Play Off Challenge: Pinerolo e Cuneo a caccia della rivincita

ROMA- Mercoledì 19 aprile andrà in scena Gara 2 dei Play Off Challenge . Wash4Green Pinerolo-Megabox Ond. Savio Vallefoglia e Cuneo Granda S.Bernardo-Il Bisonte Firenze .si giocheranno alle 20.30. Le formazioni di casa, sconfitte all'andata, hanno solo un risultato, la vittoria, per non chiudere la stagione. Per le squadre di Mafrici e Parisi invece l'opportunità di chiudere i conti e qualificarsi per la Serie finale.

La Wash4Green Pinerolo e la Megabox Ond. Savio Vallefoglia tornano in campo mercoledì sera per il secondo atto dei Playoff Challenge Cup. Saranno Zago e compagne ad ospitare al Pala Bus Company la formazione di coach Mafrici dopo la sconfitta in Gara 1 sul taraflex marchigiano. Pinerolo punta a portare a Gara 3 la Serie: per farlo servirà ritrovare compattezza a muro (14 contro 5 i muri-punto del primo confronto), uno dei migliori fondamentali della stagione delle pinelle, e limitare le avanzate delle attaccanti ospiti cercando di pungere al servizio. Vallefoglia è chiamata invece ad espugnare il campo piemontese per chiudere i giochi ed accedere alla fase Round Robin con le perdenti dei quarti di finale Playoff Scudetto.

Coach Marchiaro presenta l'incontro:

« Sabato in un clima irreale abbiamo fatto una partita discreta, a tratti buona perché il primo set ci è scappato di poco, bene nel secondo poi la partita ci è un po’ scivolata via e sono venuti fuori loro. Adesso stiamo rifiatando un po’ e il nostro obiettivo è quello di andare sabato a Vallefoglia. Mercoledì cercheremo di metterci quel pizzico in più che ci è mancato in gara uno insieme a tutta la motivazione che abbiamo ».

In dubbio Sirressi e Barbero dopo lo scontro avvenuto in Gara 1 che ha costretto Valeria Papa ad entrare come libero, con una prestazione praticamente perfetta che le è valsa il titolo di MVP. Coach Mafrici inizia proprio da qui:

« Entrambe sono in fase di miglioramento, spero di recuperarle entrambe per la gara di mercoledì. Fortunatamente quello scontro violento non ha avuto conseguenze serie. Papa è stata esemplare: è entrata in un ruolo che non è il suo, si è messa a disposizione della squadra in un momento di difficoltà e ha fatto una prestazione che ha rasentato la perfezione, trasmettendo sicurezza e calma alle compagne. Con la sua prestazione ha mostrato tutto quello che deve essere lo spirito di un giocatore all'interno di una squadra, il singolo a disposizione del gruppo. Molte delle cose che abbiamo preparato alla vigilia di Gara 1, le abbiamo fatte abbastanza bene, altre possiamo farle meglio. Ma comunque, in linea di massima, sono convinto che mercoledì la differenza la farà la voglia di chiudere questa prima fase in Gara 2 ».



La sconfitta al tie-break subita a Palazzo Wanny in Gara 1 ha messo la Cuneo Granda S.Bernardo con le spalle al muro: le cuneesi dovranno vincere al palazzetto dello sport di Cuneo per riaprire la Serie con Il Bisonte Firenze valida per la fase preliminare dei Playoff Challenge Cup. Alla formazione di Massimo Bellano servirà dunque ritrovare quel successo che manca dal 12 marzo scorso per tornare a Firenze per Gara 3 domenica 23. Che Gara 1 tra Cuneo e Firenze potesse decidersi al quinto set era abbastanza prevedibile in considerazione dei due tie-break di regular season, che le gatte ci arrivassero dopo essersi fatte rimontare due volte anche, visti i precedenti dell'annata. Quella di Palazzo Wanny è la partita manifesto della stagione biancorossa: un set bene, quello dopo male, tanti, troppi errori (16 in attacco, 11 al servizio) a tenere in vita un'avversaria in serata difficile che nel quinto set ha trovato in Herbots e Sylves le chiavi di volta. Capitan Signorile e compagne sono determinate a trasformare la delusione per il k.o. in carica agonistica e a regalare ai propri tifosi quella che sarebbe appena la quinta vittoria casalinga di un'annata avara di soddisfazioni.

Capitan Noemi Signorile presenta l'incontro:

« C'è tanto dispiacere perché potevamo vincere Gara 1 in tre o quattro set ma, come altre volte in questa stagione, abbiamo regalato tanto e commesso troppi errori; purtroppo spesso quando siamo avanti di tanto perdiamo lucidità e lasciamo rientrare l'avversario. Mercoledì dovremo essere sempre sul pezzo, commettere meno errori e cercare di contenere Herbots, il punto fermo di Firenze. È stata una stagione travagliata e ci teniamo a finirla nel miglior modo possibile ».

Questo invece il commento di coach Carlo Parisi:

« Quella di sabato scorso è stata una partita combattuta, in cui abbiamo corso dei rischi come ci capita spesso negli ultimi tempi, ma alla fine quello che contava era vincere e lo abbiamo fatto: siamo 1-0 per noi, adesso andiamo a giocare Gara 2 a Cuneo sapendo che loro in casa hanno un rendimento più performante. Saranno ancora più aggressive del solito, quindi il nostro obiettivo sarà quello di farci trovare preparate fin dall’inizio: per Cuneo è un dentro o fuori, quindi dovremo subito metter loro un po’ di tensione addosso. Per farlo dovremo essere concentrate per affrontare una partita come sono state le precedenti: quest’anno con Cuneo abbiamo giocato tre tie-break in tre confronti, quindi con la testa dobbiamo essere pronte a un'altra battaglia ».



PLAYOFF CHALLENGE CUP GARA 2-



Mercoledì 19 aprile ore 20.30

Wash4green Pinerolo - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Bassan-Sessolo

Cuneo Granda S.Bernardo - Il Bisonte Firenze Arbitri: Braico-Pasin

LE SERIE PLAYOFF CHALLENGE-

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Wash4Green Pinerolo 1-0

Il Bisonte Firenze - Cuneo Granda S.Bernardo 1-0