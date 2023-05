LA CARRIERA-

Ventitrè anni, nativa di Lugo (Ravenna), ha iniziato a giocare nella Teodora Casadio, una delle storiche e più vincenti società della pallavolo italiana. Per lei arriva prestissimo l’esordio in Serie A2 e la convocazione nella nazionale Under 18, con la quale ha vinto la medaglia d’oro al Festival Olimpico della Gioventù Europea 2017 e, subito dopo, al Mondiale di categoria. L’anno dopo è campionessa d’Europa sia con l’Italia Under 18, ricevendo anche il premio come migliore libero della competizione, che Under 19. Dopo quattro stagioni trascorse a Ravenna, nella stagione 2018-19 debutta in Serie A1 unendosi al Club Italia. Con l’Italia Under20 è medaglia d’argento al campionato mondiale 2019. Nella stagione 2020-21 si accasa al San Casciano (A1) e nel 2022, sempre con la maglia dell’Italia, vince la medaglia d’oro ai XIX Giochi del Mediterraneo. È attualmente in Turchia, con la nazionale senior, impegnata nella Volleyball Nations League (VNL).

Nella scorsa stagione con le Bisontine, Panetoni si è fatta carico di 388 ricezioni e con soli 12 errori diretti, è stato il miglior recettore della squadra Bisonte; ai suoi numeri della stagione regolare si aggiungono 305 difese positive. Un rendimento molto positivo, che si è prolungato anche nelle 5 partite che la squadra fiorentina ha giocato nei play-off.

LE PAROLE DI SARA PANETONI-

Da Firenze a Vallefoglia: dopo anni trascorsi tra Ravenna e Club Italia è arrivata la conferma della tua maturità tecnica: quali sono i tuoi nuovi obiettivi?

« Mi aspetto di migliorare tanto dal punto di vista tecnico e tattico e di crescere come atleta e come persona. In più, ho tanta voglia di mettermi in gioco e di dare un grande contributo alla Megabox nella realizzazione degli obiettivi che la società ha davanti ».

Stai lavorando a testa bassa con la Nazionale: hai avuto tempo per dare un’occhiata a quelle che saranno le tue nuove compagne di squadra?

« Sì, certo. Ho guardato con molto interesse alle compagne che mi accompagneranno in questo nuovo viaggio e sono entusiasta di conoscerle e iniziare con loro. Credo che la Megabox sia una squadra che può fare molto bene e sono sicura che lavoreremo bene insieme a tutto lo staff ».

Come sta andando il lavoro con il tecnico Mazzanti e con le tue attuali compagne di Nazionale?

« Vestire la maglia dell’Italia è sempre un onore e un privilegio in quanto rappresenti il tuo Paese e chiunque vorrebbe essere al nostro posto. Abbiamo avuto poco tempo per conoscerci e lavorare insieme prima dell’inizio della competizione, ma ci stiamo allenando bene e con entusiasmo e per questo sono molto fiduciosa. È un’estate lunga e siamo solo all’inizio ».

Come sarà la prossima stagione di A1?

« Come sempre sarà un campionato difficile e fatto di alti e bassi, ma si cercherà di lavorare e di dare sempre il 100% per raggiungere gli obiettivi fissati. Bisognerà essere pazienti, non mollare mai e provare a divertirsi ».

Cosa fai quando non giochi a pallavolo?

« Studio e amo viaggiare. Mi sono appena laureata in Scienze dell’educazione e della formazione e ora dovrò scegliere come proseguire il mio percorso di studi. Per quanto riguarda il viaggiare, appena ho un po’ di tempo, mi organizzo per andare da qualche parte ».

LE PAROLE DEL PRESIDENTE IVANO ANGELI-

« Quella che sta nascendo è una Megabox giovane e solida, nel solco di quel progetto nato al momento della promozione in A1 Panetoni è una giocatrice forte, di personalità, che ci darà entusiasmo. E sono convinto che tutte le nuove arrivate portino nuove energie anche a coloro che sono state confermate ».