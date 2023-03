Per Macerata e Pinerolo la salvezza si allontana

ROMA - Le tre sfide di A1 Femminile giocate stasera per la 9a di ritorno hanno decretato probabilmente la fine delle speranze di salvezza della Balducci Macerata e della Wash4green Pinerolo, cadute rispettivamente a Bergamo e nel derby con la Cuneo Granda S.Bernardo e vedono fuggire davanti a loro la Bartoccini Fortinifissi Perugia che ieri si è presa i tre punti contro Il Bisonte Firenze. Bergamo con il successo di oggi ha consolidato la sua posizione in vista Play Off mentre la squadra di Bellano ha preso tre punti che ne confermano la ripresa con l’arrivo del nuovo tecnico. Nell’altro incontro di serata la Megabox Vallefoglia con la sconfitta in casa della Trasporti Pesanti Casalmaggiore, vede allontanarsi il piazzamento fra le prime otto.

LE TRE SFIDE-

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE – MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA-

Era una partita fondamentale e lo si sapeva. la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore parte senza Frantti, out per i postumi di un attacco influenzale, ma trova una Piva strepitosa premiata Mvp al termine della gara. Casalmaggiore tiene salde le redini per quasi tutto il match con una Vallefoglia difficile da domare soprattutto nel secondo set. Tre i muri personali per Carlini, due per Piva, Lohuis e Melandri, doppia cifra per Piva, top scorer del match, Perinelli, in gran spolvero, e Dimitrova.

E’ Piva con un sapiente mani out ad aprire la gara, Aleksic poi manda out il suo tentativo, 2-0 Vbc, le ospiti però pareggiano subito 2-2. Le marchigiane passano in vantaggio ma due muri consecutivi, prima di Piva e poi di Melandri, riportano le rosa avanti 4-3. Arriva anche l’ace di Carlini, 5-3. Kosheleva porta avanti le sue, Piva pareggia i conti, 6-6. Dimitrova prende il posto di Carlini e imbecca Perinelli, touch out e 8-7. La Vbc chiude il break, mani out ancora di Perinelli e 10-7, Drews poi manda out, 11-7. Gran botta sicura di Dimitrova, 12-8. Tocco al miele di Lohuis alzato ad una mano da Carlini, 13-9. Dimitrova punta il suo mirino e non ce n’è, 15-11, time out per coach Mafrici. Tocco d’astuzia di seconda di Carlini che interrompe il trend positivo delle biancoverdi, 16-13. Carambola di Dimitrova tra le mani del muro, 17-14. Primo tempo a palombella per Melandri, pallone al centro del campo e 18-15. Perinelli piega le mani del muro, 19-16, monster block poi di Lohuis su Drews, 20-16. D’Odorico manda out, la Vbc Trasporti Pesanti si porta sul 23-17, time out per Vallefoglia. Si torna in campo e il murone di Piva è granitico, 24-17, D’Odorico annulla però la prima palla set, la stessa giocatrice però manda a rete la sua battuta, 25-18. Top scorer: Perinelli e Piva 4, Kosheleva 5

L’errore di Piva apre le danze nella seconda frazione, il muro di Mancini conferma, 2-0 Megabox. Piva si fa perdonare subito e trova il tocco del muro, 1-2. Gran passante di Piva che trova il vertice lungo, 2-3, capitan Dimitrova poi pareggia i conti, 3-3. Primo tempo al tritolo di Melandri, 4 pari, Perinelli poi firma il sorpasso con un mani out, 5-4. Vallefoglia prova a scappare, si porta sul 7-5, time out per coach Pistola. Si torna in campo e la diagonale di Dimitrova è vincente, 6-7, Lohuis piazza poi il suo monster block su Aleksic, 7 pari, infine D’Odorico manda a rete, 8-7 Vbc chiuso il break. Piva passa tra le mani del muro di Aleksic e D’Odorico ed esulta in Gigi Riva maniera, 9-7. Le rosa vanno in doppia cifra, primo tempo di Lohuis e 10-8. Altro tocco d’astuzia di Carlini che beffa Mancini, 12-10. Capitan Dimitrova spizza le braccia del muro ospite e sigla, 13 pari. Drews riporta le sue avanti, ma Dimitrova ristabilisce la parità, si gioca sulla linea dell’equilibrio, 14-14. Drews tocca la palla di Perinelli e il touch out è valido, 15-14 Vbc. Gran diagonale di Perinelli, capo tagliato in toto e 16-16, la stessa giocatrice poi blocca Drews, 17-16. De Bortoli alza per Dimitrova e la capitana rosa è un cecchino, 19-17, time out Megabox. Si rientra e il muro di Carlini su Papa fa ombra, 20-17. Le ospiti spingono e pareggiano 20-20, time out per coach Pistola. Si torna in campo e Dimitrova mette a referto un altro punto, 21-20. Le ospiti ritrovano la parità ma il muro di Lohuis riporta in vantaggio le rosa, 22-21, Piva poi allunga con una gran diagonale, 23-21. Carlini è ancora fondamentale a muro, Kosheleva ci prova ma non passa, 24-23, time out per coach Mafrici. Piva riporta avanti le sue con una conclusione potente e precisa, 25-24, Papa poi manda out, 26-24. Top scorer: Dimitrova 6, Drews 5, per Carlini 3 muri personali in questo set.

