Rebecca Piva sarà una nuova 'farfalla'

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Ancora un ingaggio guardando al futuro per la e-work Busto Arsizio che ha ingaggiato le ventiduenne Rebecca Piva che nell'ultima stagione ha disputato un eccellente stagione a Casalmaggiore tanto da guadagnarsi la fiducia di Davide Mazzanti che l'ha inserita nel roster di 30 giocatrici che giocheranno l'imminente VNL. Per Rebecca non si tratta della prima esperienza in azzurro avendo già esordito nella nazionale maggiore bella Volleyball Nations League nel 2021.

Prende sempre più forma la e-work Busto Arsizio 2023/24: oggi c’è l’annuncio dell’arrivo di Rebecca Piva, schiacciatrice nell’ultima stagione impegnata a Casalmaggiore ed autrice di un ottimo campionato, culminato con la vittoria dei play-off per la Challenge Cup. La giocatrice classe 2001, 186 cm di altezza ed originaria di Bologna, si è distinta in tutti i fondamentali conquistando la fiducia di coach Mazzanti che l’ha inserita nel gruppo di lavoro azzurro per gli impegni di questa estate. Rebecca Piva non è peraltro nuova alla nazionale, avendo già esordito nella VNL nel 2021.

LE PAROLE DI REBECCA PIVA-

La carriera: Rebecca ha iniziato a giocare a 6 anni a Bologna e lì è rimasta fino ai 17, poi il trasferimento a Novara dove ha conquistato la promozione dalla B2 alla B1. Dal 2019 al 2021 ha giocato in serie A2 a Ravenna, mentre nel 2021/22 ha esordito in A1 con la maglia della Delta Despar Trentino. Dopo una stagione in A2 a Brescia nel 21/22, l’ultima già citata esperienza a Casalmaggiore.

LE PAROLE DI REBECCA PIVA-

« Ritengo che il progetto che mi è stato presentato dalla società sia molto interessante e non ho mai avuto dubbi che la UYBA sarebbe stata la scelta giusta: si sta formando una squadra che mi piace e sono sicura che con il lavoro in palestra potremo toglierci delle soddisfazioni. Il fatto di essere per la maggior parte ragazze giovani, più o meno della stessa età, potrà essere un fattore positivo anche nella costruzione del gruppo. A Casalmaggiore ho avuto la possibilità di crescere sia a livello personale che tecnico, è stato un altro pezzo di strada importante per la mia carriera, così come lo sarà il percorso in nazionale di quest’estate. Considero ogni opportunità un’occasione di crescita e la scelta per la UYBA è stata presa proprio per continuare a perseguire questo obbiettivo. Intanto porto avanti anche i miei studi in ingegneria energetica e diverse attività nel mondo digital: credo che sia importante già ora costruirsi percorsi paralleli, ma ovviamente il mio focus principale è il volley e non vedo l’ora di tuffarmi in questa nuova avventura da farfalla ».