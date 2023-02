Il derby Chieri-Novara è il clou della 6a di ritorno

Si parte domani alle 18.00 con Scandicci-Macerata, a seguire, alle 20.00 l'atteso derby fra Novara e Chieri, alle alle 20.30 in diretta Rai Sport + HD lo scontro diretto salvezza tra Pinerolo e Perugia.

Domenica alle 17 la capolista Conegliano in trasferta sul campo di Casalmaggiore mentre, un’ora più tardi, Milano sarà di scena a Vallefoglia. Alle 19.30, su Sky Sport Uno, la sfida playoff tra Busto Arsizio e Bergamo,

Seconda in classifica e reduce dal ventesimo successo stagionale, la Savino Del Bene Scandicci si prepara ad affrontare una nuova sfida di campionato. Dopo il successo per 3-1 ottenuto nel posticipo del lunedì, le ragazze di coach Barbolini torneranno in campo nell’anticipo del sabato quando, tra le mura di Palazzo Wanny, ospiteranno la CBF Balducci HR Macerata. Arancionere che occupano l’ultimo posto a pari punti con Pinerolo e non vincono dalla partita con Bergamo del 27 novembre: da allora solo due punti nelle sconfitte al tie-break proprio contro le pinelle e contro Perugia. Le due formazioni giocheranno contro per la seconda volta: unico precedente nella gara di andata giocata a novembre e vinta 3-0 dalle toscane al Banca Macerata Forum.

Presenta la gara coach Barbolini:

« Macerata è un avversario come Pinerolo. Ha 7 punti in classifica, ma sta lottando in tutte le partite, quindi è una squadra con la quale dobbiamo prestare molta attenzione. Ci avviciniamo a questa sfida con l’obbligo di lavorare bene. Dovremo fare le nostre “cose normali”, ma dovremo farle in maniera eccezionale ».

Così invece Francesca Cosi:

« La partita di Scandicci sicuramente sarà molto simile al match con Milano, ovvero avremo di fronte una squadra molto forte, composta da tantissime atlete che possono scendere in campo da titolari allo stesso modo. Quindi, sicuramente, in questo momento non sappiamo con quale sestetto partiranno, dato che hanno davvero molte opzioni. Il nostro approccio dovrà comunque essere tosto qualsiasi squadra avremo dall’altra parte della rete, farci trovare pronte fin da subito e provare a partire con la quinta marcia inserita. Non ci possiamo permettere di partire scariche sin dall’inizio, dobbiamo provare a dare il massimo su ogni pallone ».

A due settimane dalla sfida con Conegliano, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 torna al PalaFenera per un’altra delle partite più attese della stagione. Si tratta del derby con l’Igor Gorgonzola Novara. Chieri e Novara si ritrovano a un mesetto dal quarto di finale della Coppa Italia Frecciarossa che il 25 gennaio ha visto le zanzare imporsi 3-1, con più di qualche rammarico in casa biancoblù per una partita giocata e combattuta soltanto nel terzo e quarto set. Nell’altro precedente stagionale, la gara d’andata del 13 novembre, Chieri aveva espugnano 0-3 il PalaIgor. La squadra di Lavarini è fresca di qualificazione ai quarti della Champions League grazie alla vittoria per 3-1 ottenuta mercoledì a spese del VakifBank. In campionato entrambe le compagini arrivano da una sconfitta e un turno a bocca asciutta, Novara a Bergamo (3-1), Chieri a Firenze (3-0). La classifica dice che quello che domani sarà uno scontro diretto per il quarto posto, al momento occupato da Novara (38 punti) proprio davanti a Chieri (36).

