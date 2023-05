Pinerolo si assicura Maja Storck

PINEROLO (TORINO)- Maja Storck lascia la Reale Mutua Fenera Chieri e firma per la Wash4green Pinerolo. La schiacciatrice, svizzera di Basilea, opposto, classe 1998, 184 cm d’altezza, ha colto al volo offertole dalla società del presidente Prina per affermarsi ulteriormente nella nostra A1 conquistando un maggiore spazio fra le titolari.

LA CARRIERA-

Prima di approdare in Italia Maya ha militato 4 anni in Germania, due anni ad Aachen e altri due col Dresdener SC, con cui ha vinto lo scudetto 2020/2021 e si è aggiudicata per due volte di fila il premio di MVP della Bundesliga.

Numeri importanti quelli della sua ultima stagione in Germania: miglior realizzatrice del campionato con 390 punti, votata otto volte MVP, ha anche partecipato alla Champions’ League chiudendo il girone col Dresdener con 98 punti personali.

Da diversi anni è un punto fermo della nazionale svizzera.

LE PAROLE DI MAJA STORCK-

« Sono molto contenta di giocare per Pinerolo la prossima stagione! Sono felice di questa nuova sfida che mi si presenta. Nell’ultima stagione ho imparato molte cose nuove e non vedo l’ora di metterle in pratica l’anno prossimo con la mia nuova squadra! Sono impaziente di conoscere le mie nuove compagne, lo staff, la Società e tutto il caloroso pubblico di Pinerolo».

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO FRANCESCO CICCHIELLO-

« Maja è una giocatrice dalle grandi potenzialità che prima di approdare in Italia ha al suo attivo un’importante esperienza nel campionato tedesco. A Chieri si è ambientata benissimo dove ogni volta che è stata chiamata in causa ha dimostrato le sue grandi qualità offensive e ha scelto Pinerolo per fare il grande salto di qualità ».