Play Off: al via la sfida tra Scandicci e Milano

Sfide al meglio delle tre partite per raggiungere l'obiettivo della Finale, che sarà invece al meglio delle cinque gare con il via sabato 6 maggio. In una settimana quindi, con le eventuali Gara 3 previste tra martedì 2 e mercoledì 3 maggio, le quattro squadre scenderanno in campo per definire la propria stagione. Un solo leitmotiv comune: vietato sbagliare

Dopo il lungo testa a testa della Regular Season, Savino Del Bene Scandicci e Vero Volley Milano tornano ad affrontarsi nella Semifinale dei Playoff Scudetto, in una serie al meglio delle tre partite che prenderà il via con la Gara 1 in programma giovedì 27 aprile a partire dalle 20.30. La partita inaugurale di questa serie di playoff si giocherà a Palazzo Wanny e segnerà la quinta partecipazione alle Semifinali Scudetto in nove anni di Serie A1 per la squadra di coach Barbolini, mentre la formazione di coach Gaspari è alla quarta apparizione consecutiva. Due formazioni che si sono sfidate per il secondo posto in classifica lungo il corso della stagione regolare, piazzatesi a distanza di due punti l'una dall'altra (63-61), si affronteranno adesso in una semifinale che contrappone inevitabilmente due delle migliori squadre del campionato. Un confronto che, negli scontri diretti della stagione, ha certificato un sostanziale pareggio, tutto fuorché avaro di emozioni: doppio 2-3 esterno, con Milano ad imporsi a Palazzo Wanny nel girone d'andata e Scandicci a rispondere all'Arena di Monza nel girone di ritorno. La sfida adesso arriva al suo epilogo decisivo: toscane e milanesi sono di fronte nella Serie che deciderà quale tra le due formazioni merita di arrivare in Finale e continuare la rincorsa allo Scudetto.



Le parole di coach Barbolini:

« Dopo dei quarti di finale affrontati nella maniera giusta e conclusi con un ottimo risultato, ci troviamo di fronte alle semifinali. Siamo tra le prime quattro squadre d'Italia, facciamo parte delle formazioni che si giocheranno lo Scudetto e credo che già questo sia un motivo di grandissimo orgoglio e di impegno. Sarà una serie difficilissima contro Milano: da una parte ci siamo noi che abbiamo affrontato dei quarti più tranquilli e forse abbiamo potuto riposare e prepararci un po' meglio, dall'altra parte però Milano ha mantenuto il ritmo molto alto, quindi entrambe le squadre hanno un vantaggio ed uno svantaggio. Come sempre, in queste semifinali, si ripartirà da zero e la cosa più importante per noi è sapere che non dobbiamo fare nulla di eccezionale. Non dobbiamo fare nulla che non abbiamo fatto fino ad oggi, dobbiamo però fare meglio quello che sappiamo fare e che sappiamo fare molto bene. Quando si arriva in questi ultimi 20-25 giorni di campionato la differenza la fa squadra che, per più volte, sa fare bene quello che sa fare. Dobbiamo lavorare su questo, sappiamo di aver di fronte una rivale fortissima, con un roster tra i migliori in Europa, per cui dobbiamo dare il meglio. Sono sicuro che lo faremo perchè non capita tante volte nella vita di giocarsi una Semifinale Scudetto ».



Il commento di coach Gaspari:

« Rispetto al Campionato ci troviamo di fronte a delle partite completamente diverse. Scandicci ha fatto un grandissimo salto di qualità dando continuità ai risultati, oltre ad essere stata l'unica squadra in grado di battere Conegliano in regular season. Il successo in CEV Cup gli ha permesso di acquisire sicurezza, grazie anche ad un roster competitivo, e sappiamo che vorrà raggiungere la Finale Scudetto. Hanno caratteristiche diverse rispetto a Casalmaggiore e noi dovremo essere abili a farci trovare pronti soprattutto in determinati aspetti della fase di gioco. Abbiamo i parametri per poter dire la nostra, ma dobbiamo andare a Scandicci anche con la consapevolezza che loro hanno tanta qualità. Servirà essere pazienti, considerata anche la difficile Serie da cui arriviamo contro Casalmaggiore, perché i Playoff sono ricchi di insidie. Ci saranno momenti difficili, da affrontare con lucidità, e situazioni favorevoli, cui servirà spingere sull'acceleratore ».

PROGRAMMA ED ARBITRI DI GARA 1 SEMIFINALI PLAY OFF SCUDETTO-

Mercoledì 26 aprile ore 20.30 Simulcast Rai Sport + HD - Sky Sport Arena

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Frapiccini-Luciani



Giovedì 27 aprile ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

Savino Del Bene Scandicci - Vero Volley Milano Arbitri: Saltalippi-Brancati