In occasione del derby, Kaja Grobelna riceverà il premio di Frecciarossa MVP Of The Month per il mese di gennaio dalla Lega Volley Femminile. Proprio il capitano presenta l’incontro:

« La partita di Firenze ci ha confermato, ancora una volta, che in questo campionato non puoi permetterti di rallentare nemmeno dell’1%. Bisogna sempre spingere al massimo, indipendentemente dall’avversario che hai di fronte. Della partita che ci attende è superfluo dire che sarà difficilissima, perché sappiamo tutti che Novara è una squadra forte, reduce dalla vittoria in Champions con il VakifBank. Essere così vicini in classifica le motiverà perché sicuramente anche loro cercheranno punti contro di noi. Sono contenta che giocheremo in casa perché i nostri tifosi sono un giocatore in più per noi, mettono sempre tanta atmosfera nel palazzetto, questa è una cosa bellissima perché è un enorme aiuto. Sono sicura che sarà un’altra bella partita ».

Queste invece le dichiarazioni di Cristina Chirichella:

« Chieri è una squadra forte e di grande carattere, che non occupa la propria posizione in classifica per caso. Abbiamo già visto nei precedenti nel corso della stagione quanto sia complicato affrontarle e giocare da loro, in un clima sempre molto acceso, sarà sicuramente una difficoltà in più da affrontare. La bella vittoria sul Vakifbank ci dà consapevolezza ed entusiasmo, dovremo però essere brave a giocare una partita lucida e attenta, perché un successo sarebbe fondamentale per il nostro cammino in campionato ».

Sabato sera al Pala Bus Company di Villafranca si gioca la partita più attesa del fine settimana: lo scontro diretto per la salvezza tra la Wash4Green Pinerolo e la Bartoccini-Fortinfissi Perugia. Una gara che si preannuncia ricca di emozioni, giocata a viso aperto e che Pinerolo non può sbagliare. Le ragazze di coach Marchiaro hanno bisogno di un risultato pieno, sia per rimanere in corsa nella lotta per non retrocedere sia per dare una spinta positiva a tutto il gruppo. Perugia ha dalla sua un miglior posizionamento in classifica. La vittoria piena di domenica scorsa con Casalmaggiore ha portato le umbre a +5 dalle piemontesi, ma sabato le pinelle potranno contare sul fattore campo e su un pubblico che le ha sempre sostenute con calore in ogni occasione. Per non parlare del nuovo arrivo direttamente dalla Cina, Miao Yiwen, schiacciatrice abile anche da posto 4 arruolabile per il delicato incontro.

Coach Michele Marchiaro è conscio del peso specifico del match:

« Sabato giochiamo la prima sfida dai contenuti concreti. Per quanto rimanga un match ad alta tensione il risultato di Perugia di domenica con Casalmaggiore la rende più semplice nella sua lettura. Loro hanno il primo match point e noi non abbiamo più nulla da perdere. Il sogno è tenere vive le speranze salvezza e allontanarsi anche di poco dall’ultima posizione ».

Dall’altro lato del taraflex, Perugia vuole chiudere ogni discorso salvezza.

Le parole di coach Bertini:

« Sarà una partita fondamentale per il proseguo della stagione, una vittoria ci permetterebbe di staccare in maniera importante Pinerolo. Arriviamo a questa gara con il morale alto visti i tre punti di domenica scorsa contro Casalmaggiore. Ci siamo sforzati nonostante tutto di mantenere la concentrazione alta perché sappiamo che quella con Pinerolo sarà una partita molto difficile, dove il fattore campo non sarà dalla nostra parte. Dall’altro lato del taraflex ci sarà una squadra che spingerà al massimo per cercare di avvicinarci ».

Dopo la sfortunata trasferta di Perugia è ora di tornare tra le mura amiche del PalaRadi di Cremona per la TrasportiPesanti Casalmaggiore che, domenica 19 febbraio, è chiamata all’impresa contro le Campionesse d’Italia della Prosecco Doc Imoco Conegliano. Capitan Dimitrova e compagne sono uscite dal PalaBarton domenica scorsa con le ossa rotte ma quello che sin da subito si è capito è stato che quella scesa sul taraflex umbro non era la vera VBC.