E’ sempre Piva nel terzo set ad aprire le marcature, diagonale e 1-0, la battuta di Lohuis però finisce a rete, 1-1. Melandri è attenta sottorete. 3-1, Piva allunga, 4-1 Vbc. Dimitrova salta in verticale e piazza il suo colpo, 5-1, time out Vallefoglia. Si torna in campo e la palla di D’Odorico è out, 6-1, Mancini accorcia, 2-6. Tocco morbidissimo di Piva che beffa la difesa praticamente immobile, 7-2. Missile di Dimitrova che piega le mani di D’Odorico, 8-3. Piazzatona di Dimitrova sulla quale Sirressi non può nulla, 9-4. Aleksic regala il 10-5 a Casalmaggiore con la sua battuta out, ma Kosheleva ristabilisce le distanze. Hancock trova l’ace dell’8-10, time out per coach Pistola. Piva finalizza il suo mani out, 11-9, la battuta di Lohuis poi si trasforma in ace, 12-9, Piva allunga ancora, 13-9 Vbc break completato. Le ospiti spingono ma Piva piazza il suo pallonetto, 16-13. La Megabox pareggia i conti e coach Pistola è costretto al time out, 16-16. Le marchigiane passano in vantaggio con un ace di Drews ma Perinelli recupera subito, 17-17. Capitan Dimitrova col suo mancino velenoso riporta avanti Casalmaggiore, 19-18. Botta a tutto braccio di Perinelli, mani out e 20-19, la sua battuta poi è un ace, 21-19, time out per coach Mafrici. Le biancoverdi pareggiano ma Lohuis riattiva la freccia del sorpasso, 22-21, Piva poi allunga, 23-21. Melandri mura l’attacco marchigiano e mette l’ipoteca sulla partita, 24-21 e la stessa giocatrice di Lugo chiude 25-21 e 3-0 il match!

I PROTAGONISTI-

Rebecca Piva (Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore)- « Al di là della mia prestazione personale abbiamo fatto una prestazione di squadra strepitosa. I tre punti in questa gara erano importantissimi e fondamentali per la classifica e siamo state davvero brave a portarceli a casa ».

Alessio Simone (Megabox Vallefoglia)- « Nonostante si sia lavorato tanto ed in maniera proficua in palestra, tutta la tensione settimanale purtroppo non si è trasformata in una prestazione efficace ».

IL TABELLINO-

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE – MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 3-0 (25-18 26-24 25-21)

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE: Perinelli 11, Lohuis 6, Carlini 6, Piva 17, Melandri 7, Dimitrova 13, De Bortoli (L), Malual, Buzzerio. Non entrate: Scola, Sartori, Binacchi (L), Mangani, Frantti. All. Pistola.

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: D’odorico 7, Aleksic 5, Hancock 4, Kosheleva 10, Mancini 4, Drews 13, Sirressi (L), Papa 1, Furlan 1, Barbero. Non entrate: Berti, Piani, Laza’ro Castellanos, Ioni (L). All. Mafrici.

ARBITRI: Carcione, Cesare.

NOTE –Durata set: 23′, 31′, 26′; Tot: 80′.

