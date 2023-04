Champions League: Pala Igor sold out per Novara-Eczacibasi

NOVARA- Tutto pronto per la supersfida europea di domani, mercoledì 5 aprile alle ore 19 quando al Pala Igor l'Igor Gorgonzola Novara, ultima italiana rimasta in competizione, sfiderà l'Eczacibasi Istanbul nell'andata delle semifinali di CEV Champions League. In un palasport sold-out, le azzurre si giocheranno per la terza volta (dopo il 2019 e il 2021) l'accesso alle Superfinals della massima competizione europea. È la prima sfida assoluta tra le due formazioni, con la Igor Volley che ha affrontato in passato ben quattro diverse squadre di Istanbul (Vakifbank nel 2015-2016, 2018-2019 e 2022-2023, Fenerbahçe nel 2017-2018 e 2020-2021, Galatasaray nel 2017-2018, THY nel 2021-2022). Tre gli ex in campo e fuori: tra le fila azzurre la schiacciatrice McKenzie Adams (lo scorso anno all'Eczacibasi, con cui ha vinto la CEV Cup) e il preparatore atletico Simone Mencaccini (2013-2014 all'Eczacibasi), mentre tra quelle turche il martello croato Samantha Fabris, a Novara nel 2015-2016. Giovedì 6 aprile l'altra semifinale, in un derby tutto turco tra il VakifBank campione in carica e il Fenerbahçe.