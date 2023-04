Marta Bechis ha donato la sua maglia al Museo dello Sport

ROMA– Marta Bechis, la capitana della Roma Volley, neo promossa in A1 Femminile, ha donato la maglia, indossata al PalaEur in occasione della vittoriosa finale di Coppa Italia con Brescia, al Museo dello Sport di Roma. La divisa dai colori giallorossi, impreziosita dalle firme di tutte le compagne di squadra, sarà esposta vicino a quelle di tanti altri Campioni che hanno fatto la storia dello sport italiano.

La consegna è avvenuta nell’area espositiva del museo al termine di un breve percorso negli spazi museali incastonati fra gli antichi resti dello Stadio di Domiziano, nei sotterranei di Piazza Navona. Qui, alla presenza del Team Manager Emanuele Carpentieri e con le coppe vinte dalla squadra di Roma a far da cornice, la maglia con il nome della giocatrice di origine torinese si è aggiunta a quella di altri campioni che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo dello sport.

In un percorso espositivo unico al mondo, dove si ha l'opportunità di respirare a pieni polmoni la storia di una città millenaria come Roma, che proprio oggi compie 2776 anni, la casacca numero 3 delle Wolves indossata da capitan Bechis andrà ad affiancare quelle di campioni dello sport nazionale e del movimento pallavolistico come Eleonora Lo Bianco e Andrea Giani.