MVP: Rebecca Piva (Trasporti Pesanti Casalmaggiore)

Spettatori: 1463

CUNEO GRANDA S.BERNARDO – WASH4GREEN PINEROLO-

La Cuneo Granda S.Bernardo vince in rimonta il derby con la Wash4Green Pinerolo e, seppur priva di Kuznetsova, costretta in panchina da un fastidio alla schiena, conquista la terza vittoria consecutiva davanti a oltre 2.200 spettatori. Per la squadra di Marchiaro invece questa sconfitta potrebbe significare l’addio alle speranze di arrivare alla salvezza. Cuneo, dopo la ormai solita partenza in salita, nel secondo set Drews, Hall e Gicquel trascinano le gatte alla parità. La Wash4Green Pinerolo non ci sta e nel terzo parziale spinge con l’ex Ungureanu fino al 16-21, quando l’ingresso di Diop e Klein Lankhorst cambia l’inerzia del set. Le due classe 2002 sono decisive nella rimonta che porta il set ai vantaggi; a chiudere i conti è uno degli otto muri del match di Anna Hall. Nel quarto set Gicquel sale in cattedra e con undici punti guida le sue alla conquista del parziale. MVP del match una Lara Caravello attenta in ricezione e autrice di numerose grandi difese. Con i tre punti conquistati nel derby la Cuneo Granda S.Bernardo si assicura la permanenza nella massima serie e sale a quota 26 punti, scavalcando Vallefoglia e portandosi a due lunghezze da Firenze.

Coach Bellano schiera Gicquel opposta a Signorile, Szakmáry e Drews schiacciatrici, Hall e Cecconello al centro, Caravello libero. Marchiaro replica con la diagonale Prandi-Zago, l’ex Ungureanu e Grajber in banda, Akrari e Gray al centro, Moro libero. La Wash4Green Pinerolo parte forte e scappa sull’1-6 con Ungureanu in evidenza, ed è già time out per la panchina di casa. Le ospiti accelerano ancora sul turno al servizio di Ungureanu (2-9). Akrari si fa sentire a muro e in attacco; doppio cambio per Bellano con Diop e Klein Lankhorst in campo per Gicquel e Signorile (4-13). Ottimo l’impatto delle due classe 2002, che mettono la firma sulla rimonta cuneese fino all’11-15. Dopo il time out per Marchiaro Ungureanu e Zago ristabiliscono le distanze (12-17). L’ex schiacciatrice cuneese fa ancora male dai nove metri, poi Drews gioca bene sulle mani del muro avversario per il 13-18. Akrari con la fast e Ungureanu con un diagonale che non lascia scampo scavano il solco: 16-23 e time out per Bellano. Ungureanu ferma Diop a rete, Zago d’esperienza sulle mani del muro cuneese e il primo parziale è della Wash4Green Pinerolo: 16-25 (0-1). Tabellino: 8 Ungureanu, 6 Akrari, 4 Zago

Alla ripresa del gioco il primo break della Cuneo Granda S.Bernardo è a stelle e strisce con il muro e la fast di Hall e l’attacco di Drews: 6-3. Ancora Drews a segno due volte di fila per l’8-4 sul quale Marchiaro chiede time out. Botta e risposta Zago-Gicquel (13-8). Gli errori delle padrone di casa permettono alle ospiti di accorciare fino al 14-15. Dopo il time out per Bellano Ungureanu firma la parità; Hall è l’unica attaccante cuneese a passare con regolarità (17-17). Il muro di Szakmáry e l’errore in attacco di Akrari valgono il break cuneese: 20-18 e time out per la panchina ospite. Drews trascina le sue al primo set ball, Cecconello mette il sigillo: 25-19 (1-1). Tabellino: 6 Hall, Gicquel, Drews, Zago

In avvio del terzo parziale è Ungureanu show: 1-4 e time out per Bellano. La Cuneo Granda S.Bernardo reagisce e passa a condurre con il muro vincente di Hall: 6-5. Fase equilibrata e con sacambi lunghissimi, con le gatte che continuano a pagare i troppi errori dai nove metri (8-10); dentro Caruso per Cecconello. Drews fa e disfa in attacco (13-14). Grajber e Ungureanu trascinano la Wash4Green Pinerolo sul 16-19. Dopo il time out per Bellano le cuneesi non riescono a ritrovarsi e le ospiti allungano sul 16-21. Dentro Diop e Klein Lankhorst per Gicquel e Signorile; Agrifoglio fa il suo esordio stagionale sostituendo Hall (18-22). Diop trascina le gatte sul 21-23 sul quale Marchiaro chiama a colloquio le sue. Klein Lankhorst si mette in proprio, l’attacco di Ungureanu è fuori: 23-23 e time out per Marchiaro. Zago spara fuori, Akrari non sbaglia e manda il set ai vantaggi. Una Diop indemoniata guida la Cuneo Granda S.Bernardo alla conquista del parziale, chiuso sul 28-26 da un muro di Hall (2-1). Tabellino: 7 Ungureanu, 6 Drews, 5 Diop, Grajber

