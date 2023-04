Play Off: Novara-Conegliano, Milano-Scandicci possono valere la finale

Sabato 29 aprile alle 20.30 si parte con Novara-Conegliano, in diretta su Rai Sport + HD, domenica 30 aprile alla stessa ora Milano-Scandicci, trasmessa in simulcast su Rai Sport + HD e Sky Sport Uno.

Dopo il 3-0 del Palaverde, l'Igor Gorgonzola Novara e la Prosecco Doc Imoco Conegliano si trovano nuovamente di fronte per Gara 2 delle Semifinali Playoff Scudetto. In Gara 1, le pantere hanno mostrato un ottimo stato di forma, imponendosi con autorità nelle prime due frazioni, calando però nella terza in cui hanno permesso a Novara di rientrare in partita e di sfiorare il 2-1, poi svanito a causa di alcune imprecisioni. MVP della sfida una grande De Gennaro, che al PalaIgor giocherà la 400° partita con la maglia gialloblu e proverà a condurre le compagne ad un'altra Finale Scudetto. La squadra di coach Lavarini sarà invece chiamata a rialzarsi, cercando di ritrovare lo stesso spirito che le ha permesso di superare Chieri nel doppio confronto dei Quarti di Finale, per provare ad allungare la Serie e giocarsi il tutto per tutto in Gara 3. Anche per dare una scossa al trend stagionale contro Conegliano, che ha visto le pantere imporsi cinque volte in altrettanti confronti. Le parole di capitan Cristina Chirichella:

« Il nostro obiettivo è riportare la serie in parità e tornare a Treviso per giocarcela, per non terminare così la nostra stagione. Dobbiamo tenere un livello in battuta il più alto possibile, in modo da impedire loro di giocare in scioltezza e da costringerle a qualche soluzione forzata. Sappiamo che potremo contare su un palazzetto al limite del sold-out e molto caldo e faremo di tutto per tramutare anche la spinta del pubblico in punto di forza ».

Coach Santarelli presenta la sfida:

« Ci prepariamo a un'altra battaglia con un'avversaria che ormai conosciamo bene come Novara. In casa loro la musica sarà diversa rispetto a mercoledì, sappiamo che loro sono una squadra con grandi qualità e al PalaIgor, che sarà pieno, vorranno fare di tutto per metterci i bastoni tra le ruote e portare la Serie a Gara 3. Noi dobbiamo avere ben chiaro quello che bisogna fare, la prima partita è stata di lezione perchè sono soddisfatto del risultato, ma non dell'andamento del match da parte della mia squadra. Abbiamo fatto una grande partenza, un set e mezzo giocando bene, aggressive, spingendo fin dalla battuta, poi invece abbiamo avuto tante disattenzioni, alti e bassi ed errori che non possiamo permetterci. Mercoledì è andata bene, ma un'avversaria come Novara in casa sua non ci perdonerà pause del genere, quindi ci vorrà una prestazione molto più continua e ordinata dall'inizio alla fine se vorremo portare a casa il risultato e qualificarci per la finale. Ci vorrà la nostra miglior versione, e non per un set, per tutta la partita ».



Un ottimo primo set non è bastato alla Vero Volley Milano per prendere il fattore campo nella Serie di Semifinale Playoff Scudetto contro la Savino Del Bene Scandicci, che in Gara 1 è tornata con prepotenza in partita imponendosi nettamente nella seconda e nella terza frazione, chiudendo poi i giochi con la rimonta del quarto periodo dall'11-16. L'imperativo per le ragazze di coach Gaspari sarà ora pareggiare i conti nella Gara 2 dell'Arena di Monza, rinviando ogni verdetto a Gara 3. Per farlo, sarà necessario replicare la prestazione del primo set di Palazzo Wanny, fatto di attenzione in difesa e precisione in attacco, fondamentali persi poi nel corso del match. Thompson è calata dopo l'ottimo primo parziale e con lei anche la ricezione, messa sotto scacco dal servizio avversario. Dal canto loro, le toscane cercheranno di far leva sugli ottimi momenti di forma di Antropova (MVP con 30 punti in Gara 1) e Pietrini, con Zhu sempre pronta a far male davanti.

Coach Marco Gaspari presenta l'incontro:

« Se avessimo vinto Gara 1 il nostro approccio a Gara 2 sarebbe stato lo stesso: siamo nei Playoff Scudetto e ogni gara è diversa. Dobbiamo però trarre insegnamenti dal primo confronto con Scandicci, in cui abbiamo giocato due partite in una con un approccio concreto, determinato e aggressivo, che ha lasciato spazio ad un secondo e terzo set sottotono. Contro una squadra forte come la loro bisogna avere pazienza e osare. Abbiamo battuto in modo aggressivo, ma se vogliamo vincere dobbiamo fare qualcosa in più in attacco. Queste partite sono diverse rispetto a quelle giocate in campionato. Loro sono una squadra in forma che ha trovato grande continuità e ha saputo reagire anche dopo essersi trovata sotto 1-0. Hanno giocato bene nella fase offensiva, soprattutto sul nostro muro, mantenendo un servizio costante con Antropova. Dobbiamo mettere in conto qualche errore in ricezione, ma anche essere bravi a ricostruire, visto che poi nel quarto parziale abbiamo detto la nostra. Il focus è pensare un pallone alla volta e portare la Serie a Gara 3”.

Risponde coach Massimo Barbolini:

« Che differenze mi aspetto rispetto a Gara 1? Non so cosa potrà cambiare in Gara 2, perchè in questi appuntamenti è difficile cambiare, è possibile fare qualche accorgimento tattico, ma di più non puoi fare. Noi dobbiamo pensare a fare quello che sappiamo fare. In Gara 1 abbiamo giocato abbastanza bene, dobbiamo continuare a farlo: partendo dalla battuta e dalla difesa ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 2 DI SEMIFINALE DEI PLAY OFF SCUDETTO-

Sabato 29 Aprile 2023, ore 20:30 diretta Rai Sport + HD

Igor Gorgonzola Novara - Prosecco Doc lmoco Conegliano Arbitri: Simbari-Papadopol





Domenica 30 Aprile 2023, ore 20:30 Simulcast Rai Sport + HD - Sky Sport Uno

Vero Volley Milano - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Lot-Canessa

LE SERIE-



Prosecco Doc lmoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara 1-0



Savino Del Bene Scandicci - Vero Volley Milano 1-0