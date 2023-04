Play Off Challenge: Pinerolo non ha scampo a Bergamo

BERGAMO- Si chiude al Pala Intred di Bergamo l’incredibile stagione della Wash4Green Pinerolo. Nella seconda gara del girone B della fase Round Robin dei Play Off Challenge Zago e compagne cedono 3-0 (25-20 25-19 25-17) al Volley Bergamo 1991 terminando così la prima stagione nella massima serie italiana. Una gara che ha visto le padrone di casa guidare il gioco per quasi tutti i 77 minuti di gioco, efficaci in attacco e attente in difesa. Protagoniste Lanier (19 punti), Lorrayna (14) Butigan (5 i suoi muri), ma non solo: da Cagnin a Stufi fino a Gennari e Turlà, tutte sono state protagoniste di una prestazione impeccabile. Le piemontesi, ancora in formazione rimaneggiata per l’assenza di Moro, si riprendono bene nel terzo set dopo un parziale di 6-0 giocandosela alla pari per molti frangenti ma alla fine travolte dalla bella serara delle ragazze di Micoli. Tra le fila piemontesi Akrari è la migliore con 14 punti, seguita da Zago (11).

Butigan, Lorrayna, Lanier, Cagnin, Stufi, Gennari e il libero Cecchetto aprono le danze. Rispondono Grajber, Prandi, Zago, Gray, Akrari, Ungureanu e il libero Gueli.

A parlare sono i numeri in un primo set in cui Bergamo riesce a tenere in mano le redini del gioco: Khalia Lanier va a segno con 7 punti (60%), Stufi è al 100% (3), Gennari smarca e distribuisce e si chiude con il vantaggio di 25-20.

Il meccanismo funziona alla perfezione e le rossoblù non allentano la pressione: è il turno di Lorrayna, che attacca le piemontesi e si regala 8 attacchi vincenti (57%). Lanier non è da meno, con 6, ma spiccano anche i 5 di Gennari, frutto di 2 muri punto, un ace e 2 tocchi che sorprendono la difesa di Pinerolo. E’ due a zero (25-19).

Si vola, con il pubblico a spingere dalle tribune e le rossoblù a rispondere dal campo. Ma l’impennata di orgoglio della Wash4green porta dal 6-0 al 6-7. Bergamo riprende in mano il gioco dopo aver affiancato sul 11 pari e firmato il sorpasso con un turno di battuta velenoso di Lorrayna (16-11). Con Sofia Turlà a dare respiro a Gennari in cabina di regia, il match prende la strada di Bergamo che si regala una vittoria da tre punti e si porta ad affiancare Casalmaggiore nella classifica del Girone B.

I PROTAGONISTI-

Khalia Lanier (Volley Bergamo 1991)- « Abbiamo voluto tanto questa vittoria. Ogni volta che abbiamo l’opportunità di giocare qua in casa è importante per noi, per i tifosi, per tutta Bergamo, abbiamo voluto questa vittoria tantissimo. Ogni partita è difficile e ogni volta dobbiamo spingere di più. Con Casalmaggiore vedremo come va, noi spingeremo quanto possibile ».

Vittoria Prandi (Wash4Green Pinerolo)- « Speravo di finire un po’ meglio ma il nostro obiettivo era la salvezza, l’abbiamo raggiunta e siamo molto contente. Se fosse arrivata anche la Challenge Cup sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Complimenti a Bergamo perché sono state bravissime. Noi quest’anno non abbiamo mai smesso di crederci, in palestra ci sforzavamo per migliorare i nostri punti deboli e siamo riuscite a raccogliere i frutti di questo duro lavoro ».

IL TABELLINO-

VOLLEY BERGAMO 1991 – WASH4GREEN PINEROLO 3-0 (25-20 25-19 25-17)

VOLLEY BERGAMO 1991: Cagnin 9, Stufi 6, Gennari 6, Lanier 19, Butigan 8, Da Silva 14, Cecchetto (L), Bovo 1, Turla’ 1. Non entrate: Cicola (L), Frosini, Partenio, May. All. Micoli.

WASH4GREEN PINEROLO: Gray 5, Zago 11, Grajber 2, Akrari 14, Prandi 1, Ungureanu 2, Gueli (L), Carletti 4, Miao 1, Bussoli (L), Bortoli, Renieri. All. Marchiaro.

ARBITRI: Armandola, Piana.

NOTE – Durata set: 25′, 25′, 27′; Tot: 77′

Spettatori: 731

MVP: Khalia Lanier (Volley Bergamo 1991)