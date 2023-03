Tra sabato e domenica un turno decisivo per Play Off e salvezza

ROMA - Penultimo turno di Regular Season in A1 Femminile con in palio punti importanti per definire la griglia dei Play Off e chi, tra Perugia e Pinerolo, farà compagnia alla già retrocessa Macerata. Il calendario presenta quattro sfide al sabato e tre domenica. Primo appuntamento con il match che vede con Milano, terza, in casa contro Firenze, all’ultima chance per provare ad acciuffare i playoff, a -5 da Busto Arsizio che va in trasferta sul campo di Cuneo, già fuori dalla corsa.

Conegliano, già sicura del primo posto, ospita Macerata, retrocessa, mentre su Rai Sport + HD Vallefoglia ospita Novara, che proverà a colmare la distanza che al momento la vede tre punti dietro il quarto posto di Chieri. Le stesse collinari giocheranno un ruolo fondamentale nella sfida salvezza, ospitando Perugia (17 punti) mentre, al PalaRadi, Casalmaggiore accoglie Pinerolo (16 punti). Ultima gara del turno il posticipo su Sky Sport Arena tra Scandicci e Bergamo.

Sabato sera in campo per la Vero Volley Milano, che ospita all’Arena di Monza Il Bisonte Firenze. Dopo aver centrato tre successi consecutivi (Chieri, Cuneo e Novara, il primo ed il terzo lontano da casa), Orro e compagne, già sicure come minimo del terzo posto e quindi di beneficiare del fattore campo nei Quarti di Finale dei Playoff Scudetto, puntano al poker per continuare a sperare di acciuffare il secondo posto, occupato da Scandicci e lontano quattro lunghezze. Se la situazione rimanesse così, il sestetto di Marco Gaspari eguaglierebbe la storica migliore posizione del 2020-21 e del 2021-22; mentre se si guardano i punti ne ha due in meno dello scorso anno con lo stesso bilancio di gare vinte e perse. Avversaria di giornata la squadra allenata dall’ex coach Carlo Parisi, che ha ancora una flebile speranza di partecipare ai playoff, con cinque punti di distacco dall’ottavo posto. All’andata non ci fu storia, con un secco 0-3 al Palazzo Wanny.

Marco Gaspari presenta l’incontro:

« L’obiettivo è vincere per cercare di raggiungere un secondo posto ancora matematicamente possibile. Un sorriso ci permetterebbe poi di arrivare col piede giusto alla sfida contro Busto Arsizio e successivamente ai Playoff Scudetto. Che partita ci aspetta contro Firenze? Loro hanno cambiato tanto rispetto al match di andata, a partire dall’allenatore e dalla palleggiatrice. Dovremo fare attenzione e rimanere concentrate durante tutto il match, focalizzandoci sul servizio ed il muro-difesa, oltre alla qualità del cambio palla. Consolidare la continuità del nostro gioco è poi certamente tra i nostri obiettivi in vista delle gare dentro-fuori che verranno ».

Così coach Parisi:

« Veniamo da una brutta prestazione contro Conegliano e adesso vogliamo cambiare il nostro modo di stare in campo contro un’altra squadra forte come Milano. Ci sono dei momenti in cui ci facciamo prendere dalla frustrazione, perdendo la lucidità che serve per rispettare le situazioni che prepariamo in settimana. Abbiamo compromesso la corsa all’ottavo posto sprecando qualche opportunità, adesso dobbiamo almeno provare a conservare il nono sapendo che rimangono due partite una più difficile dell’altra ».

Il k.o. al tie-break con Scandicci, oltre al punto in classifica, ha restituito alla Cuneo Granda S. Bernardo la consapevolezza nei propri mezzi e dato fiducia per un finale di stagione ancora tutto da scrivere. Per assicurarsi un cammino più agevole nei quarti dei playoff per la CEV Challenge Cup la formazione di coach Bellano dovrà fare il maggior numero di punti possibile nelle ultime due partite della stagione regolare contro Busto Arsizio e Novara. Ora nel mirino c’è il confronto con le farfalle, reduci dall’importante vittoria da tre punti su Casalmaggiore, una diretta avversaria per il sesto posto. C’è una brutta sconfitta nella gara di andata da riscattare, c’è l’ottima prestazione offerta contro Scandicci a cui dare continuità: le motivazioni non mancano. Se le gatte sapranno giocare di squadra come con Scandicci, con gli innesti in corsa a dare un apporto fondamentale, allora nessun risultato sarà precluso in questo epilogo di regular season e soprattutto nei playoff per la CEV Challenge Cup, la novità di questa stagione.

