La Roma Volley insignita con il premio USSI 2023

ROMA - Tradizionale appuntamento al Canottieri Aniene di Roma per la consegna dei Premi Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana) che, come ogni anno il lunendì successivo alla fine del campionato di serie A di calcio, premia gli atleti e le realtà sportive capitoline che si sono messi in maggior luce nella stagione sportiva appena conclusa.

A premiare gli atleti più meritevoli della stagione tra gli altri il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, il direttore generale di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, il presidente della Federgolf Franco Chimenti. A fare gli onori di casa, insieme alla giornalista Simona Rolandi, il direttore di Rai Sport Jacopo Volpi.

Tra i campioni premiati il centrocampista della Roma calcio Edoardo Bove, Manila Esposito, azzurra della Federginnastica ed Eleonora De Paolis, campionessa della canoa paralimpica, i rappresentanti della Rugby Roma che ha ottenuto la promozione in Serie A e della Lazio Rugby, vincitrice del suo girone in Serie A e finalista per la promozione nel Super 10. Applausi e riconoscimenti anche per Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone calcio promosso in serie A, Alessandro Di Bella, responsabile Padel C.C. Aniene campione d’Italia e alla Roma Femminile di calcio vincitrice dello scudetto. Tra i premiati anche Luca Di Bartolomei con una targa che ha celebrato i 40 anni dallo scudetto vinto dalla Roma di Liedholm e Falcao.

Non poteva mancare naturalmente un Premio Ussi particolarmente meritato per la Roma Volley che ha stradominato il campionato di A2 ed ha vinto anche la Coppa Italia di categoria. A rappresentare la società e la squadra il Presidente Pietro Mele, il direttore sportivo Barbara Rossi, unica donna nel suo ruolo nel campionato di volley, e la centrale Michela Ciarrocchi.

« Abbiamo compiuto una grande impresa grazie al lavoro e all’impegno di queste splendide ragazze-ha sottolineato un commosso Pietro Mele- di tutto lo staff tecnico e dei dirigenti. Abbiamo superato grandi difficoltà logistiche ma siamo andati avanti convinti nella bontà del nostro progetto che vogliamo portare avanti e consolidarlo. Speriamo vivamente di poter tornare a giocare nel Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano che mi auguro che possa riaprire finalmente i battenti prima dell’inizio del campionato ».