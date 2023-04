Beatrice Gardini da Perugia a Vallefoglia

VALLEFOGLIA (PESARO)- La Megabox Vallefoglia muove le prime mosse in vista della prossima stagione. La società del presidente Angeli ha ufficializzato l'arrivo di Beatrice Gardini , schiacciatrice proveniente dalla Bartoccini Perugia con la quale, nonostante il buon rendimento personale, non è riuscita ad evitare la retrocessione in A2.

È Beatrice Gardini, schiacciatrice ventenne che ha appena concluso la stagione con la maglia di Perugia, il primo nuovo volto di quella che sarà la Megabox Vallefoglia 2023-24.

LA CARRIERA-

Cresciuta sotto gli insegnamenti dei tecnici Pierpaolo Pasini, Maria Grazia Montevecchi e Mattia Focchi, Bea è approdata nella stagione 2019-2020 nel Club Italia, dopo due anni vissuti nel vivaio della Volley Academy Sassuolo, dove è tornata nel 2021 per poi firmare il suo primo contratto con un club di A1, con Bartoccini Fortinfissi Perugia. Nella stagione che si è appena conclusa, la ravennate, che è dotata di una buona battuta, ha commesso solo 26 errori e 32 muri subiti su 473 attacchi totali; nel suo bilancio statistico spiccano anche 179 punti e 106 ricezioni perfette (23,8%) su 445 palloni ricevuti.

LE PAROLE DI BEATRICE GARDINI-

« Proprio grazie alla stagione che si è appena conclusa ho capito che a questo livello posso giocarmela. Di conseguenza, scegliendo Vallefoglia, ho pensato che fosse il club giusto per consentirmi di fare un passettino in avanti. Spero di contribuire ad alzare l’asticella in gruppo che già oggi è di alto livello”. Bea è già una promessa mantenuta e la pallavolo, la sua passione da bambina, “sta diventando un lavoro”. “Essere in un club e in una delle migliori Leghe al mondo comporta tanta responsabilità, ma allo stesso tempo mi rende orgogliosa di quello che sto facendo e volenterosa di continuare in quella che penso sia la strada giusta per me ».

Di vacanze, almeno per ora, non ne parla. Tutt’altro:

« Spero che questa sia un’estate di grande crescita e che mi possa portare all’inizio del campionato ancora più pronta e consapevole ».

È prudente quando parla delle sue prossime ambizioni sportive.

« Sicuramente voglio fare bene con la maglia Megabox e di trovare anche un bel feeling con le mie compagne ».

LE PAROLE DEL PRESIDENTE IVANO ANGELI-

« La nostra strategia non si modificherà crediamo che il giusto equilibrio tra giocatori giovani e altri più esperti e affermati possa consentirci di crescere di anno in anno. Gardini è una giovane di talento, ha ampi margini di miglioramento e troverà a Vallefoglia l’ambiente giusto per fare un ulteriore salto di qualità ».