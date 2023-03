Perugia ritrova se stessa e batte Firenze

Il primo set parte con una fase di studio tra le due formazioni che alternando le marcature fanno velocemente salire il risultato sul 9-9, il turno al servizio di Lazic da il via allo scatto della Bartoccini-Fortinfissi che repentinamente si porta sul 12-9 inducendo Parisi al time-out. La situazione non cambia Perugia continua ad imporre il suo gioco aggressivo dai nove metri e dopo l’ace di Gardini e l’out di Sylvia Nwakalor Firenze usa anche il suo secondo stop. L’inerzia del set non cambia e la pressione dal servizio resta costante come sul finale dove Santos colleziona due ace e chiude il set 25-15.

Continua sulla scia la Bartoccini-Fortinfissi in avvio di secondo set, approfittando della fallosità delle ospiti avanza e prende margine andando sul 9-5, momento in cui Parisi chiama il minuto di sospensione. Perugia amministra la situazione e gestisce il margine crescendo fino al +5 del 18-13 quando poi Lazic va in serie e sbilancia la situazione portando le umbre sul 20-14 le toscane spendono anche il loro ultimo time-out. Al rientro il margine decresce ma i dubbi sul giudizio espresso dalla coppia arbitrale a seguito di un video-check deconcentrano le ragazze di coach Bertini che sul 21-19 chiama lo stop. Guerra si carica sulle spalle la squadra e conquista il punto che vale il set point del 24-21, il punto di Herbots e l’invasione di Polder fanno utilizzare l’ultimo time-out anche a coach Bertini sul 24-23. Si va ai vantaggi e la tensione al PalaBarton sale ma a sistemare tutto ci pensa prima Polder con il muro del 26-25 e poi l’errore di Sylvia Nwakalor che ferma le ostilità sul 27-25.

Nel terzo set Perugia parte con cinque errori gratuiti e sul 3-6 Bertini chiama lo stop, la tendenza nonostante la pausa non cambia e quando Sylvia Nwakalor va in serie dalla battuta sul 10-15 Bertini usa anche il suo secondo time-out ma c’è poco da fare, la determinazione delle fiorentine e confortata da un ampio margine ed ancora una volta qualche interpretazione dubbia dal seggiolone mina la sicurezza delle padrone di casa che si consegnano 17-25 grazie al punto di Knollema.

L’avvio di quarto set è altalenante, il Bisonte va subito sullo 0-2 ma Perugia recupera e si porta sul 3-2, comincia il punto a punto che si protrae fino all’8-8 poi la Bartoccini-Fortinfissi va in avanti trascinata da Polder, Lazic e Galkowska, l’11-8 convince Parisi a chiamare time-out. Al rientro il margine umbro aumenta fino al 13-9 ma poi qualcosa s’inceppa, Sylvia Nwakalor fino a quel momento neutralizzata comincia a passare e sul 13-13 messo a terra da Herbots, Bertini chiama a rapporto le sue ragazze per parlarci su. La chiacchierata fa bene alle sue ragazze che riprendono a macinare punti su tutte Galkowska, cruciale il momento in cui la Signora Piana giudica in una palla passata clamorosamente fuori asta a pochi centimetri dal suo viso ma per fortuna coach Bertini può far affidamento sulla tecnologia ed ottenere il vantaggio del 17-14, sul muro del 19-15 Firenze ferma il gioco per l’ultima volta, Lazic e compagne amministrano la situazione ed arrivano con cinque punti di vantaggio al finale che neanche a dirlo viene da una doppietta di Lazic (MVP del match) che fissa il risultato sul 25-20 finale che vale il 3-1.

I PROTAGONISTI-

Alexandra Lazic (Bartoccini Fortinfissi Perugia)- « Sono davvero molto contenta del risultato, abbiamo avuto qualche problema questa settimana con gli infortuni quindi è stato difficile lavorare ma sono molto fiera di come abbiamo reagito. Sono contenta di aver dato il mio contributo per questa vittoria che per noi è molto importante. Ora abbiamo qualche punto di margine ma la distanza è davvero minima quindi dobbiamo continuare a spingere anche nelle prossime gare, dobbiamo essere coraggiose ed andare a raccogliere punti in tutte le prossime partite ».

Lia Malinov ( Il Bisonte Firenze)- « Ci aspettavamo una partita tosta, avevamo bisogno di punti sia noi che Perugia. Loro sono state brave a metterci in grandissima difficoltà ma penso anche che nei primi due set abbiamo regalato molto e questo ha fatto la differenza. Ora ci focalizziamo già sulla prossima gara perché ogni match sarà importante per conquistare punti classifica ».

IL TABELLINO-

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA – IL BISONTE FIRENZE 3-1 (25-15 27-25 17-25 25-20)

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Polder 7, Santos 6, Lazic 21, Nwakalor 6, Galkowska 17, Gardini 4, Armini (L), Guerra 10, Avenia, Provaroni, Garcia. Non entrate: Galic, Rumori (L). All. Bertini.

IL BISONTE FIRENZE: Van Gestel 3, Alhassan 3, Malinov 5, Herbots 15, Graziani 3, Nwakalor 16, Panetoni (L), Knollema 8, Sylves 4, Adelusi 1, Guiducci. Non entrate: Kosareva, Lapini (L), Lotti. All. Parisi. ARBITRI: Piana, Frapiccini.

NOTE –Durata set: 23′, 35′, 23′, 31′; Tot: 112′.

MVP: Alexandra Lazic (Bartoccini Fortinfissi Perugia)

Spettatori: 800