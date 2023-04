Play Off: Milano pareggia i conti contro Scandicci

Stasera si è respirato un bel clima a Monza dove si sono dati appuntamento oltre 4000 spettatori. Le brianole sono partite subito forte con un muro urlo (17 finali, di cui 7 di Folie), un servizio efficace e una difesa solida e rocciosa (Larson, MVP anche per le importanti giocate in attacco messe a segno nei momenti chiave, Parrocchiale e Orro super), limitando le bocche da fuoco ospiti e portandosi a casa il primo gioco. Che è la serata di Milano lo si capisce anche quando Scandicci vince il secondo set, perché le padrone di casa, superate nelle battute finali, si rendono protagoniste di una rimonta straordinaria (dall’8-16 al 21-20). Le milanesi archiviano prontamente il set e nel terzo e quarto tornano a farsi sentire quando la palla scotta, tenendo a bada le offensive di Antropova (26 punti, 2 ace e muri per l’opposta) e Zhu (17 punti, 2 muri), oltre alle accelerazioni di Pietrini (13 punti per l’azzurra), e spingendo con Thompson (alternata spesso con una Stysiak a tratti implacabile) e l’ingresso di Begic per Sylla a dare il contributo decisivo in ricezione e attacco. Chi vince il prossimo confronto vola in Finale tricolore contro Conegliano.

Gaspari sceglie Orro-Thompson, Folie e Stevanovic al centro, Larson e Sylla schiacciatrici e Parrocchiale libero. Barbolini risponde con Di Iulio in regia, Antropova opposto, Washington e Belien centrali, Pietrini e Zhu bande e Merlo libero. Subito break Milano con il mani e fuori di Thompson, l’errore di Antropova ed il muro di Sylla su quest’ultima: 5-1 e time-out Barbolini. Sylla risponde a Zhu, ma Antropova e l’errore di Stevanovic valgono il meno due Scandicci (6-4). Larson mura per due volte Washington, Thompson va a bersaglio in attacco e Milano riallunga (10-5), ma Scandicci tiene il passo contro Antropova, 10-7. La Vero Volley è scatenata a muro, con due assoli di Folie (muro su Belien e primo tempo) ad accompagnare le sue sul 13-8, ma le ospiti lavorano bene sulla fase break, schiacciando in modo efficace con Zhu (14-11). Grande attenzione delle rosa in ricezione, con Parrocchiale perfetta sui turni in battuta di Antropova, utile ad agevolare Orro nella fase di impostazione: Larson va a segno ed è 16-12 per le milanesi. Slash di Orro, diagonale vincente di Orro e time-out Barbolini sul 18-13 Milano. Il cambio di diagonale, con Yao per Di Iulio e Mingardi per Antropova, permettono a Scandicci di rosicchiare due punti e poi indurre Thompson a due errori: 19-17 Vero Volley e Gaspari che chiama time-out. Due preziosismi di Thompson e Sylla fanno registrare il 22-17 delle padrone di casa, che poi volano sul 24-19 e poi risultano incapaci di contenere la reazione delle toscane con l’ace di Antropova e due sbavature in attacco (24-22). Dopo il time-out di Gaspari, però, Larson chiude il primo parziale, 25-22.



Stesse dodici di inizio gara alla ripresa del gioco e Scandicci avanti nel prologo con Zhu e Antropova (ace), 4-2. Sylla trascina la Vero Volley, Pietrini e Antropova fanno lo stesso con la Savino Del Bene, capace di restare avanti proprio grazie alle sue schiacciatrici, 10-6 e Gaspari chiama time-out. Due ace di Pietrini, dopo il muro di Antropova su Thompson, valgono il 12-6 delle ospiti e Gaspari inserisce Stysiak per Thompson. Antropova cade male sulla caviglia dopo la giocata vincente di Stysiak e lascia il posto a Mingardi, sul 13-7 delle sue, ma Zhu spezza subito il tentativo di rimonta della Vero Volley, 14-7. Prosegue il buon momento ospite con il turno in battuta di Zhu ad agevolare Di Iulio (muro su Sylla), Mingardi e Pietrini (muro su Stysiak): 18-9 delle toscane e Gaspari inserisce Begic per Sylla. Stysiak ed il muro di Larson su Mingardi, al termine di una azione straordinaria, tengono in corsa la Vero Volley, 18-12 e Barbolini chiama time-out. Altro muro di Stevanovic su Mingardi, poi diagonale vincente di Larson (18-14) e Barbolini fa rientrare Antropova per Mingardi. L’opposta delle toscane porta le sue sul 20-15, ma due fiammate di Stysiak riportano in pista le milanesi, 20-17 e Barbolini chiama a raccolta le sue. Il turno in battuta di Orro continua a fare male alle avversarie: il capitano di Milano mette a segno un ace ed agevola un muro a testa di Stysiak e Folie su Antropova per il 20-20. Fuori Pietrini e dentro Sorokaite per la Savino Del Bene, ma Larson mette a segno il punto del sorpasso, 21-20 (parziale di 6-0 per le rosa). Zhu e Antropova riportano avanti le ospiti, 24-22, ma Stysiak continua a schiacciare con potenza (24-23). Antropova chiude il set, 25-23 per Scandicci.



