Play Off Challenge: Chieri saluta la stagione con una vittoria al tie break

CHIERI (TORINO)- Titoli di coda sulla stagione 2022/2023. Nella terza conclusiva partita della fase Round Robin dei Play-off Challenge, ininfluente per entrambe le squadre, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 supera 3-2 la Unet E-Work Busto Arsizio e regala l’ultima vittoria al PalaFenera. Il risultati matura al termine di due ore di gioco, con set dispari appannaggio delle padrone di casa e set pari favoreli alle ospiti. Il tie-break, in bilico fino al 10-10, nel finale prende la strada di Chieri. Ampio turn-over su entrambi i fronti, com’era giusto che fosse, per una gara che non sarà stata giocata con il coltello fra i denti ma è stata una partita vera. Nel tabellino spiccano da un lato i 26 punti di Storck, dall’altro i 21 di Omoruyi e i 20 di Degradi, mentre il premio di MVP è stato assegnato ad Alessia Fini.

Primo set: da 4-4 Chieri strappa a 7-4 (ace di Villani), ma viene ripresa sul 13-13 (ace di Colombo). Nuovo allungo biancoblù a 18-15 (Bosio di seconda), da lì in avanti le padrone di casa controllano e chiudono 25-23 alla seconda palla set con una diagonale stretta di Storck.

La prima metà della seconda frazione è favorevole a Busto che conduce sempre di qualche punto. Chieri pareggia a 16 con un muro di Storck e passa avanti grazie a un’invasione, ma subito le ragazze di Musso riprendono il bandolo della matassa, allungano con Degradi e pareggiano i conti sul 21-25.

Nel terzo set Chieri parte forte (8-2) e da lì è un monologo, fino al 25-12 arrivato con un ace di Rozanski.

Quarto set: la partita torna in mano a Busto che inizia 4-7 costringendo Bregoli a chiamare time-out. Nel prosieguo c’è un po’ di tira e molla ma le ospiti mantengono sempre qualche punto di vantaggio. Butler annulla una palla set sul 20-24, quindi l’attacco dalla seconda linea di Degradi vale il 21-25 per Busto.

Nel tie-break sul 3-3 Busto strappa a 3-6 (Stigrot), ma subito Chieri rientra (6-6, Storck), poi è punto a punto fino al 10-10

quando le biancoblù passano in vantaggio per la prima volta grazie a un muro di Storck. Kone e Storck portano il punteggio sul 13-10, seguono gli errori di Rozanski in attacco e Colombo in battuta, infine l’attacco vincente di Nervini fa scendere i titoli di coda sul 15-11.

I PROTAGONISTI-

Alessia Fini (Reale Mutua Fenera Chieri)- «Il premio di MVP è del tutto inaspettato, ne sono davvero felice. Questa stagione mi mancherà tantissimo, mi mancherà soprattutto il rapporto con le compagne che mi hanno aiutato un sacco durante tutto l’anno: sono cresciuta molto anche grazie a loro».

Valentina Colombo (e-Work Busto Arsizio)- «Dovevamo essere più lucide in diverse situazioni, ma la maggior parte della partita l’abbiamo giocata bene nonostante le assenze e gli infortuni. Ci è mancato un po’ di cinismo, soprattutto alla fine del quinto set. Speravamo di concludere meglio la stagione, ma sono orgogliosa della mia squadra perchè solo noi sappiamo tutte le difficoltà che abbiamo incontrato quest’anno. Sono fiera di far parte di questa società che considero come una famiglia».

IL TABELLINO-

REALE MUTUA FENERA CHIERI – E-WORK BUSTO ARSIZIO 3-2 (25-23 21-25 25-12 21-25 15-11)

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Cazaute, Mazzaro 1, Storck 26, Villani 2, Butler 15, Bosio 1, Spirito (L), Rozanski 14, Nervini 8, Kone 5, Morello 2, Fini (L). Non entrate: Grobelna, Weitzel. All. Bregoli.

E-WORK BUSTO ARSIZIO: Monza 3, Degradi 20, Colombo 7, Omoruyi 21, Stigrot 14, Lualdi 7, Zannoni (L), Bressan (L). Non entrate: Zakchaiou, Battista, Olivotto, Montibeller, Lloyd. All. Musso.

ARBITRI: Piperata, Papadopol.

NOTE –Durata set: 28′, 23′, 21′, 25′, 15′; Tot: 112′.

Spettatori: 532,

MVP: Alessia Fini (Reale Mutua Fenera Chieri)