« Se ripeteremo la prestazione di sabato scorso – dichiara Binto Diop – potremo portare a casa punti importanti per il nono posto, un obiettivo a cui teniamo. Come con Scandicci, dovremo giocare come sappiamo e farlo con costanza; se ci riusciremo, verrà fuori una bella partita. Possiamo ancora migliorare nella gestione dell’errore, soprattutto in battuta, ed essere più incisive nei momenti clou ».

Lato bustocco, c’è Rossella Olivotto a commentare l’incontro, che mette in palio punti importanti per staccare Bergamo (appaiata a 34 punti) e provare a raggiungere Casalmaggiore (37):

« La vittoria con Casalmaggiore ha riacceso il nostro entusiasmo dopo la delusione di Macerata: vogliamo continuare a giocare con lo spirito e la determinazione visti domenica scorsa, anche se sono sicura che incontreremo un’avversaria che non ci regalerà nulla. Cuneo ha dimostrato contro Scandicci la sua tenacia e la capacità di pescare anche dalla panchina elementi di assoluto valore in grado di svoltare la partita. In ogni caso, al di là dei nostri noti problemi fisici, sono sicura che potremo fare una bella gara e faremo di tutto per regalare una soddisfazione ai tanti tifosi che anche stavolta di seguiranno in trasferta ».

Ultima casalinga e penultima di regular season per la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che al Palaverde affronterà la Cbf Balducci HR Macerata. Sarà un classico “testa coda” visto che si sfidano la prima della classe contro il fanalino di coda. Le uniche due squadre certe peraltro del proprio destino: le pantere approderanno ai playoff come testa di serie, con il fattore campo a favore in tutti i turni che affronterà, mentre le arancionere saranno costrette alla retrocessione in Serie A2 a fine stagione, con il gap da Perugia ormai incolmabile. Ma affrontare le campionesse del Mondo regala sempre stimoli, soprattutto ad una squadra che ormai non ha più nulla da perdere.

Coach Santarelli per questo non vuole cali di tensione:

« Abbiamo già conquistato il primo posto nella stagione regolare, ma vogliamo chiudere nel migliore dei modi con le ultime due partite prima di concentrarci sui playoff. Usiamo queste due settimane per mettere a punto il motore in vista delle sfide di post season. Ci siamo guadagnati il tempo di gestire alcuni acciacchi che sono normali dopo una stagione così intensa e di allenarci bene così da arrivare al massimo della condizione generale quando inizieranno i playoff. Sabato con Macerata e nella prossima a Perugia continuerò a ruotare per quanto possibile la formazione, voglio dare spazio e coinvolgere tutta la squadra anche se non abbiamo particolari problemi di stanchezza perchè ora giochiamo una volta a settimana ».

L’ex Silvia Fiori presenta la gara lato Macerata:

« Sabato andiamo a giocare la nostra ultima trasferta nell’anticipo contro Conegliano. È una partita che purtroppo non conta a livello di punteggio, né per noi né per loro. Però sarà una gran bella occasione giocare nel palazzetto in cui la squadra più forte di questi ultimi tempi scende in campo di fronte ad un pubblico spettacolare. Quindi ci sarà adrenalina e ci saranno tante emozioni per me, soprattutto perché a Conegliano ho giocato due anni, vincendo insieme a molte ragazze che sono ancora in squadra là. Sono molto emozionata, sarà sicuramente una bella opportunità per noi e anche per il pubblico di Macerata vedere la propria squadra giocare sul campo delle campionesse d’Italia in carica ».

Penultima di regular season in trasferta per la Igor Gorgonzola Novara di Stefano Lavarini, che sfiderà a Urbino la Megabox Ond. Savio Vallefoglia delle ex Hancock e D’Odorico. In palio punti importanti per cercare la rincorsa al quarto posto ma anche la possibilità di riscattare prontaMente la sconfitta subita nell’ultimo turno contro Milano, prima di rituffarsi nel clima della CEV Champions League con la semifinale d’andata contro l’Eczacibasi in programma il 5 aprile alle 19 al Pala Igor. Le biancoverdi hanno perso la possibilità di accedere ai Playoff ma la stagione può ancora regalare la soddisfazione delle sfide per accedere alla CEV Challenge Cup, un obiettivo che deve stimolare le ragazze di coach Mafrici. Peraltro in una cornice di grande festa, con la società che ha organizzato al PalaCarneroli diverse iniziative sotto il cappello “Ricicliamo, non consumiamo”, tra cui una raccolta fondi in favore della Turchia.

« Di fronte a un roster così competitivo, con dei cambi molto interessanti, è evidente che dovremo giocare una partita perfetta – dice coach Mafrici -. A cominciare dal servizio, per allontanarle il più possibile dalla rete; quindi, ci aspetta il lavoro muro-difesa, cercando di dare anche più regolarità al nostro cambio-palla. Dobbiamo entrare in campo tranquilli, dando il massimo. Sfumati i playoff, l’obiettivo di fine stagione è di piazzarsi nella miglior posizione possibile, per disputare la seconda fase di che vale l’accesso alla Challange Cup ».

