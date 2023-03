Super Chieri travolge Vallefoglia

URBINO-La Reale Mutua Fenera Chieri, nell'anticipo della 10a di ritorno, gioca contro la Megabox Vallefoglia un pessimo primo set perso con un eloquente 25-15. Poi il match è girato, un secondo set sofferto e lottato punto a punto, vinto dalle piemontesi 22-25 grazie a un guizzo decisivo nel finale. Una seconda parte di gara in cui le biancoblù ritrovano ordine e gioco, nel terzo e quarto set sempre in vantaggio chiusi 18-25 e 21-25. Termina così 1-3 a favore delle ragazze di Bregoli la sfida di. Con una buona prova collettiva e di carattere Grobelna e compagne ritrovano il successo dopo le due sconfitte per 0-3 con Scandicci e Milano, e centrano una vittoria da record: con tre giornate ancora da disputare, i 3 punti conquistati le fanno salire in classifica a quota 45, migliorando il precedente primato di punti (44) realizzati in A1 nella stagione 2020/2021.

Il premio di MVP viene assegnato a Villani, anche top scorer dell’incontro con 18 punti davanti a Grobelna (17) e Weitzel (16). Per Vallefoglia la miglior realizzatrice è Kosheleva con 13 punti.