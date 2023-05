Play Off scudetto: incredibile Milano, Conegliano deve arrendersi 3-0

MONZA- L'Arena di Monza trascina la Vero Volley Milano ad un netto, e per molti versi sorprendente, 3-0 (25-22 25-23 25-18) sulla Prosecco Doc Conegliano in Gara 2 della Finale scudetto e serie in totale parità sull' 1-1. La squadra di Gaspari, trascinata dalle prodezze di Sylla (MVP della partita) e di Thompson (19 punti a referto) ha dimostrato stasera di avere le carte in regola per contendere alle Campionesse d'Italia il titolo 2023.

Le lombarde hanno vinto questa gara2 tenendo sempre il pallino del gioco ed ora si ripropongono agguerrite per gara3 che si giocherà giovedì alle 20.45 al Palaverde (prevendita da mezzanotte on line e domani dalle 10 alle 12 al Palaverde).

Sestetti invariati rispetto a gara1 con coach Gaspari che schiera Orro-Thompson, Folie-Stevanovic, Sylla-Larson, libero Parrocchiale, risponde coach Santarelli con Wolosz-Haak, Lubian-Fahr, Robinson Cook-Plummer, libero De Gennaro. Nel primo set la partenza migliore è quella della Vero Volley che con duemuri e gli attacchi in serie di Thompson, Folie e Sylla (le due ex) prende subito il largo, 7-3 e time out di coach Santarelli. Milano non si ferma (8-3), ci pensa Haak a fermare l’emorragia dopo una serie di attacchi imprecisi della squadra gialloblù. Anche Kelsey Robinson in pallonetto piazza il punto del -3, poi la svedese replica e in un amen la Prosecco DOC Imoco risale a -2 (9-7) con un bel controbreak che riapre i giochi. Le Pantere adesso sono in partita, ace di Fahr per il -1, poi Moki De Gennaro registra la difesa raggiungono la parità con Plummer e sorpassano con una Haak trascinatrice (9 punti nel set con il 56%): 12-13 e il parziale di 9-3 per le ospiti costringe Gaspari al time out. Si viaggia spalla a spalla a suon di azioni spettacolari e grande intensità fino allo sprint finale: 20-20 con il colpo di De Kruijf entrata insieme a Gennari per un paio di rotazioni. Il minibreak di Milano (22-20) provoca il time out delle venete che provano a recuperare ancora, ma Thompson le respinge (23-21). Isabelle Haak accorcia, ma la solita Thompson (7 punti nel set) è implacabile e la Vero Volley chiude 25-22 il primo parziale.

Il secondo set vede le Pantere partire con grande energia, le giovani centrali azzurre suonano la carica, prima Lubian con un gran turno di battuta, poi Sarah Fahr a muro per l’allungo:5-8. Le brianzole però non mollano, Larson va a segno in contrattacco, poi Orro prima sigla l’ace, poi l’assist per Thompson e Milano sorpassa 9-8. Entra Gennari per sistemare la ricezione, ma le campionesse in carica sono vittime di un blackout e le padrone di casa (break 7-1) prendono il largo mettendo alle corde le Pantere (12-9).

Time out di coach Santarelli che comincia a cambiare le carte in tavola. Entra anche De Kruijf per Lubian, ma le padrone di casa tengono la testa (14-12). Alessia Gennari, che lo scorso anno era dall’altra parte della rete, rivitalizza l’attacco della squadra gialloblù con un paio di soluzioni da posto 4 , ma la statunitense Larson tiene la Vero Volley a +2 (17-15). Entra anche Alexa Gray e la canadese batte subito un colpo, suo il pareggio a quota 17. Con l’energia della panchina la Prosecco DOC Imoco ritrova smalto e si rivede anche Bella Haak (7 punti nel set) che sorpassa (17-18). La “Regina del Nord” ritrova ritmo e piazza il +2, ma Milano non si scompone e torna appaiata con l’ex Sylla (20-20). Il “cambio palla” gialloblù continua a faticare (sotto il 40% la percentuale in attacco nei primi due set) e Milano ha buon gioco contro un’Imoco “spuntata”.

L’Arena di Monza si infiamma per l’ennesimo tentativo della Vero Volley che con grinta si ripropone, Thompson si scatena (9 punti, inarrestabile anche nel secondo set) e le padrone di casa tornano avanti: 22-20. Gray va a segno, l’opposta USA replica e la squadra di casa si impone nel finale per 25-22 dopo un altro bel rush finale chiuso da Orro di prima dopo che le Pantere hanno Annullato invano due set ball.

