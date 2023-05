La UYBA si riprende Benedetta Sartori

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Dopo le esperienze alla Futura Volley in A2, dove ha giocato per tre stagioni, e a Casalmaggiore in A1, Benedetta Sartori torna alla UYBA, la società dove ha iniziato a giocare a pallavolo e dove è cresciuta sia umanamente che pallavolisticamente. Anche lei, come le già annunciate Frosini, Carletti e Piva, è nel gruppo di lavoro della nazionale italiana di coach Mazzanti.

LE PAROLE DI BENEDETTA SARTORI-

« Io sono cresciuta nelle giovanili della UYBA e ora che ho la possibilità di giocare con la prima squadra realizzo il mio sogno di bambina. La chiamata di un coach come Velasco è un ulteriore motivo di orgoglio per me. Sono andata via qualche anno fa dalla UYBA che ero una ragazzina, ora torno donna: sono cresciuta tanto, sia a livello pallavolistico che umano. Nell’ultimo anno a Casalmaggiore ho approcciato la massima serie e ho imparato tante cose che porterò con me anche nella mia avventura a Busto Arsizio. E’ arrivata anche la chiamata in nazionale maggiore, qualcosa che non mi aspettavo ma che mi gratifica molto: io lavoro tutti i giorni per diventare una giocatrice migliore e sapere che qualcuno ha notato qualcosa in me mi stimola a cercare di fare ancora meglio. Alla UYBA ritroverò giocatrici che conosco molto bene e con cui ho già giocato in passato: Giuditta Lualdi, Federica Carletti e Rebecca Piva; in generale credo che la squadra che sta nascendo sia piena di talenti diversi: ogni giocatrice potrà portare alla squadra il suo e tutti insieme, sotto la guida di un tecnico come Velasco, contribuiranno a creare qualcosa di veramente speciale ».