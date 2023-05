Firenze avrà Ilaria Battistoni in cabina di regia

FIRENZE- Il Bisonte Firenze, nell'opera di ricostruzione iniziata con la fine della stagione scorsa, ha messo in organico un elemento importante per lo scacchiere a disposizione di Carlo Parisi. La società del presidente Sità ha ingaggiato Ilaria Battistoni , ventisettenne regista marchigiana che nelle ultime tre stagioni ha giocato a Novara ritagliandosi uno spazio importante, prima come vice Hancock e poi come vice Poulter, tanto da conquistarsi la magia azzurra alla corte di Davide Mazzanti. Ilaria, come Alessia Mazzaro e Emma Graziani, è pronta a tornare già da domani a Lanciano, dove la nazionale continuerà la preparazione alla VNL disputando anche un torneo contro Croazia e Canada. Coach Carlo Parisi ha deciso di puntare su di lei aper qualità ed esperienza, pronta a mettere a disposizione delle compagne il suo bagaglio tecnico e una grande personalità costruita e plasmata nel corso degli anni.

LA CARRIERA –

Ilaria Battistoni nasce a Fano (PU) il 22 aprile 1996, e muove i primi passi nella squadra della sua città, l’Adriatica Fano, per poi passare nel 2011 alla Snoopy Pesaro, dove rimane due stagioni fra serie C e serie B1. Nel 2013/14 gioca la prima annata da titolare in B2, a Gabicce, poi l’anno dopo torna a Pesaro, in B1, e conquista la promozione in A2. Al termine del campionato decide di trasferirsi al San Giovanni in Marignano, club nel quale rimarrà per cinque stagioni ottenendo subito la promozione dalla B1 alla A2, per poi giocare quattro anni nella seconda categoria nazionale e vincere anche una Coppa Italia di A2 nel 2018. Nel 2020 arriva il momento del grande salto: la Igor Gorgonzola Novara la ingaggia permettendole di debuttare in A1 e in Champions League, e nel contempo nel 2021 si guadagna anche le prime convocazioni nella nazionale maggiore, con cui nel 2022 trionfa ai Giochi del Mediterraneo. Adesso, dopo tre anni in Piemonte, il passaggio a Il Bisonte.

LE PAROLE DI ILARIA BATTISTONI –

« Quando è arrivata la chiamata da parte di Firenze, ci ho pensato veramente poco, e ho accettato con grande entusiasmo: credo sia una grande occasione per me per lavorare e per crescere ancora, e poi Firenze e la Toscana sono fra i miei luoghi preferiti e quindi anche questo ha un po’ influito. Mi aspetto un gruppo con tanta voglia di dimostrare il proprio valore: dovremo essere brave fin da subito a creare il giusto clima per lavorare serenamente in palestra, perché poi questo rende tutto un po’ più semplice. L’anno prossimo credo che l’obiettivo sarà entrare nei play off, ma a me piace pensare partita per partita, e poi vedere alla fine dove si è arrivati ».