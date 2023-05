Hanna Orthmann giocherà nel roster di Novara

Attualmente è impegnata alla Volley Nations League con la nazionale tedesca, della cui squadra seniores fa parte dal 2017.

LE PAROLE DI HANNA ORTHMANN-

« Per me l’Italia è come una seconda casa, ci sono stata quattro anni e mezzo e sono cresciuta tanto. Tornare nel campionato italiano è un po’ come tornare a casa, inoltre Novara è un club prestigioso che si mantiene costantemente al top in Italia e in campo internazionale e di conseguenza è stato facile prendere la decisione di legarmi al club. Il mio obiettivo è migliorare, come ogni anno, e con le compagne costruire qualcosa di bello: la squadra è molto rinnovata ma vogliamo arrivare il più avanti possibile, conquistando anche un posto in Europa. Soprattutto, mi auguro che si riesca a creare un bel clima e che ci si possa divertire: non vedo l’ora di iniziare questa avventura ».

LE PAROLE DEL DIRETTORE GENERALE ENRICO MARCHIONI-

« Hanna è un giocatore importante, che ha grandi doti offensive e che ha maturato, nonostante la giovane età, già una bella esperienza giocando per club importanti. C’è stata la possibilità di portarla a Novara e lo abbiamo fatto con la convinzione che possa essere una bella occasione per entrambi: per lei per compiere un ulteriore salto di qualità e per noi per ripartire da un’atleta forte e con ulteriori margini di crescita. Siamo fiduciosi che possa diventare uno dei punti di riferimento della squadra ».