Cuneo riporta in Piemonte Alice Tanase

LA CARRIERA-

Nata a Milano il 25 maggio 2000, 183 centimetri di altezza, Alice Tanase si mette in luce nel settore giovanile della Pro Patria Milano e poi all’Amatori Atletica Orago. Nel 2014 il passaggio al Volleyrò Casal de’ Pazzi di Roma, dove vince due scudetti consecutivi (Under 16 ed Under 18). Con la maglia azzurra, nel 2017 conquista la medaglia d’argento agli Europei Under 18 e vince due tornei internazionali. Nell’estate 2018, sempre in maglia Volleyrò, si aggiudica un altro campionato italiano Under 18, per poi conquistare con la nazionale azzurra Under 19 l’oro ai Campionati Europei. Nella stagione 2018/2019 il debutto in Serie A2 con la maglia di Soverato; nell'estate del 2019 ancora una medaglia in maglia azzurra, l'argento mondiale in Messico, e il passaggio a Mondovì. Dopo la sfortunata parentesi di Brescia, la scorsa estate Tanase ha scelto Montecchio Maggiore per il pieno recupero dal grave infortunio: missione compiuta, con il traguardo delle semifinali playoff svanito per un soffio e un finale in crescendo che fa ben sperare. A ventitré anni da compiere il prossimo 25 maggio Alice Tanase, che a Cuneo ritroverà Massimo Bellano dopo le esperienze condivise nelle Nazionali giovanili, è pronta per il grande salto: tecnica, carattere e voglia di arrivare non le mancano.



LE PAROLE DI ALICE TANASE-

«Sono molto emozionata per questo nuovo inizio. Con Massimo Bellano c'è stima reciproca, e poterlo avere al mio fianco nel debutto in Serie A1 è stato determinante nella mia scelta. La sua presenza mi infonde serenità e mi permetterà di dare il massimo per la squadra. Torno volentieri in provincia Granda, un territorio che conosco bene grazie alle due stagioni di Mondovì, di cui ho uno splendido ricordo. Nello scorso campionato ho ritrovato il campo e la fiducia dopo l'infortunio di fine 2021 grazie all'ottimo lavoro in palestra svolto con lo staff di Montecchio la scorsa estate, che mi ha permesso di essere in campo già alla prima di campionato, in anticipo sui tempi di recupero previsti. Con il passare dei mesi sono cresciuta e ho dato un contributo sempre maggiore a un'annata al di sopra delle aspettative, in cui abbiamo sfiorato la semifinale play-off. Dopo cinque campionati in Serie A2 mi sento pronta per il grande salto, e credo che a Cuneo ci siano tutti i presupposti per farlo nel modo migliore».