La Vero Volley con il morale alle stelle inizia a spron battuto anche il terzo set (5-2) dove coach Santarelli lascia in campo il sestetto con Gennari e De Kruijf che aveva dato buone sensazioni nel parziale precedente. Con grinta De Gennaro e compagne tornano in parità (7-7), poi sorpassano con il muro di Fahr (8-9), ma la strada è in salita. Sul 10-9 entra anche Fede Squarcini in prima linea, ma la vecchia conoscenza Folie con due “blocks” riporta a +2 Milano. Le Pantere però ci provano ancora con la grinta di Haak e Gennari che impediscono la fuga delle lombarde, poi Robinson Cook pareggia il conto a quota 13 e il set si riapre.

E’ battaglia all’Arena di Monza dove sale la temperatura e il match diventa una corrida. Nella bolgia si esaltano Sylla e Orro (15-13), ma per fortuna di Conegliano c’è ancora Haak (21 punti, top scorer del match)che con lucidità tiene a galla le campionesse in carica, poi Squarcini sotto rete va a segno sia in attacco che con il muro, fondamentale che latita in casa gialloblù stasera (17-16). La squadra di coach Gaspari però non sbaglia nulla, Miriam Sylla recita bene la parte dell’ex e continua a piazzare giocare importanti, suo il 19-16 che costringe coach Santarelli al time out. Rientra Lubian e va a segno (20-18), ma l’inerzia è tutta dalla parte della Vero Volley che chiude una gara “adrenalinica” per 25-18 facendo esplodere i tifosi di casa. E’ la prima sconfitta esterna della stagione nel campionato italiano per le Pantere.

I PROTAGONISTI-

Myriam Sylla (Vero Volley Milano)- « Innanzitutto il pubblico è stato clamoroso, con l'Arena che dà emozioni incredibili: come quando ero avversaria. L'atteggiamento che abbiamo messo dall'inizio è stato bellissimo. Abbiamo iniziato la gara che volevamo giocarcela con il coltello tra i denti. E' stato bello, è ancora bello ma non abbiamo fatto nulla. Dobbiamo essere pronti per la terza sfida: questi sono i Play Off Scudetto e ci piacciono così come sono ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Conegliano)-« Può succedere di perdere così: sono Finali Scudetto, c’è tensione, c’è nervosismo. Abbiamo giocato una gara bruttissima, abbiamo fatto un enorme fatica in attacco. Tanta confusione anche su situazioni scontate, palloni buttati dall’altra parte della rete, palloni senza muro attaccati fuori: situazioni complesse ce ne sono state tante. Merito di una Milano molto aggressiva, ma guardando la mia squadra credo che abbiamo fatto una prestazione insufficiente. Gara 1 siamo riusciti a riprenderla con qualità soprattutto dal quarto set, oggi invece siamo sempre mancati. Posti 4 malissimo, Bella (Haak ndr.) così e così, in difesa troppo disordine. Tutti danno per scontato che l’Imoco siccome è Imoco debba sempre vincere: non è così, Milano è una signora squadra con tante campionesse, gente che ha giocato e vinto Olimpiadi, Mondiali, Scudetti, con una panchina infinita. Non siamo stati noi, ma credo possa anche essere una conseguenza di una Gara 1 non eccezionale: eravamo molto stanchi, giocare in quest’Arena stracolma con tensione e nervosismo vedendo che le cose da subito non andavano ha reso difficle invertire la rotta. Queste ragazze sono pronte per giocare questi eventi, lo sanno fare: devono essere brave a resettare e cancellare ciò che abbiamo fatto in Gara 1 e Gara 2. Queste sono le Finali Scudetto: benvenuti! Io sono pronto, sapevo che sarebbe stata una finale molto tirata: siamo la squadra da battere, ma oggi c’erano da noi due esordienti in una finale come Fahr e Lubian. È vero che abbiamo tante giocatrici, ma dall’altra parte c’è una super squadra, lo ripeto: noi oggi abbiamo fatto una partitaccia, son convinto e spero che la prossima gara non potremmo fare peggio. Scendere in campo tra 48 ore e invertire il trend non sarà facile: ma giochiamo in casa, questa squadra ha personalità ed oggi è stata una partita storta. Giocheremo un’altra pallavolo in Gara 3 ».

IL TABELLINO-

VERO VOLLEY MILANO – PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 3-0 (25-22 25-23 25-18)

VERO VOLLEY MILANO: Larson 9, Folie 6, Thompson 19, Sylla 12, Stevanovic 2, Orro 7, Parrocchiale (L), Candi, Stysiak. Non entrate: Rettke, Begic, Davyskiba, Allard, Negretti (L). All. Gaspari.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Fahr 4, Haak 21, Robinson-cook 4, Lubian 4, Wolosz, Plummer 1, De Gennaro (L), Gennari 4, De Kruijf 4, Squarcini 4, Gray 2. Non entrate: Pericati (L), Samedy, Carraro. All. Santarelli.

ARBITRI: Piana, Vagni.

NOTE –Durata set: 29′, 34′, 32′; Tot: 95′.

MVP: Myriam Sylla (Vero Volley Milano)

Spettatori: 3983.