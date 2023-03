Dino Vercelli lascia la presidenza di Cuneo

LE PAROLE DELL’EX PRESIDENTE DINO VERCELLI-

« Dopo una lunga riflessione, in cui ho cercato di approfondire la possibilità di continuare il percorso con Cuneo Granda Volley, ho preso atto che i diversi impegni professionali non mi consentono più di proseguire. Una decisione motivata esclusivamente da ragioni di carattere personale connesse ai miei impegni lavorativi; in questi mesi, gli altri membri del CdA e i diversi collaboratori hanno fatto un lavoro eccezionale per la crescita della società e il loro grande impegno mi ha fatto maturare il convincimento che fosse più corretto, da parte mia, fare un passo indietro. Ringrazio tutti i membri del CdA, i collaboratori e i soci per il sostegno e la collaborazione profusa che mi hanno consentito di vivere un’esperienza stimolante e unica. Cuneo è e resterà nel mio cuore. Pur non rivestendo cariche sociali, comunque, offrirò il mio appoggio esterno – che la società merita – per il proseguimento delle importanti iniziative già assunte, per renderla sempre più fiorente e competitiva. Sono sempre disponibile ad impegni di carattere sociale ed inclusivo avendo sempre ispirato il mio mandato al perseguimento e allo sviluppo di questi progetti. Certamente non mancherò di dare il mio contributo agli amici consiglieri, coi quali è nata una profonda amicizia, e ci sarò per sostenere la squadra nelle prossime stagioni, augurandomi che le occasioni di incontro siano sempre legate ai successi sportivi. Sempre forza Cuneo ».