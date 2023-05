Play Off: Conegliano-Milano iniziano la corsa scudetto

Due squadre indubbiamente protagoniste della stagione presente e di quella passata, affrontatesi sia nella scorsa finale per il tricolore che in finale di Coppa Italia. Due formazioni con un percorso nei playoff differente: le campionesse d’Italia e del mondo non sono mai andate a Gara 3, superando con autorità in due partite sia Busto Arsizio che Novara; tutto il contrario per le milanesi, che invece hanno sfruttato proprio “la bella” per avere la meglio su Casalmaggiore e su Scandicci, mostrando un carattere e una tenuta mentale da top team. I confronti stagionali sorridono alle pantere, che hanno vinto sia in campionato che in coppa, ma nessuno dimentica Gara 1 della scorsa stagione, quando la squadra di coach Gaspari riuscì a strappare il successo proprio nella tana delle avversarie. Quest’anno, la squadra lomabarda avrà dalla sua il peso di due ex gialloblu come Sylla e Folie, oltre ad una Thompson in forma stellare, già tutte decisive contro Scandicci, mentre coach Santarelli potrà contare sulla stella Haak, MVP di Coppa Italia, e sul duo di centrali azzurre Lubian-Squarcini. Altrettanto entusiasmante il confronto tra due delle registe migliori del mondo: Joanna Wolosz da un lato, Alessia Orro dall’altro, entrambe con un premio di MVP del mese di questa stagione in bacheca. Poi ancora le veterane USA Larson e Robinson Cook e le giovani a stelle e strisce Rettke e Plummer, due tra le migliori centrali della Serie A1 come Stevanovic e De Kruijf, i liberi della Nazionale De Gennaro (che festeggerà il raggiungimento delle 400 presenze in gialloblu) e Parrocchiale. Un vero e proprio scontro fra titani.

Capitan Wolosz presenta l’incontro:

« Abbiamo iniziato la stagione con un gruppo tutto nuovo, che però fin da subito ha trovato il feeling giusto e adesso abbiamo raggiunto ancora una volta la finale. Ma questo non ci basta, vogliamo arrivare fino in fondo. Le emozioni sono sempre grandissime, personalmente non mi abituo mai. Le finali sono sempre belle da giocare, sono carica e con me le mie compagne per portare a termine il duro lavoro di questa annata. Milano è stata molto brava nella semifinale contro un’avversaria di alto livello come Scandicci, ha dimostrato grande forza mentale nelle difficoltà e si è meritata di arrivare a questa finale. Sarà una serie dura, come lo è stata lo scorso anno, perchè loro hanno fatto vedere che non mollano mai, hanno carattere e con il rientro di Larson hanno trovato equilibrio e mentalità vincente. Penso che alla fine sono arrivate in finale le squadre più forti e che ci sarà equilibrio e spettacolo fin da Gara 1 di sabato. Miri e Raffa di là della rete? Sono contenta, sono mie grandi amiche e visto che non ci si vede mai sarà bello chiacchierare un po’ con loro prima o magari dopo la partita. E’ strano e mi fa sorridere un po’ che l’anno scorso loro due hanno giocato la finale con noi e quest’anno sono di là della rete, ma tutti questi discorsi quando sarà in volo il primo pallone finiscono, saranno avversarie da battere, ma sono comunque contenta di vederle!. Come arriviamo? Noi stiamo bene, ci siamo guadagnate vincendo in due gare la possibilità di poter allenarci bene per l’inizio della serie finale. Con qualche giorno in più ci siamo messe a posto fisicamente e tecnicamente, abbiamo potuto lavorare con calma sulle cose che non ci erano riuscite molto bene con Novara. La squadra sta bene e non vediamo l’ora di giocare la prima partita sabato di fronte al nostro pubblico. Sarà bellissimo giocare di fronte al nostro pubblico che crea sempre un’atmosfera pazzesca nel nostro Palaverde ».

Per Milano c’è coach Gaspari:

« Abbiamo raggiunto un traguardo importante. Sicuramente le Serie contro Casalmaggiore e Scandicci ci hanno insegnato a soffrire, visto il percorso articolato, e la soddisfazione di giocarci la Finale Scudetto per la seconda stagione consecutiva è enorme. Sappiamo che squadra è Conegliano e quanto sia abituata a queste partite, ma noi vogliamo giocarci le nostre opportunità. Se siamo arrivati a questo punto è merito della squadra. Tutte, anche in Gara 3 di Semifinale, hanno dato il massimo quando sono entrate. E’ vero, le venete in questa stagione non ci hanno lasciato giocare nei tre precedenti giocati, ma del resto non hanno fatto giocare quasi nessuno. Hanno perso due gare in una stagione e sono attrezzati per vincere tutto. Quello che dobbiamo pensare noi, però, è focalizzarci su una partita alla volta. Siamo stati bravi a posizionarci davanti a Scandicci, Novara e Chieri e la qualificazione in Champions League da testa di serie per la seconda stagione di fila e alla Supercoppa Italiana per la prima ci rende contentissimi e conferma le nostre ambizioni. Non so se siamo l’anti Conegliano, ma sicuramente vogliamo rimanere lassù, tra le grandi ».

PLAY OFF FINALE SCUDETTO GARA 1-



Sabato 6 maggio ore 20.45

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Vero Volley Milano Arbitri: Braico-Puecher