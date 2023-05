Ana Beatriz Correa primo rinforzo di Roma ?

ROMA- La Roma Volley, dopo aver dominato il campionato di A2 Femminile ed essere tornata trionfalmente in A1 al primo tentativo, sta ora pensando ad allestire una squadra che possa ben figurare nel massimo campionato, senza soffrire. Il presidente Mele e i suoi collaboratori stanno sondando il mercato per mettere a disposizione di Cuccarini le giocatrici richieste. Stando ai rumors di questi giorni la società giallorossa sembra molto vicina all'ingaggio della centrale brasiliana Ana Beatriz Correa (per tutti Bia) che quest'anno ha giocato in Turchia nelle file Kuzeyboru. La forte posto 3 ha già avuto un esperienza italiana avendo giocato per una stagione a Scandicci. Nel suo curriculum in nazionale vanta qtre medaglie d'argento nella Volleyball Nations League (2019, 2021, 2022) e l'oro nel Grand Prix 2017, battendo in finale proprio l'Italia. La società giallorossa potrebbe ufficializzare l'ingaggio di 'Bia' già nelle prossime ore.