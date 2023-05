Vernissage per l'ambiziosa Milano di Paola Egonu

Alle conferme del capitano, Alessia Orro in cabina di regia, delle centrali Dana Rettke, Raphaela Folie e Sonia Candi, della schiacciatrice Myriam Sylla e del libero Beatrice Parrocchiale, si aggiungono volti nuovi. Il benvenuto è per Vittoria Prandi, palleggiatrice da Pinerolo, Kara Bayema e Nika Daalderop, campionesse d’Europa con il VakifBank Istanbul a Torino qualche settimana fa, Helena Cazaute, schiacciatrice, da Chieri, Adhu Malual, opposto, da Casalmaggiore, Brenda Castillo, libero, da Scandicci, ed il ritorno della centrale Laura Heyrman, nell’ultima annata sportiva all’Eczacibasi Istanbul. A completare un roster dalle grandi ambizioni, l’inserimento di Paola Egonu, rientrata in Italia dalla Turchia, dove ha giocato con il Vakifbank Istanbul, recente MVP della Champions League, conquistata per la terza volta nella sua carriera. In panchina ci saranno sempre il coach Marco Gaspari, insieme al vice allenatore, Luca Bucaioni, e all’assistente, Simone Bendandi: tutti e tre confermati.

IL ROSTER DELLA VERO VOLLEY MILANO-

Palleggiatrici: Alessia Orro, Vittoria Prandi



Centrali: Raphaela Folie, Dana Rettke, Sonia Candi, Laura Heyrman



Schiaccitrici: Myriam Sylla, Helena Cazaute, Paola Egonu, Nika Daalderop, Adhu Malual, Kara Bajema



Liberi: Beatrice Parrocchiale, Brenda Castillo