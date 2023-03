Cuneo si arrende a Scandicci solo al tie break

CUNEO- La Cuneo Granda S.Bernardo, nell'anticipo dell'11a di ritorno, riscatta con una bella prestazione il k.o. esterno con Milano e cede soltanto al quinto set al cospetto della Savino Del Bene Scandicci seconda in classifica al termine di una partita spettacolare e combattuta fino all'ultimo respiro. Nel primo parziale una Antropova da sette punti fa la differenza, mentre Gicquel, in serata no, sul finale lascia il posto a Diop, che non lascerà più il campo. L'opposta biancorossa, Szakmáry e Kuznetsova trascinano le gatte alla conquista del secondo set. Nuovo capovolgimento di fronte nel terzo parziale, con Cuneo che patisce il calo di Kuznetsova e la pressione dai nove metri di Di Iulio, autrice di due ace. Il carattere delle gatte si vede tutto nel quarto set, in cui Diop (sette punti) e Hall (cinque punti) sono decisive per prolungare il match al tie-break. Il quinto set è assai movimentato; grande equilibrio fino al cambio di campo, quando la Savino Del Bene piazza quello che sembra essere l'allungo decisivo. La Cuneo Granda S.Bernardo non ci sta e risale fino al 13-14, ma Zhu Ting chiude i conti e decreta il ritorno alla vittoria delle toscane, reduci da due k.o. consecutivi tra campionato e Coppa CEV.