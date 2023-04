Play Off Challenge: parte la fase Round Robin

ROMA- I Play Off Challenge , che regaleranno un posto in Europa, entrano nel vivo con la fase Round Robin . Le sei squadre, Firenze e Pinerolo, qualificate dopo le gare preliminari, e Chieri, Casalmaggiore, Bergamo e Busto Arsizio scese dai Quarti Playoff Scudetto, sono state divise in due gironi da tre, seguendo il ranking della Regular Season. In calendario tre turni, con il primo che prevede Chieri-Firenze e Casalmaggiore-Pinerolo, in cui giocherà in casa sempre la miglior classificata. Questa fase si concluderà mercoledì 3 maggio, poi le prime due dei gironi si sfideranno in una finale secca, sempre in casa della miglior classificata in stagione regolare, tra sabato 6 e domenica 7 maggio. Due (minimo) o tre (massimo) altre partite prima che la stagione della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 sia finita. Conclusa l’avventura nei quarti di finale dei Playoff Scudetto con l’eliminazione in due gare per mano di Novara, Grobelna e compagne si tuffano nei Playoff Challenge. Le biancoblù, inserite nel Girone A con Busto Arsizio e Firenze, dovranno finire davanti alle avversarie per avere la possibilità di accedere alla Finale che assegna la partecipazione alla terza coppa europea. Senza dimenticare che, nel caso Novara non si qualificasse alla Finale Scudetto, Chieri otterrebbe per meriti di classifica l'accesso alla prossima CEV Cup. La prima avversaria che le ragazze di coach Bregoli trovano sulla loro strada è il Bisonte Firenze. Sarà il terzo confronto stagionale dopo i due della regular season, in cui si è registrata una vittoria per 3-0 per parte, sempre con prevalenza del fattore campo: il 6 novembre nell’incontro d’andata ha vinto Chieri, mentre il 2 febbraio al Palazzo Wanny si è imposta Firenze. Alla vigilia della gara, a fare il punto e presentare la sfida è la centrale Fatim Kone, ex di Firenze:

« Con Novara abbiamo fatto abbastanza bene in attacco e al servizio. Ovviamente nel servizio dobbiamo cercare di essere un po’ più costanti, in particolare quando cerchiamo una battuta che metta in difficoltà l’avversario, o per trovare il punto. Quel che dobbiamo migliorare sono la ricezione e le coperture, e soprattutto dobbiamo cercare di mantenere la calma nelle situazioni di difficoltà, cosa che penso ci abbia un po’ fatto perdere la bussola. Contro Firenze dobbiamo partire proprio da questo, dalla ricezione e dalla copertura, e non innervosirci nei momenti di difficoltà. Firenze è una squadra che difende, ha buoni elementi in attacco, per cui dobbiamo cercare di essere molto pazienti, e mettere in campo aggressività sia in battuta sia in attacco ».

Firenze arriva all'appuntamento dopo aver brillantemente avuto la meglio su Cuneo nella fase preliminare dei Playoff Challenge, con un 2-0 nella Serie frutto di un successo in casa e uno in trasferta.

Le parole di coach Carlo Parisi:

« Iniziamo questa fase Round Robin dei Playoff Challenge nella quale incontreremo squadre meglio piazzate in regular season in trasferta e nell’arco di tre giorni. Arriviamo comunque a questo match in buone condizioni fisiche e mentali, e giochiamo contro una squadra che ha chiuso quarta la regular season: anche se un paio di mesi fa l’abbiamo battuta, siamo perfettamente coscienti che non abbiamo incontrato la vera Chieri, che invece affronteremo domani. Dovremo essere pronti per giocare una partita molto complicata, perché loro sono una squadra ben organizzata, con un gioco molto veloce: noi dovremo essere bravi in battuta, ma anche a rispettare quello che abbiamo preparato contro il loro attacco, sfruttando al contempo le nostre qualità. La partita di Cuneo ci ha dato buone indicazioni, quindi andiamo a Chieri con un ottimo stato d’animo ».



Terminati i Playoff Scudetto, la TrasportiPesanti Casalmaggiore è già pronta a scendere in campo per conquistarsi un posto in Europa. Capitan Emiliya Dimitrova e compagne, iscritte al Girone B dei Playoff Challenge, attendono nella tana delle pantere rosa, il PalaRadi di Cremona, la Wash4Green Pinerolo nella prima giornata del Round Robin che potrà portare alla partecipazione alla CEV Challenge Cup. Le rosa di coach Andrea Pistola hanno regalato al proprio pubblico tre prestazioni di grande qualità contro Milano, mostrando grande grinta, coesione ma soprattutto qualità, che hanno permesso di sfiorare la Semifinale Scudetto dopo tre partite giocate al meglio delle proprie possibilità.

« Siamo comunque contente e soddisfatte, sono molto orgogliosa della mia squadra - dice Elena Perinelli - perchè ce la siamo giocata alla pari con una delle squadre probabilmente più forti del panorama mondiale. Certo, un po' il rammarico c'è perchè la speranza di farcela cresceva sempre di più, ma abbiamo dato davvero tutto. Fisicamente abbiamo speso tanto, in due settimane abbiamo giocato quattordici set, con due viaggi di mezzo, ma soprattutto mentalmente abbiamo dato tantissimo, giocando tre match con questa intensità. Dovremo ritrovare sicuramente questo aspetto in questo altro mini campionato di, speriamo, tre gare secche, come se fossero finali, che rende questa fase più bella ma allo stesso tempo più complicata. Pinerolo è stata la nostra bestia nera del campionato: abbiamo disputato due partite poco esaltanti contro di loro, ma abbiamo un'occasione per riscattarci, è questo a cui puntiamo. Vogliamo raggiungere la qualificazione alla Challenge perchè ce la meritiamo ».

Dall'altro lato del taraflex appunto le pinelle, che hanno eliminato dai preliminari la favorita della vigilia Vallefoglia, e che in stagione hanno ottenuto cinque punti contro Casalmaggiore.

Presenta la gara coach Marchiaro:

« Affrontiamo questa seconda fase con molta curiosità, vogliamo capire anche noi dove possiamo arrivare e quanto possiamo ancora crescere spingendo su ogni aspetto passibile di miglioramento. Velleitario sarebbe tenere il mirino lungo sugli obiettivi perchè se la salvezza era miracolosa questa è una mission impossible. Vincere un torneo di qualificazione completamente fuori casa con la valigia in mano penso sarebbe complesso anche per Conegliano. Quindi il tema di esplorare con curiosità i nostri limiti un passo alla volta tenendo in massima cura ogni aspetto energetico e motivazionale sarà il focus dei prossimi giorni ».

PROGRAMMA E ARBITRI 1a GIORNATA PLAY OFF CHALLENGE-

GIRONE A-



Giovedì 27 aprile ore 20.00

Reale Mutua Fenera Chieri - Il Bisonte Firenze Arbitri: Caretti-Mattei



GIRONE B-



Giovedì 27 aprile ore 20.30

TrasportiPesanti Casalmaggiore - Wash4Green Pinerolo Arbitri: Pozzato-Verrascina