Play Off Challenge: Vallefoglia-Pinerolo per l'accesso al Round Robin

VALLEFOGLIA (PESARO)- Sfida decisiva tra Megabox Ond.Savio Vallefoglia e Wash4Green Pinerolo , sabato 23 aprile alle ore 17.00. Dopo il successo nelle Marche in Gara 1 della squadra di Mafrici, e quella in Gara 2 della formazione di Marchiaro, le due formazioni si ritroveranno di fronte nel Palazzetto dello Sport Alberto Carneroli di Urbino, in palio la qualificazione al Round Robin che vale un posto in Europa. Per le padrone di casa, vista la particolare formula della fase successiva, sarà anche l’ultima gara della stagione che la Megabox Ond.Savio Vallefoglia giocherà davanti ai propri tifosi.

Un confronto quindi in cui gareggiare al pieno delle proprie possibilità, anche per ringraziare il pubblico dopo una stagione lunga e faticosa. Ancora una volta conteranno le motivazioni: Pinerolo arriva a Gara 3 in piena fiducia, perché tutto ciò che otterrà dopo aver centrato l’obiettivo della salvezza è oro. E qualora ci fossero stati dubbi sulla volontà delle pinelle di non considerare chiusa la stagione, il 3-1 di mercoledì sera li ha smontati tutti.

« Sappiamo molto bene che il confronto con Pinerolo non è semplice-continua a ripetere Mafrici-Contano mentalità, grinta, ma anche energia fisica. Nelle partite dentro-fuori, al di là degli aspetti tecnico e tattici, la differenza la fa l’aggressività che si mette in ogni fondamentale, la voglia di lottare su ogni pallone fino all’ultimo punto ».

Proprio come hanno fatto le piemontesi in Gara 2, brave a trovare, dopo ogni break subito, le motivazioni giuste per recuperare e sorpassare le biancoverdi. A spezzare l’equilibrio in campo è stato il servizio: 12 ace a 1 per Pinerolo.

« La loro aggressività al servizio è stata la chiave del match – conferma Mafrici -: abbiamo sofferto in particolare alcuni turni di battuta dove loro hanno guadagnato break importanti. Dobbiamo sfruttare il fattore campo e dare il massimo per proseguire il nostro cammino in questo playoff. Lo dobbiamo anche ai nostri tifosi ».

Coach Marchiaro vuole far leva proprio sulla bella prestazione di Gara 2 per tentare di agguantare un altro incredibile risultato dopo quello della salvezza:

« Usciamo con gioia da una partita rocambolesca, piena di colpi di scena agonisticamente molto accesa. Per noi una necessità giocare in quel tipo di situazione mentale ed è quella che ci permette di esprimere la nostra tecnica al massimo possibile. Vista anche la battaglia che c’è stata ci aspettiamo sabato uno scontro duro, una partita vera con tutte e due le squadre più motivate che mai a raggiungere l’obiettivo della Challenge. Il tema del recupero per ovvi motivi e ora più importante del lavoro in palestra visto che ormai ci conosciamo a memoria ».

PLAYOFF CHALLENGE GARA 3-



Sabato 22 aprile ore 18.00

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Wash4Green Pinerolo Arbitri: Brancati-Cruccolini

LE SERIE-



Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Wash4Green Pinerolo 1-1



Il Bisonte Firenze – Cuneo Granda S.Bernardo 2-0