Queste invece le parole di capitan Cristina Chirichella:

« Quella con Vallefoglia per noi è una partita molto importante: abbiamo necessità di fare punti per provare a riprenderci la quarta posizione in classifica ma anche di tornare al successo per rialzarci dopo la sconfitta con Milano. Sappiamo che Vallefoglia può contare su atlete esperte e su un carattere molto combattivo, motivo per cui dovremo essere aggressive e capaci di dare pressione nel corso dell’intero match. Vogliamo mettere in campo una prestazione importante, anche per approcciare al meglio le semifinali di Champions League che inizieranno tra pochi giorni ».

L’ultimo impegno casalingo della regular season mette sulla strada della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 la Bartoccini-Fortinfissi Perugia. Sarebbe, e in parte certamente sarà, una bella giornata di festa per il primo grande abbraccio fra il palazzetto e la squadra dopo la conquista della CEV Challenge Cup, la cui onda lunga di entusiasmo e affetto ancora non si è esaurita. Piccolo particolare: in palio ci sono tre punti di enorme importanza per i destini di entrambe le formazioni. Le biancoblù hanno bisogno di punti (ne servono 4 nelle ultime due giornate, per prescindere dai risultati di Novara) per difendere quella quarta posizione solitaria in classifica che occupano da domenica scorsa, con tutto quel che significherebbe sia in ottica playoff sia per la prossima stagione; le umbre dal canto loro sono in piena lotta con Pinerolo per evitare la retrocessione e non possono permettersi passi falsi. Nella gara d’andata Chieri ha vinto 0-3, centrando il suo settimo successo nei nove precedenti (due in A2 e sette in A1) con Perugia. Tre le ex, tutte di parte chierese:

Claudia Provaroni, Anastasia Guerra e Martina Armini.

« Sono davvero orgogliosa della mia squadra per aver concluso vittoriosamente la partita con Bergamo, e felicissima di aver avuto un’intera settimana di allenamento: abbiamo viaggiato molto per le partite di coppa, ora finalmente abbiamo più tempo per prepararci per il nostro prossimo incontro – fa il punto la centrale Brionne Butler – Non vedo l’ora di iniziare i play-off, ci siamo preparati per essere in una buona posizione nel tabellone e non vedo l’ora di vedere quanto sarà ripagato il duro lavoro di tutta la stagione. Sono sicura che domenica Perugia sarà un avversario difficile per noi. Penso che la cosa più importante per la nostra partita sia concentrarci sul nostro lato della rete e su ciò che possiamo controllare ».

Proprio una delle ex, Martina Armini, commenta lato Perugia:

« Tutta la settimana abbiamo un lavorato sia a livello fisico che in palestra per far sì di riuscire ad arrivare più preparate possibili focalizzandoci soprattutto su noi e il nostro gioco. Sappiamo benissimo di andare a giocare contro una squadra molto forte che non ci regalerà niente ma noi dobbiamo fare il nostro e essere aggressive su ogni fondamentale per portare a casa una vittoria. Dovremo pensare soltanto alla nostra partita senza distrarci da altro e rimanere sul nostro obiettivo ».

Dopo la sconfitta della settimana scorsa, ma soprattutto dopo la gioia dell’accesso matematico ai playoff, la TrasportiPesanti Casalmaggiore è pronta all’ultima gara casalinga della Regular Season di Serie A1. Al PalaRadi di Cremona, capitan Emiliya Dimitrova e compagne dovranno affrontare l’agguerrita Wash4Green Pinerolo in una gara importantissima per entrambe le formazioni. Se le rosa dovranno infatti lottare per blindare il sesto posto dagli assalti di Busto e Bergamo (sotto di tre punti), le pinelle avranno l’obbligo di fare punti per tentare il sorpasso su Perugia, un punto avanti, e mettersi in una posizione favorevole per la salvezza in vista dell’ultima giornata. Una partita che all’andata regalò spettacolo, con Casalmaggiore avanti 2-0 prima della rimonta di Pinerolo con protagonista la grande ex Valentina Zago.

« La sfida di domenica è una partita che riveste un’importanza cruciale per entrambe le formazioni – dice l’head coach Andrea Pistola – Pinerolo ovviamente si sta giocando tutte le chance possibili per mantenere la categoria mentre noi dobbiamo cercare di mantenere la distanza su Bergamo e Busto per tenerci stretto questo sesto posto. Ne uscirà quindi una gara dai contenuti agonistici molto accesi, bisognerà essere brave ad esprimere un gioco di alto livello per tutto il tempo per poter mettere in difficoltà una squadra che ora ha nell’aggressività una caratteristica principale. Tutto questo per non arrivare a Bergamo con l’assillo del risultato e programmare al meglio i playoff ».

