco di Thompson, 20-22 e Paniconi ferma il gioco. Rientra la diagonale titolare per Macerata, e Thompson chiude il parziale 23-25

Nel terzo parziale Gaspari conferma Thompson e Begic, contrattacco di Begic (0-1), ace di Cosi (2-1), muro di Stavanovic (2-3), contrattacco di Fiesoli (6-5) errore di Okenwa, contrattacco di Larson ed errore di Fiesoli (6-8), Paniconi ferma il gioco. Contrattacco di Begic (10-14) dentro Malik, muro di Stevanovic (10-15), dentro Davyskiba, ace di Begic, 11-17 e Paniconi chiama tempo. Muro di Orro (12-19), errore di Thompson e muro di Fiesoli (15-19), dentro Stysiak, errore di Stysiak (19-22), errore di Davyskiba, 21-23 e Milano chiede tempo. Daviskyba chiude con un muro la gara sul 21-25.

I PROTAGONISTI-

Laura Dijkema (Balducci Macerata)- « Abbiamo iniziato molto male la gara, giocando con un po’ di paura. Nel secondo set peccato non aver concretizzato, perché non abbiamo sfruttato una buona possibilità a nostra disposizione. Nonostante le tante sconfitte dobbiamo continuare a restare positive, abbiamo bisogno di tornare prima possibile alla vittoria ».

Edina Begic (Vero Volley Milano)- « Abbiamo avuto un po’ di difficoltà nel muro-difesa, ma siamo state brave a mantenere alta la concentrazione contro una Macerata che ci ha dato filo da torcere. Abbiamo una squadra forte, di alto livello, e spero che unite potremo raggiungere gli obiettivi che contano. Come mi sento dopo gli infortuni? Molto meglio. Del resto gli stop per problemi fisici fanno parte dello sport. Ho la sfortuna di provarli sulla pelle ma ho la testa dura: ci ho riprovato grazie alla famiglia, agli amici e al Vero Volley che ha creduto nuovamente in me ».

IL TABELLINO-

CBF BALDUCCI HR MACERATA – VERO VOLLEY MILANO 0-3 (14-25 23-25 21-25)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Fiesoli 7, Cosi 8, Okenwa 5, Chaussee 1, Aelbrecht 3, Dijkema 1, Fiori (L), Abbott 9, Malik 2, Molinaro, Ricci. Non entrate: Quarchioni, Poli, Napodano (L). All. Paniconi.

VERO VOLLEY MILANO: Larson 8, Candi 6, Stysiak 9, Davyskiba 10, Stevanovic 12, Orro 7, Parrocchiale (L), Begic 5, Thompson 4. Non entrate: Rettke, Badini, Sylla, Negretti (L), Folie. All. Gaspari.

ARBITRI: Mesiano, Bassan.

NOTE – Spettatori: 445, Durata set: 20′, 27′, 29′; Tot: 76′.

MVP: Alessia Orro (Vero Volley Milano)