Nella terza frazione Sylla rientra per Begic e Stysiak viene confermata per Thompson tra le fila di Milano, Alberti resta in campo per Belien e Yao per Di Iulio. Punto a punto fino al 4-4, poi lungolinea vincente di Antropova ed errore di Larson a valere il break delle ospiti, 6-4. Larson schiaccia per le lombarde, Antropova per le toscane, con i primi tempi di Folie che valgono il meno uno (8-7) e poi il pari (9-9). Fase “calda” punto a punto (13-13), poi giocata vincente di Stysiak e muro di Folie su Alberti per il 15-13 Vero Volley che costringe Barbolini al time-out. Ancora Stysiak, in questa fase scatenata, poi errore di Pietrini, muro di Folie su Alberti e Milano allunga 18-14. Antropova tiene viva Scandicci, Stysiak spinge la padrone di casa, che allungano 21-16 con il mani e fuori di Sylla. Thompson a segno, ma Antropova e Washington (muro su Sylla) fanno accorciare la Savino Del Bene, 22-18 e Gaspari chiama time-out. Due volte Zhu e una Di Iulio, sulla battuta efficace di Antropova, ad avvicinare le ospiti (23-20) e Gaspari inserisce Begic per Sylla. Invasione di Orro e pari Scandicci (22-22), poi mani e fuori di Thompson e muro di Orro su Zhu per il 24-22 Milano. Larson chiude il secondo set, 25-22, per la Vero Volley.



In campo i sestetti di inizio gara nel quarto set, e break Scandicci con Zhu, 3-1. Antropova risponde a Sylla, Thompson spara out, Pietrini fa il contrario e Scandicci consolida il vantaggio, 6-2. Mani e fuori di Larson intervallato dalle giocate di Pietrini, poi ace di Di Iulio e 10-4 toscano. Tre grandi giocate di Thompson permettono alla Vero Volley di accorciare (12-9) e Barbolini chiama time-out. Sylla a bersaglio dopo Zhu, poi tre errori di fila di Scandicci ed il muro di Stevanovic su Antropova, sul turno in battuta di Begic, a valere il pari Milano, 14-14. Equilibrio condito da giocate e difese spettacolari (16-16), poi muro due muri di Folie su Antropova intervallati da quello di Belien su Larson ed il lampo di Begic valgono il 19-17 Vero Volley e Barbolini chiama time-out. Alla ripresa del gioco un’altra fiammata a testa di Begic e Thompson che coincidono con il 21-17 Vero Volley. Zhu non sbaglia in diagonale, Washington piazza il tap in sul turno dai nove metri di Antropova e Gaspari chiama time-out sul 22-20 per le sue. Thompson spinge forte per tre volte, regalando set, 25-21, e gara 3-1 alle sue.

I PROTAGONISTI-

Edina Begic (Vero Volley Milano)- « Sono felicissima per questa vittoria. Abbiamo lottato su ogni punto e vinto 3-1 contro una Scandicci molto ben organizzata. Tecnicamente credo che il nostro muro-difesa abbia fatto la differenza. Siamo state inoltre molto brave a non lasciarle scappare nei momenti che contavano e questo ha fatto la differenza. A Firenze dovremo replicare questa prestazione: possiamo dire la nostra anche lì e andare avanti ».

Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « C’è un po’ di rimpianto perchè non abbiamo giocato al meglio, ma dobbiamo rendere merito a loro ed essere consapevoli dei limiti che abbiamo. Alle volte pensiamo di non avere limiti, ma invece continuiamo ad averne, anche se come tutte le squadre cerchiamo di nasconderli. Il problema adesso, limiti o meno, è che mercoledì dobbiamo vincere. Dobbiamo fare le cose meglio, avere maggiore pazienza e sfruttare i momenti buoni. Tante cose non ce le possiamo inventare, sono convinto che a fare la differenza saranno le capacità dei singoli, oltre ad alcuni aspetti tattici che possiamo gestire meglio ».

IL TABELLINO-

VERO VOLLEY MILANO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-1 (25-22 23-25 25-22 25-21)

VERO VOLLEY MILANO: Larson 13, Folie 11, Thompson 18, Sylla 11, Stevanovic 7, Orro 4, Parrocchiale (L), Stysiak 11, Begic 3, Candi. Non entrate: Davyskiba, Allard, Negretti (L), Rettke. All. Gaspari.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Di Iulio 3, Pietrini 13, Belien 3, Antropova 26, Zhu 17, Washington 5, Merlo (L), Mingardi 2, Yao, Alberti, Sorokaite, Castillo. Non entrate: Angeloni (L), Shcherban. All. Barbolini.

ARBITRI: Lot, Canessa.

NOTE –Durata set: 30′, 32′, 29′, 32′; Tot: 123′.

MVP: Jordan Larson (Vero Volley Milano)

Spettatori: 3983