Manuela Ribechi sarà il secondo libero di Firenze

LA CARRIERA –

Manuela Ribechi nasce a Melzo (MI) il 15 febbraio 2004, e dopo aver mosso i primi passi nella pallavolo, come schiacciatrice, fra Vignate e Orago, nel 2017 si trasferisce a Roma, nel Volleyrò Casal de’ Pazzi, dove inizia a fare incetta di scudetti e riconoscimenti individuali a livello giovanile e dove si guadagna anche le prime convocazioni nelle nazionali giovanili azzurre: nel 2019 vince la medaglia d’argento da capitano agli Europei Under 16, nel 2020 è la miglior realizzatrice del Campionato Europeo Under 17 e nel 2021 conquista l’argento ai mondiali Under 18. Il 2021 per lei è anche l’anno del grande salto dal Volleyrò al Club Italia e del cambio di ruolo, con coach Mencarelli che la trasforma da schiacciatrice a libero: con la franchigia federale debutta in A2 e fa subito valere il suo talento, tanto che nel 2022 vince l’oro agli europei Under 19, venendo premiata come miglior libero del torneo. Adesso lo sbarco a Il Bisonte.

LE PAROLE DI MANUELA RIBECHI –

« La possibilità di venire a Il Bisonte la devo al mio procuratore, che fra le varie opzioni mi ha proposto Firenze: l’ho subito scelta perché credo che sia una società che può farmi crescere tanto. Ho grandi aspettative sulla prossima stagione, sia a livello individuale che di squadra: mi sembra stia nascendo un gruppo forte, quindi la possibilità di ambire a dei bei traguardi c’è. Ho tante amiche che hanno vestito questa maglia, ed è anche grazie a loro se ho deciso di venire a Firenze: mi hanno detto che è una società tranquilla, che punta molto alla crescita delle sue atlete e che coach Carlo Parisi è molto bravo. Penso che stare al fianco di una giocatrice così forte ed esperta come Leonardi possa darmi la possibilità di imparare tantissimo: uno degli obiettivi che mi sono data per la prossima stagione è quello di ‘rubare’ da lei il più possibile ».