Nel quarto set Caruso per Cecconello dal via. La Wash4Green Pinerolo accusa il contraccolpo del set perso in rimonta e Gicquel si prende la scena nel 5-1 che obbliga Marchiaro a spendere subito time out. Drews e Signorile per il 3-7. Cuneo Granda S.Bernardo sempre avanti (7-11). Akrari prova a tenere in scia le sue (14-12). L’esperienza di Szakmáry, la freschezza di Carletti: 15-17. Ancora Carletti a segno di volte consecutiva per l’aggancio della Wash4Green Pinerolo sul 18-18; time out per Bellano. Hall e Drews con un muro e un attacco confezionano il break della Cuneo Granda S.Bernardo: 21-19 e questa volta il time out è per Marchiaro. Gicquel trascina, Caruso con la fast chiude i conti sul 25-22: 3-1 e terza vittoria consecutiva per la Cuneo Granda S.Bernardo. Tabellino: 11 Gicquel, 6 Carletti.

I PROTAGONISTI-

Lara Caravello (Cuneo Granda S.Bernardo)- «Una vittoria di squadra che è la giusta ricompensa per il lavoro in palestra di un gruppo incredibile. Adesso ci aspetta una serie di partite difficili, ma ci faremo trovare pronte».

Adelina Ungureanu (Wash4green Pinerolo)- «Purtroppo anche oggi non siamo riuscite a mettere giù la palla nei momenti clou; nelle prossime partite dovremo cercare di essere incisive nelle fasi chiave e provarci fino alla fine. Ci sono ancora dodici punti a disposizione; sarà il campo a decidere se ci salveremo. Giocare in questo palazzetto è sempre una grande emozione».

IL TABELLINO-

CUNEO GRANDA S.BERNARDO – WASH4GREEN PINEROLO 3-1 (16-25 25-19 28-26 25-22)

CUNEO GRANDA S.BERNARDO: Signorile 1, Szakmary 9, Cecconello 3, Gicquel 19, Drews 16, Hall 14, Caravello (L), Diop 8, Caruso 4, Klein Lankhorst 2, Agrifoglio. Non entrate: Kuznetsova, Magazza, Gay (L). All. Bellano.

WASH4GREEN PINEROLO: Grajber 6, Akrari 12, Prandi 2, Ungureanu 20, Gray 4, Zago 12, Moro (L), Carletti 7, Bortoli. Non entrate: Bussoli, Miao, Renieri, Jones, Gueli (L). All. Marchiaro.

ARBITRI: Florian, Verrascina.

NOTE – Durata set: 24′, 26′, 32′, 28′; Tot: 110′.

MVP: Lara Caravello ( Cuneo Granda S.Bernardo)

Spettatori: 2217

VOLLEY BERGAMO 1991 – CBF BALDUCCI HR MACERATA-

Una vittoria da tre punti che carica Bergamo e porta a quota 34, in settima posizione nella corsa ai Play Off. Mentre la Balducci Macerata sul campo orobico ha probabilmente dato l’addio alle sue speranze di salvarsi.

Tra le file della squadra di Micoli spiccano i 5 muri punto di Butigan, capace di andare a segno in attacco altre 5 volte (71%), i 17 punti di Lorrayna, MVP del match, i 15 di Lanier e una ricezione che ha permesso a Gennari (ancora una volta regina della battuta con 3 ace) di orchestrare la squadra al successo.

Come una settimana fa contro Vallefoglia, coach Micoli deve registrare una defezione dell’ultimo minuto: Emma Cagnin, vittima di una distorsione alla caviglia destra nel corso della rifinitura mattutina, è costretta a seguire il match dalla tribuna. In campo, nel sestetto iniziale, vanno Gennari e Lorrayna, Stufi e Butigan, Partenio, Lanier e il libero Cecchetto. Macerata risponde con Abbott, Molinaro, Fiesoli, Malik, Aelbrecht, Dijkema e il libero Fiori.

Dijkema si affida a Malik e Aelbrecht e le marchigiane volano. Prima Stufi e poi Lanier iniziano a ricucire lo strappo e quando anche Butigan e Lorrayna vanno a segno si risale a -1. L’equilibrio torna grazie ad un attacco di Lanier (15-15), Butigan (4, 100%) guida invece il sorpasso e con i 7 punti di Lorrayna si vola verso il vantaggio: 25-20.

Il ghiaccio è rotto e ora è Bergamo a volare a +9 (13-4) con Lanier (6) e i muri di Butigan (3). Nel cuore del set, però, la Balducci risale a -2 (20-18) e prova con Chaussee (7) e Fiesoli (5) a cambiare le sorti del parziale. Ci pensa, però, Partenio a mettere a segno i colpi che portano al set point (24-21) e tocca poi a Lorrayna firmare il due a zero (25-22).