« Quella con Perugia è una partita che non ci rappresenta – dice il vice coach Mauro Tettamanti – come gruppo, come squadra, come modo di giocare. Una parentesi che ci è servita per partire fin da subito con un lavoro più intenso e più focalizzato a migliorarci. Capita una partita ottima domenica, per tornare a fare il nostro gioco soprattutto con la nostra mentalità. All’andata a Conegliano avevamo tenuto tanta intensità per quasi tutto il match, l’intenzione è non solo di replicare la stessa prestazione se non mettere sul campo qualcosa di più. Per noi è importante entrare con l’approccio giusto in campo sin da subito, con la giusta cattiveria agonistica. Conegliano ci dà l’occasione per poter rimettere in campo quelli che sono i nostri veri valori ».

All’andata un 3-1 tutt’altro che scontato per le pantere contro la formazione di coach Pistola.

Per questo coach Santarelli chiede la giusta attenzione:

« È stata una settimana anomala per noi in questa stagione, abbiamo staccato due giorni che sono stati importanti per riposare dal punto di vista fisico e mentale. Questo febbraio servirà per crescere e ritrovare la migliore forma in vista del rush finale. Domenica andiamo a Casalmaggiore, una squadra che ha iniziato benissimo la stagione, poi ha avuto sfortuna con qualche infortunio come quello a Nikolova che li ha penalizzati, ma domenica ci aspetta un impegno importante a Cremona. Ritengo Casalmaggiore una delle squadre più complete e ambiziose tra quelle sotto la primissima fascia, è molto pericolosa specie in casa sua. Sarà una squadra che potrà dire la sua fino ai playoff, ben allenata e con tante giocatrici importanti, loro di certo daranno il massimo domenica di fronte ai loro tifosi, ma noi non saremo da meno ».

Tre sconfitte nelle ultime cinque partite per la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, che dopo l’ottima campagna acquisti invernale ha subito qualche stop di troppo che ha rallentato la corsa ai playoff, obiettivo stagionale della formazioni di coach Mafrici. L’ultimo k.o. in questo senso, la scorsa settimana contro Busto Arsizio, ha messo le biancoverdi in una posizione scomoda, lontane ore 5 punti dall’ottavo posto occupato proprio dalle farfalle. Ma ci sono ancora due mesi di gare davanti per cambiare le sorti del campionato, a partire dalla sfida casalinga contro la terza in classifica, la Vero Volley Milano, che all’andata rifilò un netto 3-0 alle urbinati.

Le dichiarazioni di coach Mafrici:

« Dopo la delusione della partita con Busto, siamo rientrati in palestra con la consapevolezza che quello di domenica scorsa è stato un brutto scivolone. Non vogliamo che ciò accada più e abbiamo lavorato in settimana per questo obiettivo. Non ci sono avversari migliori o peggiori e i risultati di domenica scorsa ce lo ribadiscono per l’ennesima volta. Non esistono squadre cuscinetto o partite impossibili in questo campionato. Sicuramente ci sono squadre più attrezzate di altre, con roster ampi e Milano è una di queste. Dobbiamo perciò farci trovare pronti per esprimere la miglior pallavolo possibile. Questo è l’unico modo per mettere in difficoltà una rosa costruita per provare a vincere lo scudetto ».

Così invece coach Gaspari, a sette giorni dallo 0-3 sempre in terra marchigiana contro Macerata:

« Seconda trasferta consecutiva nelle Marche per noi. Affronteremo un avversario costruito con ambizioni importanti e dotato di un roster di qualità che ha vinto tanto con le rispettive nazionali. Siamo reduci da una settimana standard di allenamento in cui abbiamo lavorato bene per arrivare alla sfida contro Vallefoglia con un livello di gioco più alto rispetto a Macerata. La squadra sta giocando a correnti alternate. Dobbiamo lavorare per far sì che queste pause siano almeno ridotte perché l’errore fa parte del gioco ma perseverare nel farlo può diventare un danno a fine partita. In queste quattro settimane piene di allenamento, senza partite infrasettimanali, potremo lavorare sotto questo punto di vista con serenità ».

