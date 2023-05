Pinerolo riparte da Francesca Cosi

PINEROLO (TORINO)- La Wash4Green Pinerolo muove il mercato in entrata assicurandosi, per la prossima stagione, le prestazioni di Francesca Cosi , ventitreenne centrale di San Pietro in Casale in provincia di Bologna, che lo scorso anno si è messa in luce nelle file della Balducci Macerata.

LA CARRIERA-

Francesca nonostante la giovane età, ha al suo attivo quattro anni di esperienza nel campionato di Serie A2, a Marsala, Trento, S. Giovanni in Marignano e Macerata dove ha conquistato la promozione in Serie A1 e la conferma con la Balducci nella passata stagione dove, nonostante la retrocessione, è stata tra le migliori atlete della formazione marchigiana.

LE PAROLE DI FRANCESCA COSI-

« Quando sono stata contattata da Pinerolo e mi è stato illustrato il progetto per la prossima stagione sono subito rimasta affascinata ed entusiasta e non ho avuto alcun dubbio nel dare la mia adesione. La società vuole costruire una rosa competitiva e ben strutturata dove tutte avranno la possibilità di dare il proprio contributo. Non vedo l’ora di ricominciare, di conoscere le mie nuove compagne e vista la grande passione che si respira nell’ambiente di Pinerolo, non vedo l'ora di conoscere i tanti tifosi! ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO FRANCESCO CICCHIELLO -

« Siamo contenti di aver portato a Pinerolo un talento promettente come quello di Francesca, che abbiamo avuto modo di seguire con grande attenzione in questi ultimi anni. E' un centrale con interessanti prospettive e grandi margini di crescita. Sono certo che a Pinerolo troverà le condizionI ideali per continuare il suo percorso professionale. Le sue qualità tecniche e personali si sposano perfettamente con il nuovo progetto che vogliamo mettere in atto ».