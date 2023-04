Play Off: Busto-Conegliano è già decisiva

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Neanche il tempo per riprendere fiato che le protagoniste dei Play Off scudetto femminile saranno di nuovo in campo per Gara 2. Si parte martedì 18 aprile alle 18.00 con la sfida tra Busto e Conegliano .

Mercoledì al PalaRadi Casalmaggiore-Milano, Gara 1 tra Chieri e Novara (diretta Sky Sport Arena) e le due gare di Playoff Challenge Cup, Pinerolo-Vallefoglia e Cuneo-Firenze. Giovedì la sfida del Pala Intred tra Bergamo e Scandicci (diretta Rai Sport + HD).

Archiviata Gara 1 con il netto successo della squadra di coach Santarelli per 3-0, domani, martedì, alle ore 20.00 alla E-Work Arena, andrà di scena Gara 2 dei Quarti di Finale di Playoff Scudetto tra le padrone di casa dell’ E-Work Busto Arsizio e la Prosecco Doc Imoco Conegliano. La Serie è al meglio delle tre gare, quindi in caso di successo delle campionesse d’Italia in carica ci sarà la qualificazione alla Semifinale per le pantere, mentre una vittoria delle farfalle porterebbe la contesa a Gara 3, in programma sabato 22 al Palaverde. Squadra al completo per coach Santarelli, mentre ancora in dubbio la presenza di Rosamaria, con il sestetto di coach Musso che dovrebbe ricalcare quello di Gara 1 con Stigrot da opposto.

Proprio coach Marco Musso ai microfoni nel post partita di Gara 1: « Conegliano ha giocato una Gara 1 perfetta, spingendo sempre di più durante la partita. Noi siamo stati insufficienti in attacco, commettendo anche troppi errori. Abbiamo fatto un buon lavoro in muro-difesa ma non abbiamo concretizzato in contrattacco e l’Imoco se ti concede una opportunità, non te ne concede certo una seconda. Martedì sera dovremo essere molto più aggressivi, a partire dalla battuta e soprattutto in attacco, allora forse riusciremo ad essere più competitivi ».

Questo il commento di coach Daniele Santarelli: « A così pochi giorni di distanza tra le due gare ci saranno poche novità e modifiche da parte nostra, noi dobbiamo approcciare questa Gara 2 con lo stesso spirito e la stessa concentrazione dell’inizio di sabato. Complessivamente non sono stato soddisfatto completamente della prima partita: abbiamo avuto poca continuità e commesso troppi errori, in attacco le cose possono andare molto meglio, specie in posto 4, e anche in battuta possiamo fare di più. Se vogliamo guardare avanti e puntare a confermare lo scudetto dovremo crescere, ci sono squadre agguerrite che non vedono l’ora di strapparcelo di dosso e dovremo essere al massimo da qui in poi. La E-Work certamente di fronte al suo pubblico vorrà reagire dopo il ko di sabato, dovremo essere brave ad approcciare bene il match ed essere concentrate. Sarebbe molto importante per noi chiudere la serie in due gare e poi regalarci un po’ di tempo per preparare la semifinale nel migliore dei modi ».

GARA 2



Martedì 18 aprile ore 20.00-

E-Work Busto Arsizio – Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Canessa-Brunelli