L’orgoglio di Macerata riapre di nuovo i giochi portandosi a +5 in avvio di terzo parziale (5-10). Si recupera la parità con May (16-16) poi si viaggia punto a punto fino al decisivo break di Lorrayna (22-20). E’ l’ace di Gennari a mettere il sigillo sul tre a zero e sulla vittoria da tre punti (25-20).

I PROTAGONISTI-

Lorrayna Da Silva (Volley Bergamo 1991)- « Sono tanto tanto felice perché era una partita importante e i tre punti della vittoria sono davvero preziosi per la corsa ai Play Off. Continuiamo a crescere e a migliorare, siamo una squadra che sa reagire dopo le sconfitte ».

Alessia Fiesoli (CBF Balducci HR Macerata)- « Siamo partite bene nel primo e nel terzo set, peccato nei momenti decisivi ci è mancato ancora una volta qualcosa in più per chiudere a nostro favore. Brave anche nel secondo set a recuperare lo svantaggio iniziale ma contro una squadra attrezzata come Bergamo non basta. Peccato perché a tratti abbiamo espresso un bel gioco, certo ora è tutto complicatissimo ».

IL TABELLINO-

VOLLEY BERGAMO 1991 – CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-0 (25-20 25-22 25-20)

VOLLEY BERGAMO 1991: Partenio 4, Stufi 4, Gennari 4, Lanier 15, Butigan 10, Da Silva 17, Cecchetto (L), May 2, Cicola, Frosini. Non entrate: Turla’, Bovo. All. Micoli.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Fiesoli 7, Molinaro 5, Malik 10, Abbott, Aelbrecht 7, Dijkema 1, Fiori (L), Chaussee 13, Okenwa 3, Ricci, Cosi, Napodano. Non entrate: Quarchioni, Ascenzi. All. Paniconi.

ARBITRI: Papadopol, Di Bari.

NOTE- Durata set: 26′, 29′, 26′; Tot: 81′.

MVP: Lorrayna Da Silva (Volley Bergamo 1991)

Spettatori: 1195

I RISULTATI-

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara 3-1 (22-25, 25-23, 25-19, 25-13) Giocata ieri

Reale Mutua Fenera Chieri-Vero Volley Milano 0-3 (23-25, 20-25, 18-25) Giocata ieri

E-Work Busto Arsizio-Savino Del Bene Scandicci 0-3 (23-25, 23-25, 19-25) Giocata l’8/3/2023

Bartoccini-Fortinfissi Perugia-Il Bisonte Firenze 3-1 (25-15, 27-25, 17-25, 25-20) Giocata ieri

Trasportipesanti Casalmaggiore-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0 (25-18, 26-24, 25-21)

Cuneo Granda S.Bernardo-Wash4green Pinerolo 3-1 (16-25, 25-19, 28-26, 25-22)

Volley Bergamo 1991-Cbf Balducci Hr Macerata 3-0 (25-20, 25-22, 25-20)

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 60 (21 – 1); Savino Del Bene Scandicci 56 (18 – 4); Vero Volley Milano 49 (16 – 6); Igor Gorgonzola Novara 42 (16 – 6); Reale Mutua Fenera Chieri 42 (14 – 8); Trasportipesanti Casalmaggiore 35 (11 – 11); Volley Bergamo 1991 34 (11 – 11); E-Work Busto Arsizio 31 (10 – 12); Il Bisonte Firenze 28 (9 – 13); Cuneo Granda S.Bernardo 26 (9 – 13); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 25 (9 – 13); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 16 (5 – 17); Wash4green Pinerolo 11 (3 – 19); Cbf Balducci Hr Macerata 7 (2 – 20).

IL PROSSIMO TURNO- 19/03/2023 Ore 17.00-

Savino Del Bene Scandicci – Prosecco Doc Imoco Conegliano Ore 20.30

Cbf Balducci Hr Macerata – E-Work Busto Arsizio

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Reale Mutua Fenera Chieri Si gioca il 18/03/2023 Ore 18.00

Vero Volley Milano – Cuneo Granda S.Bernardo Si gioca il 18/03/2023 Ore 20.00

Trasportipesanti Casalmaggiore – Il Bisonte Firenze Si gioca il 18/03/2023 Ore 20.30

Igor Gorgonzola Novara – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Wash4green Pinerolo – Volley Bergamo 1991