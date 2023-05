Finale scudetto: Milano può fare la storia davanti al pubblico dell'Arena

MONZA- Vero Volley Milano ad un passo dal sogno ma c'è ancora una montagna da scalare. La squadra di Gaspari, che giovedì sera ha firmato la grande impresa al Pala Verde superando la Prosecco Doc Conegliano portandosi ad una vittoria dal tricolore, domani sera alle 21.25 all'Arena di Monza, davanti al proprio pubblico può fare la storia. Naturalmente la squadra di Santarelli, in palese difficoltà in Gara 2 e Gara 3, cercherà di rimettere tutto in discussione e riportare la serie in parità per giocarsi tutto nella 'bella' del Palaverde in programma lunedi 15 maggio.

Milano continuerà a far leva sulle virtù peculiari: difesa inespugnabile, precisione al servizio e soprattutto lucidità fisica e mentale. Conegliano spera invece di ritrovare la miglior condizione di tutte le sue fuoriclasse, apparse appannatate dopo una stagione tirata sempre al massimo. Sarà il campo a dire chi avrà ragione. La sfida, in ogni caso, manterrà l'altissimo livello che le due squadre hanno dimostrato nelle tre partite precedenti.

Il successo di Milano è difficilmente spiegabile attraverso le statistiche: la squadra di coach Gaspari, complessivamente, ha avuto meno efficienza in attacco (23% contro 35% delle pantere) e in ricezione (49% contro 56%), facendo anche meno punti a muro (7 contro 12). A fare la differenza, come detto, è stato però il carattere delle milanesi, apparse certamente più in forma, ma anche più concentrate: nei due set finali, gli errori sono stati 2 (entrambi al tie-break, 0 nel quarto parziale), contro i ben 12 di Conegliano (4 nel tie-break). La difesa si è poi dimostrata solidissima, con tutta la squadra impegnata, dai tocchi a muro delle centrali all’attenzione dietro di Parrocchiale e Orro fino a Thompson e le schiacciatrici. Quest’ultime, che hanno poi fatto la differenza davanti: 28 punti e premio di MVP per l’opposta statunitense, 9 per Larson, distribuiti in maniera scientifica nei momenti più delicati dell’incontro, e 12 per Sylla, sugli scudi nel finale di tensione con l’argento vivo addosso. La squadra di coach Santarelli, dopo aver recuperato lo svantaggio iniziale dominando la seconda frazione e accelerando nel finale della terza, si è invece spenta negli ultimi punti della quarta, cedendo ai vantaggi con il decisivo ace di Candi. Al tie-break poi, la stanchezza è apparsa evidente: percentuale in attacco del 33% (contro il 45% delle ospiti), Haak e Plummer visibilmente affaticate dopo i 24 e i 28 punti personali, così come Lubian e Fahr (13 punti a testa). Adesso, contro una Milano del genere e con le forze che da ambo le parti saranno agli sgoccioli, sarà fondamentale affidarsi al gruppo e cercare di reperire le ultime energie mentali per provare a rinviare ogni verdetto a Gara 5.

Le parole di coach Marco Gaspari:

« In Gara 3 ha funzionato bene la gestione dell’errore. Abbiamo sbagliato poco e messo Conegliano nella condizione di rischiare di più. Muro-difesa invece non ha funzionato. Abbiamo toccato e difeso tanto, ma perso palloni che solitamente teniamo. Conegliano ha un attacco elevato, ma ci vuole ordine, sacrificio: in Gara 4 saranno fondamentali questi aspetti. Inseriremo qualche piccolo accorgimento tattico, come faranno loro. Pensiamo al presente, una palla alla volta: questa è la nostra mentalità dai Quarti di Finale dei Playoff. Speriamo che con il supporto dell’Arena potremo fare una partita concreta e paziente ».

Così coach Daniele Santarelli:

« Ci troviamo sotto nella serie 2-1, ma nulla è compromesso, siamo in finale contro una squadra fortissima e sapevamo sarebbe stata dura. Domani andiamo a Monza per vincere e riportare la Serie al Palaverde, sappiamo che la Vero Volley continuerà a dare il massimo e sulle ali dell’entusiasmo vorrà chiudere per festeggiare il titolo con i suoi tifosi, ma noi siamo Conegliano e come abbiamo dimostrato possiamo vincere contro chiunque. Per farlo però dobbiamo giocare la nostra pallavolo, come abbiamo fatto ieri, ma con qualche errore in meno e un po’ più di qualità. So che le ragazze ce la metteranno tutta, le ho viste determinate e con voglia di riscatto. Ieri siamo arrivati a un soffio dalla vittoria, domani dobbiamo dare assolutamente qualcosa di più e ne siamo consapevoli. Ormai sull’aspetto tattico e tecnico giocando ogni due giorni non possiamo fare granchè, conterà l’aspetto motivazionale. Loro hanno la spinta delle due vittorie consecutive e un ambiente che sarà caldissimo, noi dobbiamo contare sulla nostra voglia di riscatto per tornare al Palaverde e poi giocarci tutto in Gara 5 davanti ai nostri tifosi ».

FINALE SCUDETTO GARA 4-



Sabato 13 maggio ore 21.25 diretta Rai 2 e Sky Sport Arena

Vero Volley Milano – Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Goitre-Cappello-Turtù

LA SERIE-

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Vero Volley Milano 1-2