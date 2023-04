Play Off: Novara-Chieri e Milano-Casalmaggiore per un posto in semifinale

ROMA - Con Conegliano e Scandicci già in semifinale i Quarti Play Off di A1 Femminile devono designare le due rivali delle squadre che hanno conquistato le prime due posizioni della Regular Season. Domani alle 20.30 (diretta Rai Sport + HD) al Pala Igor l'Igor Gorgonzola Novara, in Gara 2 dopo aver vinto in Gara 1 al Pala Fenera, può chiudere i conti con l Reale Mutua Fenera Chieri. Naturalmente la squadra di Bregoli vorrà giocarsi al meglio le chances di andare avanti nella corsa al tricolore.

Capitan Cristina Chirichella condivide il suo pensiero su Gara 2:

« Ci aspetta un’altra battaglia, la Serie è iniziata bene ma ovviamente è ancora assolutamente aperta e complicata. Loro, come noi, faranno di tutto per arrivare in semifinale e dovremo essere brave a tenere lo stesso livello di gioco della seconda parte di gara uno. Giocheremo in casa, mi auguro che ci possa essere un grande pubblico a sostenerci ».

« Sicuramente in gara-1 abbiamo avuto un approccio molto positivo, siamo state molto ordinate nel muro-difesa e secondo me c’è stata anche una bella dose di determinazione che ci ha permesso di portarci avanti 2-0 – l’analisi di Francesca Villani – Poi Novara alla lunga è uscita, grazie anche ad alcuni cambiamenti tattici, e noi non siamo state capaci di adattarci. Da parte nostra è calato il servizio, questo le ha facilitate nell’esprimere il loro gioco rapido, soprattutto dopo l’ingresso di Adams nel terzo set. Quello che mi aspetto da gara-2 è che entriamo in campo determinate per prolungare la serie a gara-3. Dovremo riuscire a imprimere la nostra solita intensità in servizio per darci poi una mano nel muro-difesa, che in gara-1 nei primi due set è andato veramente bene. Sarà anche importante ritrovare un po’ di serenità e complicità in campo nei momenti più complicati ».

Certamente una delle rivalità della stagione 2022-23 che verrà ricordata a lungo quella tra la Vero Volley Milano e la TrasportiPesanti Casalmaggiore. Venti set giocati in quattro partite di Serie A1, quattro tie-break dai risultati speculari: due successi per squadra, uno in casa (nelle sfide di Playoff Scudetto) e uno in trasferta (nelle partita di Regular Season). Solo l’incontro di Coppa Italia, finito 3-0 per le ragazze di coach Gaspari, ha rotto il grande equilibrio che ha entusiasmato tutti gli appassionati durante l’anno. Con dei precedenti così, solo una certezza nella Gara 3 dei Quarti di Finale di Playoff Scudetto dell’Arena di Monza, per l’occasione trasmessa sia su Rai Sport + HD che su Sky Sport Uno: nulla è deciso, il passaggio alle Semifinali, dove Scandicci aspetta di conoscere la propria avversaria, si deciderà sui dettagli, sulla capacità di girare a proprio favore i punti decisivi di un confronto sul filo del rasoio.

Le parole di Marco Gaspari:

« Noi dobbiamo pensare a fare bene il nostro lavoro. I Playoff sono così, ogni gara è una storia a parte. Sapevamo prima di Gara 1 che Casalmaggiore era un avversario ostico: una squadra tecnica che ha fame, il cui rendimento della prima parte di stagione era stato condizionato da alcune assenze. Se abbassiamo il livello di gioco loro mordono. Noi abbiamo ridotto gli errori in Gara 2 ma dobbiamo crescere maggiormente nella fase di attacco e contrattacco. Ci giochiamo tutto in una notte ma il nostro focus deve essere sulla nostra parte di campo ».

« Analizzando un po’ i numeri e rivedendo a freddo la partita di mercoledì – dice il vice coach delle rosa Mauro Tettamanti – quello che balza all’occhio è quanto siamo state brave in fase di muro-difesa e ad abbassare le loro percentuali in attacco. Siamo state li con la testa, l’atteggiamento ha fatto il suo, siamo state davvero coese, ogni giocatrice ha dato il suo, comprese quelle che sono subentrate in corso: ci abbiamo creduto fino in fondo. Domenica andiamo all’Arena di Monza consapevoli di poter lottare ancora una volta alla pari, essendo questa, ormai, una gara secca: conterà molto l’atteggiamento e dovremo rimettere in campo una gran prestazione di squadra. Dovremo essere brave a tenere alta la qualità del servizio, in modo da staccare il pallone dalla rete e costringerle ad un gioco più scontato, ma soprattutto dobbiamo rimettere in campo una determinazione nel muro-difesa che ci potrà dare quel qualcosa in più. Dovremo dare davvero il massimo ».

PLAYOFF SCUDETTO-



GARA 2



Sabato 22 aprile ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

Igor Gorgonzola Novara – Reale Mutua Fenera Chieri Arbitri: Cerra-Florian

GARA 3-

Domenica 23 aprile ore 20.30 diretta Rai Sport + HD e Sky Sport Uno

Vero Volley Milano – TrasportiPesanti Casalmaggiore Arbitri: Cappello-Lot

LE SERIE PLAYOFF SCUDETTO-



Prosecco Doc Imoco Conegliano – E-Work Busto Arsizio 2-0



Savino Del Bene Scandicci – Volley Bergamo 1991 2-0

Vero Volley Milano – TrasportiPesanti Casalmaggiore 1-1

Reale Mutua Fenera Chieri – Igor Gorgonzola Novara 0-1