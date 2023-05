Finale Scudetto: Conegliano-Milano, tricolore in una sola notte

TREVISO- Tutto in una notte, domani lunedì 15 maggio alle 20.50 in diretta Rai Sport + HD e Sky Sport Arena,in un Pala Verde sold out, Prosecco Doc Conegliano e Vero Volley Milano , in Gara 5 senza appello, si giocheranno lo scudetto. La squadra di Santarelli, che ambisce al sesto titolo della sua storia, in quinto di fila, sabato sera ha rimesso le cose a posto andando a sbancare l'Arena di Monza riportando la serie sul 2-2. Sylla e compagne, a caccia del primo tricolore della storia del club, non partono però di certo battute forti della consapevolezza che vincere in casa delle pantere, come già avvenuto in Gara 3, è possibile. Quel che è certo che non mancheranno pathos ed incertezza in un match tutto da vivere.

L’ultima Gara 5 di Finale Scudetto del Campionato di Serie A1 si giocò il 16 maggio 2015. Otto anni dopo, si torna all’ultimo confronto per stabilire la squadra che solleverà il titolo di Campione d’Italia. Rivali di quel giorno la Novara di Luciano Pedullà e la Casalmaggiore di Davide Mazzanti, finite rispettivamente prima e seconda in Regular Season. A trionfare, la squadra dell’attuale c.t. della Nazionale Italiana (con assistente coach Santarelli) che, sotto 2-1, pareggiò i conti in casa e poi espugnò il PalaIgor regalando alla società cremasca il primo Scudetto della sua storia. Per uno scherzo del destino, tra le file di Casalmaggiore militavano due giovani Alessia Gennari, allora ventitreenne (e top scorer con 18 punti), e Jovana Stevanovic, ventiduenne (14 punti), che si ritroveranno l’una contro l’altra con la possibilità di conquistare la seconda Gara 5 di fila, a otto anni di distanza: solo una potrà festeggiare a fine partita.

Si è arrivati a questo epilogo per merito di una pressoché perfetta Gara 4 da parte di Conegliano che, sotto nella Serie 2-1 dopo il successo di Milano in Gara 3, ha giocato all’Arena di Monza come non aveva mai giocato in questa Finale Scudetto. Le pantere hanno aggredito da subito la partita e vinto ai vantaggi il primo set che ha spostato gli equilibri dell’incontro, spegnendo l’entusiasmo della squadra di coach Gaspari e del pubblico del palasport monzese. Nonostante i tanti errori da un lato e dall’altro (10 per le padrone di casa, 8 per le ospiti), le pantere hanno performato meglio nella prima frazione sia in ricezione (52% di efficienza contro 38%) che in attacco (35% contro 15%), trascinate nei momenti di clou da Isabelle Haak, 9 punti nel parziale e 23 totali, MVP indiscussa della contesa. Perso il gioco d’apertura, Milano ha pagato un po’ di pressione, continuando nella non perfetta serata offensiva (chiusa con il 20% di efficienza) anche a causa dell’uscita di Jordan Thompson dalla metà del secondo set, sostituita comunque egregiamente da Stysiak, migliore a referto delle sue (12 punti). Secondo e terzo set hanno visto le gialloblu fuggire, con Plummer (11 punti) e Fahr (10) in palla e un gioco fluido, merito della ritrovata regia di Wolosz, perfettamente a suo agio nel distribuire il pallone tra le attaccanti. Dopo due 3-2 e due 3-0 equamente distribuiti, non poteva esserci una parità più perfetta tra le due contendenti al titolo: sarà quindi Gara 5 l’arbitro della Serie più equilibrata degli ultimi anni. Appuntamento al Palaverde di Villorba, già sold out, lunedì 15 maggio alle ore 20.50, in diretta su Rai Sport + HD e Sky Sport Arena: che vinca la migliore!

Le parole di coach Daniele Santarelli:

« Volevo una reazione delle mie ragazze e c’è stata, perchè ce lo meritavamo e se lo meritavano la società e i nostri fantastici tifosi che anche ieri ci hanno sostenuto con energia a Monza. Abbiamo raggiunto il risultato che volevamo tornando a giocare il nostro volley, adesso dobbiamo continuare così perchè siamo pari, quindi non abbiamo ancora fatto niente. Ci manca una partita e faremo di tutto per vincerla spinti dalla bella prova di ieri. Ma sapevamo sarebbe stata una finale lunga e piena di colpi di scena tra due grandi squadre. È la prima volta che giochiamo Gara 5, io l’ho già provata quando ero a Casalmaggiore da assistente nel 2015, sarà certamente una gara con tante emozioni e tanta adrenalina. Il Palaverde sarà una bolgia gialloblù, uno spettacolo che farà bene al movimento e al nostro sport. Noi dobbiamo restare concentrate sul nostro gioco e ripartire da quanto di buono abbiamo fatto a Monza, vogliamo vincere e daremo tutto in campo per far gioire i nostri tifosi ».

Il commento di coach Marco Gaspari:

« Dobbiamo resettare e ripartire. Facciamo i complimenti a Conegliano per la partita stratosferica che ha fatto in Gara 4. Peccato per il primo set, non tanto per il modo in cui l’abbiamo perso, ma per il modo in cui non abbiamo sfruttato le occasioni. Dobbiamo ricordarci la forza di Conegliano ed il rispetto che gli portiamo dal primo all’ultimo punto. Si riparte da zero, come abbiamo sempre fatto dopo tutte le partite giocate, e la voglia di sfruttare meglio tutte le occasioni che ci capitano. Ricordiamoci il sacrificio fatto per essere arrivati fin qua. Non credo che molti avrebbero pensato ad una Gara 5 tra Imoco Volley e Vero Volley. Godiamoci quindi questa occasione ».

GARA 5 FINALE SCUDETTO-



Lunedì 15 maggio ore 20.50-

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Vero Volley Milano Arbitri: Cesare-Pozzato-Caretti