Testa e cuore al campionato per l’e-work Busto Arsizio che, dopo la sconfitta in CEV Cup contro il Thy Istanbul, ospita domenica alla “E-Work Arena” il Volley Bergamo 1991, per una sfida avvincente ed emozionante. Tre soli punti di distacco dividono le due squadre, (orobiche avanti), che si affronteranno a viso aperto, alla ricerca di una vittoria che possa rinforzare ulteriormente l’andamento stagionale, con le farfalle determinate a riscattare il ko dell’andata e a trovare il successo pieno che garantirebbe l’aggancio in classifica al settimo posto. Il Volley Bergamo 1991, guidato da coach Micoli, si presenta a questo importante appuntamento dopo aver sconfitto Novara per 3-1 nell’ultimo turno di Serie A1, con Lanier sugli scudi, MVP e autrice di 23 punti così come Butigan e Stufi, capaci di alzare muri invalicabili: il risultato pieno al cospetto di una delle maggiori candidate alla vittoria finale del torneo, conferma che il team orobico è senza dubbio la più bella sorpresa e squadra rivelazione del campionato. Gara tosta dunque per Olivotto e compagne, che però vogliono mettere in campo tutte le proprie capacità per tornare finalmente ad una posizione di classifica più idonea alle aspettative di inizio anno e al blasone del club.

Questo il pensiero di Valentina Colombo:

« Dimentichiamo in fretta la partita di CEV Cup e mettiamo tutte noi stesse nel campionato: la partita di domenica sarà difficile perchè Bergamo è in grande crescita, sta giocando bene e la vittoria contro Novara ne è la dimostrazione. Dovremo entrare subito in partita per trovare un risultato importante per la classifica e che sia anche una piccola consolazione per l’eliminazione in coppa ».

Sofia Turlà, costretta da settimane ai box a causa di un infortunio alla caviglia, potrà finalmente fare la sua parte. Queste le sue parole:

« Busto sarà un’avversaria agguerrita. Vengono da un momento buono, come noi del resto, e sarà una sorta di scontro diretto visto quanto siamo vicine in classifica. Noi ce la metteremo tutta, anche perché siamo più consapevoli, rispetto all’inizio dell’anno, dei nostri mezzi. Siamo più unite, ci conosciamo di più. Sicuramente sarà una bella partita. Sicuramente la pressione c’è, perché si avvicina il momento più importante della stagione, però io sono sicura che comunque continueremo ad aiutarci a vicenda e questo sarà un punto in più per Bergamo. Ciascuno è consapevole del proprio ruolo e deve dare il massimo, che sia per un punto, per un set o per tutta la partita. Conta solo fare bene ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6a GIORNATA DI RITORNO-



Sabato 18 febbraio ore 18.00

Savino Del Bene Scandicci – Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Jacobacci-Cerra



Sabato 18 febbraio ore 20.00

Reale Mutua Fenera Chieri – Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Caretti-Boris



Sabato 18 febbraio ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

Wash4green Pinerolo – Bartoccini-Fortinfissi Perugia Arbitri: Puecher-Clemente



Domenica 19 febbraio ore 17.00

Trasportipesanti Casalmaggiore – Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Rossi-Brunelli



Domenica 19 febbraio ore 18.00

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Vero Volley Milano Arbitri: Piperata-Saltalippi



Domenica 19 febbraio ore 19.30 diretta Sky Sport Uno

E-Work Busto Arsizio – Volley Bergamo 1991 Arbitri: Piana-Spinnicchia



Martedì 21 febbraio ore 19.00

Cuneo Granda S.Bernardo – Il Bisonte Firenze Arbitri: Papadopol-Cappello

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 49 (17 – 1); Savino Del Bene Scandicci 45 (14 – 4); Vero Volley Milano 42 (14 – 4); Igor Gorgonzola Novara 38 (14 – 4); Reale Mutua Fenera Chieri 36 (12 – 6); Trasportipesanti Casalmaggiore 28 (9 – 9); Volley Bergamo 1991 28 (9 – 9); E-Work Busto Arsizio 25 (8 – 10); Il Bisonte Firenze 24 (8 – 10); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 20 (7 – 11); Cuneo Granda S.Bernardo 17 (6 – 12); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 12 (4 – 14); Wash4green Pinerolo 7 (2 – 16); Cbf Balducci Hr Macerata 7 (2 – 16).