Queste invece le parole di coach Marchiaro:

« Dal punto di vista mentale ed emotivo ci approcciamo al match di domenica come per tutte le altre partite. La gara sarà durissima a prescindere dalla posta in palio. Il valore dell’avversario non consente nessun tipo di distrazione, di calcolo e necessita solo focalizzare tutte le nostre attenzioni tecniche e tattiche. Entrambe le squadre vogliono quello che meritano e lotteranno a viso aperto per ottenerlo. Avere con noi un folto gruppo di tifosi oltre a motivarci ci riempie di orgoglio e ci permetterà di avere un importante pezzo della sicurezza che abbiamo in casa ».

La Savino Del Bene Scandicci è di fronte all’ultima gara casalinga della regular season di Serie A1 e domenica ospiterà a Palazzo Wanny il Volley Bergamo 1991. Una partita importante per entrambe le squadre: con un successo, le toscane possono blindare il secondo posto in classifica in vista dei playoff; punti per le orobiche potrebbero invece portare, oltre alla matematica certezza di essere tra le migliori otto (Firenze a -5), ad una miglior posizione in graduatoria, che al momento la vede appaiata a Busto Arsizio (34 punti) e tre lunghezze dietro Casalmaggiore. Un incontro che rievoca brutti ricordi per la formazione di casa: brucia ancora l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano delle rossoblu, un neo nell’ottima stagione di Scandicci che proprio per questo scenderà in campo con una carica in più. Una settimana peraltro cruciale per la formazione di Massimo Barbolini che, mercoledì 5 aprile, volerà in Romania per il primo appuntamento della Finale di CEV Cup contro l’Alba Blaj. Proprio l’head coach presenta la gara:

« Con domenica iniziano undici giorni in cui ci giochiamo la CEV Cup e un buon piazzamento in campionato. Ci stiamo preparando al meglio per queste partite fondamentali: la prima sarà contro Bergamo, una squadra con la quale, lo abbiamo visto anche in Coppa Italia, non possiamo abbassare il livello l’attenzione. Bergamo in pratica ha già conquistato i playoff, ma sta ancora lottando per una migliore posizione in classifica. Noi dovremo giocare bene e penso che, dopo Cuneo, abbiamo avuto tempo per preparare al meglio la sfida. Dobbiamo pensare solo a questa partita e non a quello che verrà dopo».

« Non vogliamo perdere di vista il nostro obiettivo – avverte invece Khalia Lanier – Non possiamo sprecare le tante belle cose che abbiamo fatto vedere quest’anno. Ci siamo presi delle soddisfazioni con vittorie importanti e con la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, ma non ci basta! Vogliamo la qualificazione ai Playoff Scudetto e non possiamo mollare adesso. Queste due partite sono importanti e le dobbiamo affrontare con la nostra voglia di stupire: contro Scandicci e Casalmaggiore abbiamo il dovere di dare tutto ».

Sabato 1 aprile ore 18.00

Vero Volley Milano – Il Bisonte Firenze Arbitri: Rossi-Simbari



Sabato 1 aprile ore 20.30

Cuneo Granda S.Bernardo – E-Work Busto Arsizio Arbitri: Luciani-Mattei

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Selmi-Serafin



Sabato 1 aprile ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Canessa-Saltalippi



Domenica 2 aprile ore 17.00

Reale Mutua Fenera Chieri – Bartoccini-Fortinfissi Perugia Arbitri: Carcione-Cesare

Trasportipesanti Casalmaggiore – Wash4green Pinerolo Arbitri: Frapiccini-Caretti



Domenica 2 aprile ore 19.30 diretta Sky Sport

Savino Del Bene Scandicci – Volley Bergamo 1991 Arbitri: Braico-Cecconato

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc Imoco Conegliano 66 (23 – 1); Savino Del Bene Scandicci 58 (19 – 5); Vero Volley Milano 55 (18 – 6); Reale Mutua Fenera Chieri 48 (16 – 8); Igor Gorgonzola Novara 45 (17 – 7); Trasportipesanti Casalmaggiore 37 (12 – 12); E-Work Busto Arsizio 34 (11 – 13); Volley Bergamo 1991 34 (11 – 13); Il Bisonte Firenze 29 (9 – 15); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 27 (10 – 14); Cuneo Granda S.Bernardo 27 (9 – 15); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 17 (5 – 19); Wash4green Pinerolo 16 (5 – 19); Cbf Balducci Hr Macerata 11 (3 – 21).